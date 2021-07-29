Налетчики заставляли своих жертв признаваться в коррупции и записывали их признания на видео, - Небытов

Бывший инструктор спецподразделения "Альфа", подозреваемый в организации банды, специализировавшейся на разбойных нападениях, создал телеграмм-канал, где выкладывались видеопризнания жертв налетчиков.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.

"За годы работы впервые вижу человека, совершающего преступления, который создал телеграмм-канал и выкладывал придуманные допросы потерпевших. Во время последнего разбоя они зашли к людям, которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит, они его еще не выплатили. Эти люди – наемные работники в одном из частных предприятий, получают фиксированную зарплату. У пострадавшей она – 1 200 долларов. Душить их ремнем, издеваться, потом дать ее мужу начитать написанный текст о том, что у него якобы на подставных лиц оформлено какое-то имущество, и, разложив принесенные с собой имитационные деньги, снимать это и выкладывать в телеграмм-канал, так это выглядело. Возможно, он так готовил себе способ защиты. Но думаю, что, скорее всего, он выкладывал такое видео, потому что хотел создать образ такого себе Робин Гуда, боровшегося с нечестными людьми, обворовавшими украинский народ. В случае этого нападения они забрали в доме пострадавших 2 тысячи долларов, там больше денег просто не было", - сообщил Небытов.

Правоохранители не могут точно сказать, каких признаний и от кого еще удалось добиться членам этой ОПГ, а в телеграмм-канале на данный момент видеозаписей с признаниями, кроме тех, о которых рассказывают в полиции, нет.

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По словам Небытова, лидер ОПГ рассказывал своим подельникам, что разбойные нападения преследуют благородную цель – борьбу с коррупцией, а также намекал, что сам он работает в секретном подразделении спецслужбы.

"При нем было обнаружено удостоверение сотрудника СБУ, подполковника. На другую фамилию, но его имя-отчество. На эту же фамилию было водительское удостоверение. Документы поддельные, но он ими пользовался. Тем самым вербовал и контролировал своих подопечных", – отметил начальник Киевского областного главка полиции.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ на счету этой банды более 20 разбойных нападений. В числе потерпевших – судья, полицейский, мэр одного из городов, бизнесмены.

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