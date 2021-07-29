Налетчики заставляли своих жертв признаваться в коррупции и записывали их признания на видео, - Небытов
Бывший инструктор спецподразделения "Альфа", подозреваемый в организации банды, специализировавшейся на разбойных нападениях, создал телеграмм-канал, где выкладывались видеопризнания жертв налетчиков.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.
К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.
"За годы работы впервые вижу человека, совершающего преступления, который создал телеграмм-канал и выкладывал придуманные допросы потерпевших. Во время последнего разбоя они зашли к людям, которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит, они его еще не выплатили. Эти люди – наемные работники в одном из частных предприятий, получают фиксированную зарплату. У пострадавшей она – 1 200 долларов. Душить их ремнем, издеваться, потом дать ее мужу начитать написанный текст о том, что у него якобы на подставных лиц оформлено какое-то имущество, и, разложив принесенные с собой имитационные деньги, снимать это и выкладывать в телеграмм-канал, так это выглядело. Возможно, он так готовил себе способ защиты. Но думаю, что, скорее всего, он выкладывал такое видео, потому что хотел создать образ такого себе Робин Гуда, боровшегося с нечестными людьми, обворовавшими украинский народ. В случае этого нападения они забрали в доме пострадавших 2 тысячи долларов, там больше денег просто не было", - сообщил Небытов.
Правоохранители не могут точно сказать, каких признаний и от кого еще удалось добиться членам этой ОПГ, а в телеграмм-канале на данный момент видеозаписей с признаниями, кроме тех, о которых рассказывают в полиции, нет.
По словам Небытова, лидер ОПГ рассказывал своим подельникам, что разбойные нападения преследуют благородную цель – борьбу с коррупцией, а также намекал, что сам он работает в секретном подразделении спецслужбы.
"При нем было обнаружено удостоверение сотрудника СБУ, подполковника. На другую фамилию, но его имя-отчество. На эту же фамилию было водительское удостоверение. Документы поддельные, но он ими пользовался. Тем самым вербовал и контролировал своих подопечных", – отметил начальник Киевского областного главка полиции.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ на счету этой банды более 20 разбойных нападений. В числе потерпевших – судья, полицейский, мэр одного из городов, бизнесмены.
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выглядит как отмазывание... кстати, а расследовали хоть что признания ненастоящие или поверили так на слово?
А у мусоров, прокурорских и судей - это разве не так. Да у них все бабло записано на подставных лиц. Куда ни кинь - везде, какая нибудь бабушка работала за пять колосков в колхозе примерно - 150 тысяч лет( по другому просто цифры не сходятся). И сэкономила за это время, по зернышку в месяц и теперь стала счастливой обладательницей пятерых бентли, трех майбахов и одного небольшого, но уютного острова на Карибах , не считая земельных участков под Киевом, которые она сейчас, за символическую плату сдает своим непутевым родственникам, выбравшим тернистый и неблагодарный путь борьбы за верховенство права в Украине.
эх!.. жаль в то время телеграма не было.
и фейсбука...
Лапша на уши....
1. Сенсей следил, изучал, пробивал по всем каналам свою жертву(случайности не могло быть).
2. Взяли в кредит большой дом (ну точно не сарай из вальки) с зарплатой 1200$.??
3. Наёмные работники... Строители что ли? Назовите профессию хотя бы.
4. Кто "знакомый" ?
или будет, как в фильме берегись автомобиля.
хотя... терпила будет вместе с основным кредитом
ещё и кредит судье выплачивать....
Пля!
Все чинуши живут в ограмедных домищах якобы взятых в аренду, в рассрочку, у дядиной тёти по знакомству и т п и т д.
Кого могут убедить эти тупые заезженные отмазки?
При этом все записано на бабушек теть и дядь..
Как это по-кварталовски, как это по-коломойски...
"которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит"
Кредит будут отдавать 100 лет?
Типа и придумывать ничего не нужно, любому бреду "киевляне" поверят и бастовать не выйдут, пока у регионов терпение не лопнет и они (регионы), собрав последние копейки, не приедут в Киев.
тем, что они крыша мразей в мантиях ?
никакого примитива, просто все считают убийство судьи или мусора
хорошим поступком, люди одобряют деятельность Сенсея, так как
ненавидят его жертв, а робінгуд то ваша фантазия, не более
свободу Сегнсею и его бойцам ! и выдать разрешение на автоматическое оружие
\ это не банда! это борцы с коррупцией!