На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ.

По словам Данилова, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.

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