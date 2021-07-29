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Новости Силовики
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Налетчики заставляли своих жертв признаваться в коррупции и записывали их признания на видео, - Небытов

Налетчики заставляли своих жертв признаваться в коррупции и записывали их признания на видео, - Небытов

Бывший инструктор спецподразделения "Альфа", подозреваемый в организации банды, специализировавшейся на разбойных нападениях, создал телеграмм-канал, где выкладывались видеопризнания жертв налетчиков.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.

"За годы работы впервые вижу человека, совершающего преступления, который создал телеграмм-канал и выкладывал придуманные допросы потерпевших. Во время последнего разбоя они зашли к людям, которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит, они его еще не выплатили. Эти люди – наемные работники в одном из частных предприятий, получают фиксированную зарплату. У пострадавшей она – 1 200 долларов. Душить их ремнем, издеваться, потом дать ее мужу начитать написанный текст о том, что у него якобы на подставных лиц оформлено какое-то имущество, и, разложив принесенные с собой имитационные деньги, снимать это и выкладывать в телеграмм-канал, так это выглядело. Возможно, он так готовил себе способ защиты. Но думаю, что, скорее всего, он выкладывал такое видео, потому что хотел создать образ такого себе Робин Гуда, боровшегося с нечестными людьми, обворовавшими украинский народ. В случае этого нападения они забрали в доме пострадавших 2 тысячи долларов, там больше денег просто не было", - сообщил Небытов.

Правоохранители не могут точно сказать, каких признаний и от кого еще удалось добиться членам этой ОПГ, а в телеграмм-канале на данный момент видеозаписей с признаниями, кроме тех, о которых рассказывают в полиции, нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Небытов о "банде Сенсея": Членов банды мотивировали тем, что они будут наказывать чиновников, заработавших деньги нечестным путем

По словам Небытова, лидер ОПГ рассказывал своим подельникам, что разбойные нападения преследуют благородную цель – борьбу с коррупцией, а также намекал, что сам он работает в секретном подразделении спецслужбы.

"При нем было обнаружено удостоверение сотрудника СБУ, подполковника. На другую фамилию, но его имя-отчество. На эту же фамилию было водительское удостоверение. Документы поддельные, но он ими пользовался. Тем самым вербовал и контролировал своих подопечных", – отметил начальник Киевского областного главка полиции.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ на счету этой банды более 20 разбойных нападений. В числе потерпевших – судья, полицейский, мэр одного из городов, бизнесмены.

Смотрите: Особо опасная вооруженная банда задержана на Киевщине. Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4237) Нацполиция (16601) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Небытов Андрей (167)


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Топ комментарии
+32
Коли держава не бажає чи неспроможна виконувати власні обов"язки з"являються Робін Гуди чи суд Лінча !!!)))
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29.07.2021 19:46 Ответить
+29
К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.Источник: https://censor.net/ru/n3279872

А у мусоров, прокурорских и судей - это разве не так. Да у них все бабло записано на подставных лиц. Куда ни кинь - везде, какая нибудь бабушка работала за пять колосков в колхозе примерно - 150 тысяч лет( по другому просто цифры не сходятся). И сэкономила за это время, по зернышку в месяц и теперь стала счастливой обладательницей пятерых бентли, трех майбахов и одного небольшого, но уютного острова на Карибах , не считая земельных участков под Киевом, которые она сейчас, за символическую плату сдает своим непутевым родственникам, выбравшим тернистый и неблагодарный путь борьбы за верховенство права в Украине.
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29.07.2021 19:57 Ответить
+25
Следующие уже не будут столь гуманными...и признаний записывать тоже не будут..все идет к тому что ворюг будут сразу кончать...в их дворцах...
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29.07.2021 19:49 Ответить
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Это была - явка с повинной.
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29.07.2021 19:37 Ответить
Маю надію що всіх потерпілих корупціонерів тепер посадять з конфіскацією!
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29.07.2021 20:12 Ответить
Ага. Вот прям сразу после Татарова, Ермака и ЗЕ.
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29.07.2021 20:20 Ответить
лучше бы судью, полицейского, мэра одного из городов, бизнесменов привлекли к ответственности
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29.07.2021 19:41 Ответить
Коли держава не бажає чи неспроможна виконувати власні обов"язки з"являються Робін Гуди чи суд Лінча !!!)))
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29.07.2021 19:46 Ответить
Проблема в тому ,що в Україні нема державної влади ,є лише лялькова імітація !!!)))
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29.07.2021 19:47 Ответить
Следующие уже не будут столь гуманными...и признаний записывать тоже не будут..все идет к тому что ворюг будут сразу кончать...в их дворцах...
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29.07.2021 19:49 Ответить
Что-то не на тех людей нападал этот Робин Гуд.
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29.07.2021 19:50 Ответить
Налетчики заставляли своих жертв признаваться в коррупции и записывали их признания на видео, - Небытов - Цензор.НЕТ 7667
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29.07.2021 19:50 Ответить
в чем проблема? это была обычная реформа реформаторов.
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29.07.2021 19:52 Ответить
Убеждайте, убеждайте... Вы хоть 10 раз это повторите, а то типо с первого раза не кто не понял
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29.07.2021 19:52 Ответить
1200 долларов - какая интересная зарплата ....- где такие зарплаты?
выглядит как отмазывание... кстати, а расследовали хоть что признания ненастоящие или поверили так на слово?
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29.07.2021 19:57 Ответить
дом большой, снятый у товарища под выкуп, но денег нет от слова совсем.. неуж-то комуналку заплатили ? почему так много статей об этой преступной банде ? где такие же стстьи -расследования по вот-таким бизнессменам-миллионерам, живущим на одну зарплату
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29.07.2021 19:59 Ответить
А они не Ляшко, с вилами,допрашивали?Или Юлю?Там все точно так...***** дом в Конча Заспе за 1000 гривен снимал,в лоторею футбольную денег добавил,а Юля так вообще бомжиха."ооо долларов вас смущают?А банковские карты на что?Да в разных странах,да на валютных счетах.А мамы в США,бедные,нещастные?
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30.07.2021 07:22 Ответить
К примеру, один из потерпевших в видеообращении говорит об имуществе, которое якобы записано на подставных лиц.Источник: https://censor.net/ru/n3279872

А у мусоров, прокурорских и судей - это разве не так. Да у них все бабло записано на подставных лиц. Куда ни кинь - везде, какая нибудь бабушка работала за пять колосков в колхозе примерно - 150 тысяч лет( по другому просто цифры не сходятся). И сэкономила за это время, по зернышку в месяц и теперь стала счастливой обладательницей пятерых бентли, трех майбахов и одного небольшого, но уютного острова на Карибах , не считая земельных участков под Киевом, которые она сейчас, за символическую плату сдает своим непутевым родственникам, выбравшим тернистый и неблагодарный путь борьбы за верховенство права в Украине.
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29.07.2021 19:57 Ответить
Просто мама любит скорость !
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29.07.2021 20:14 Ответить
Котовский при советском союзе вообще был героем...
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29.07.2021 19:58 Ответить
уже не говоря про Сталина...
эх!.. жаль в то время телеграма не было.
и фейсбука...
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29.07.2021 19:59 Ответить
. Во время последнего разбоя они зашли к людям, которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит, они его еще не выплатили. Эти люди - наемные работники в одном из частных предприятий, получают фиксированную зарплату. У пострадавшей она - 1 200 Источник: https://censor.net/ru/n3279872

Лапша на уши....
1. Сенсей следил, изучал, пробивал по всем каналам свою жертву(случайности не могло быть).
2. Взяли в кредит большой дом (ну точно не сарай из вальки) с зарплатой 1200$.??
3. Наёмные работники... Строители что ли? Назовите профессию хотя бы.
4. Кто "знакомый" ?
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29.07.2021 19:58 Ответить
ну надо же както отмазаться...
или будет, как в фильме берегись автомобиля.
хотя... терпила будет вместе с основным кредитом
ещё и кредит судье выплачивать....
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29.07.2021 20:01 Ответить
большом доме, но взятом у знакомого в кредиИсточник:.......

Пля!
Все чинуши живут в ограмедных домищах якобы взятых в аренду, в рассрочку, у дядиной тёти по знакомству и т п и т д.
Кого могут убедить эти тупые заезженные отмазки?
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29.07.2021 20:00 Ответить
Да, да, все что нажито непосильным трудом )))
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29.07.2021 20:03 Ответить
Ясно почему их быстро поймали. Стали угрозой для мусорских хозяев.
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29.07.2021 20:03 Ответить
Возьмите любого судью или прокурорского...сложите всю его зарплату за все время работы...и вы не получите и десятой части стоимости его имущества...
При этом все записано на бабушек теть и дядь..
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29.07.2021 20:06 Ответить
И троюродных котов
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29.07.2021 20:21 Ответить
Візьми будь-якого українця і вийде так само
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29.07.2021 22:24 Ответить
Робін Гуд
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29.07.2021 20:08 Ответить
В любой цивилизованной стране, в результатом этого уголовного дела, было бы как минимум открытие полсотни других уголовных дел,но уже по факту незаконного обогащения гос чиновников. Ведь странно получается, когда судья/прокурва/чиновник владеет имуществом, которое ему не по карману.
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29.07.2021 20:09 Ответить
Для тех кто должен открывать эти дела...то что прокурва/чиновник владеет имуществом, которое ему не по карману....это совсем не странно...для них это нормально..
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29.07.2021 20:13 Ответить
это к Ляшку хитровы..нному свинопасу, сиротке всеукраинскому, что на Конче нынче обитает зашли))...у "лизинг" хатынку прибомбил сей профи- пройдысвит у Клюева, сепара синежопого, бывшего ..)))..вертятся курвы вороватые,что вьюны на сковородке...)))...жаль робин гудов, с ворьем разбирающихся, этого ворья, забившего на законы Укоаины -прорва... только ф топку!
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29.07.2021 20:10 Ответить
Т.е. арестовать и наказать разобпачителей коррупции, а коррупционеров понять и простить.

Как это по-кварталовски, как это по-коломойски...
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29.07.2021 20:18 Ответить
Кого не возьми одна нищета, это мол не мой особняк а взятый в кредит у друга.))
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29.07.2021 20:20 Ответить
Ключевая фраза.

"которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит"

Кредит будут отдавать 100 лет?
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29.07.2021 20:43 Ответить
Уже в глаза ссут, нагло, вязко как плевок.
Типа и придумывать ничего не нужно, любому бреду "киевляне" поверят и бастовать не выйдут, пока у регионов терпение не лопнет и они (регионы), собрав последние копейки, не приедут в Киев.
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29.07.2021 20:48 Ответить
В Украине суд Линча больше приживётся чем сотни Робин Гудов. Толку больше.
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29.07.2021 20:54 Ответить
Уже придумывают что судьи в кредитах живут. Тупицкий ,Шуфрич ,Бойко .................. Вот такой список . Ихние наворовангые деньги и золото нужно засунуть им в жопу .Интересно сколько жопа выдержит и когда кишки разорвёт ?
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29.07.2021 20:57 Ответить
Заставляли воров признаваться что они воры? Ну реально садисты, изверги! Да за такое пожизненное нужно давать!
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29.07.2021 21:08 Ответить
Угроза для системы.
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29.07.2021 23:02 Ответить
Коврово-кабинетных гнид обидели - отобрали награбленное и наворованное
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29.07.2021 22:02 Ответить
Україна хвора країна, і так зрозуміло що цензор - це не про адекватність, однак розбій невипадково один із найтяжщих злочинів і нього йдуть виключно суспільно небезпечні люди, якихбнеобхідно ізольовувати від суспільства, а план був дуже простий, еасцати ідіотам в очі іиказці про робін гуда, і навіть такий примітив, судячи із коментарів спрацював
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29.07.2021 22:28 Ответить
чем мусора отличаются от "суспільно небезпечні" ?
тем, что они крыша мразей в мантиях ?
никакого примитива, просто все считают убийство судьи или мусора
хорошим поступком, люди одобряют деятельность Сенсея, так как
ненавидят его жертв, а робінгуд то ваша фантазия, не более
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29.07.2021 22:58 Ответить
мусора схватили народных Героев и теперь рассказывают басни для лохов
свободу Сегнсею и его бойцам ! и выдать разрешение на автоматическое оружие
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29.07.2021 22:53 Ответить
Вот так коррумпированная правопохерительная Система, легимность которой колеблется "в межах статистичної похибки", нанесла удар по росткам "антикоррупционеров от народа", по активистам, людям небайдужим. Сознательно рисковавшим своими жизнью и здоровьем ради светлого будущего...
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29.07.2021 23:09 Ответить
ясно одно,- простых тружеников не возможно заставить признаваться в коррупции потому что они не имели возможности коррумпировать на своих рабочих местах.
\ это не банда! это борцы с коррупцией!
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30.07.2021 04:20 Ответить
Це ніщо інше,як переляк поліціі та інших корумпованих правоохоронців та чиновників,на реакцію суспільства по цій справі.А вона,в більшості,була на стороні затриманого "робін гуда". Як не дивно,але,судячи з реакціі, здається тільки так можна подолати корупцію в цій краіні.
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30.07.2021 07:09 Ответить
Торбити корумпованих чиновників,повісити мєдвєдчука,бойко,рабіновічя,шуфрічя,благородна справа.
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30.07.2021 10:49 Ответить
 
 