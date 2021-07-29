На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ.
По словам Данилова, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.
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