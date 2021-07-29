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Новости
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На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов

На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ.

По словам Данилова, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.

Также читайте: СНБО обсудит вопрос восточной границы через две недели, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4444)


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Топ комментарии
+2
Понятно...все как всегда...ниочем...😀...и стоит ли ради этого за бюджетные деньги такую толпу за 700 км тащить в одну сторону???
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29.07.2021 20:09 Ответить
+2
Бред, перется за сотни км чтоб там потрындеть о энергетике и медицине.
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29.07.2021 20:15 Ответить
+2
Розгляньте стан розумових здібностей вашого арахамії.
Його дебільні заяви загрожують нац.безпеці🥴
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29.07.2021 20:25 Ответить
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Понятно...все как всегда...ниочем...😀...и стоит ли ради этого за бюджетные деньги такую толпу за 700 км тащить в одну сторону???
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29.07.2021 20:09 Ответить
Бред, перется за сотни км чтоб там потрындеть о энергетике и медицине.
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29.07.2021 20:15 Ответить
Понти для приїжджих,локшина на вуха зебілоїдам !!!)))
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29.07.2021 20:22 Ответить
Почему бы не отвести свои сраки для облизывания местными вассалами!? А потешить свое самолюбие?
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29.07.2021 20:54 Ответить
Дешеві манси зелєбобіків. Совки безпросвітні.
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29.07.2021 20:20 Ответить
В тому то і річ ,що геть не дешеві !!!)))
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29.07.2021 20:29 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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29.07.2021 20:20 Ответить
Розгляньте стан розумових здібностей вашого арахамії.
Його дебільні заяви загрожують нац.безпеці🥴
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29.07.2021 20:25 Ответить
С зелени можно только акуеть!!!!!!!
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29.07.2021 20:26 Ответить
виїздне шапіто вирішило освєжіть к сєбє вніманіє
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29.07.2021 21:36 Ответить
 
 