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Новости
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"Стыдно за то, что делает Милованов, исключая меня из конкурса. Комиссия по БЭБ избирает зависимого человека", - Данилюк

Комиссия отстранила от конкурса на директора Бюро экономической безопасности экс-секретаря СНБО Андрея Данилюка, не признав его диплом о высшем образовании, полученный в университете в США.

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Конкурсная комиссия БЭБ не признала мой диплом Университета Индианы, США (Indiana University Kelley School of Business), поэтому отстранила меня - человека, который действительно имеет профильное образование и опыт работы в экономической сфере, автора концепции БЭБ - от конкурса.

Возмущает не только беспочвенность, политическая мотивированность такого решения, но и сам факт того, что образование за границей не признается в Украине, в частности конкурсной комиссией во главе с Миловановым. К нему у меня особое отношение. Мне стыдно за то, что он говорит и что он делает. Образование у него также за рубежом получено, кстати", - написал Данилюк.

По мнению экс-секретаря СНБО, конкурсная комиссия по отбору БЭБ политически зависима от ОП и президента. Ее задачей является назначение на должность контролируемого человека, который "увеличит финансовый ресурс для обеспечения теневой дильности власти".

"Согласно моим данным, сейчас Государственная фискальная служба собирает около $2 млн в месяц. Конечно, с полномочиями БЭБ это будет гораздо больший ресурс, деньги будут выжиматься из частного сектора, из бизнеса, и от этого будет терять каждый гражданин Украины", - подчеркнул Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий

Он также обращает внимание, что конкурсная комиссия не признала диплом магистра бизнес-администрирования по специальности "Финансы" одного из крупнейших учебных заведений США - Университета Индианы. Indiana University Kelley School of Business. 

"Эта программа входит в 10 лучших в Соединенных Штатах, а следовательно - в мире. Среди выпускников Университета Индианы - девять нобелевских лауреатов, нынешние руководители международных корпораций, вице-президент, сенаторы, конгрессмены, губернаторы США и по меньшей мере два министра финансов Украины. Хорошо, что хоть диплом КПИ великодушно признали", - отметил Данилюк.

При этом, по его словам, диплом американского университета не признает Министерство образования по указанию министра, "который занимается плагиатом, который абсолютно спокойно закрывает глаза на получение дипломов теми людьми, которые просто не имеют на это права".

Также читайте: Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ: Недоминистерство образования со Шкарлетом не признает мой диплом

Данилюк напоминает, что является автором концепции создания Бюро экономической безопасности.

"Ну совершенно ясно, что конкурсная комиссия осознавала, что когда я участвую в конкурсе, то они по содержанию не смогут со мной никак спорить, потому что это моя концепция. А они просто ее пережевывают. Это мой опыт. Это моя борьба каждый месяц за создание этого органа.

Они понимали, что они проигрывают, я им не выгоден, поэтому они придумали такую ​​смешную причину - не признать мое образование как профильное, а именно степень MBA в Университете Индианы, США (Indiana University Kelley School of Business), и отстранить от возможности стать главой БЭБ", - написал экс-чиновник..

Также читайте: Данилюк анонсировал брифинг о том, как Милованов и ОП срезают независимых кандидатов с конкурса на должность директора БЭБ

Автор: 

конкурс (1146) Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (289) Бюро экономической безопасности (214)


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Топ комментарии
+14
Это да. С другой стороны, есть ли смысл апеллировать к диплому "о высшем образовании, полученный в университете в США", если есть более серьёзная высшая школа - Академия наук в Трускавце?..
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29.07.2021 20:46 Ответить
+12
Стыдно должно быть Данилюку за то, что был в числе тех, кто сделал все, чтобы привести зеленой быдло к власти.
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29.07.2021 20:37 Ответить
+12
Данилюк сам оце кодло привів до влади.
На його шиї ( репутації правдоруба) в крісла в'їхало чимало корупціонерів, дебілів та зрадників.
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29.07.2021 20:45 Ответить
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+1
Данилюк такой же зависимый, как и ставленник любого другого олигарха.
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29.07.2021 20:32 Ответить
Вони думають що вже відмилось від зелене гівно...
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29.07.2021 21:32 Ответить
Я на этих смотрю как на битву соросят за потоки и выслуживание перед транснационалами..
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29.07.2021 20:22 Ответить
ты, я так понимаю, из путинят будешь?))
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30.07.2021 05:46 Ответить
С чего ты решил?
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30.07.2021 06:38 Ответить
только путинята кричат о соросятах)))хотя кто они такие вы, путинские ************, внятно сказать не можете
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30.07.2021 20:46 Ответить
чому кнуролюби спамлять нормальні коменти?
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30.07.2021 12:26 Ответить
ось зовсім не цікаво шо там гундить цей Нарцис
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29.07.2021 20:23 Ответить
Жах, диплом на листку а4 чорно-білий їм не подобається.
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29.07.2021 20:25 Ответить
Жена и дети британского гражданства. Был вне штатным советником Овоща. Да хоть фото диплома - камень преткновения - опубликуй, правдолюбец?
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29.07.2021 20:30 Ответить
А де та в якому переході можна купити такий диплом?Тим більше що видачу америкоського диплома практично не можливо перевірити.
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29.07.2021 20:32 Ответить
ты такое же тупое как и твой бубочка.Где вас таких ********* находят!
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29.07.2021 20:38 Ответить
Да все тут-же в Украине,где украинец как и при комуняках не допускается к руководящим должностям.И только ,,украинцы,,из гражданством кацапии или из одобрения ФСБ имеют шанс на конкурсной основе.
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29.07.2021 21:02 Ответить
Ти таки дурак.
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29.07.2021 21:03 Ответить
Дурак?Так объясни,дураку,почему.Возможно и другим интересно будет услишать.
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29.07.2021 21:06 Ответить
"Тим більше що видачу америкоського диплома практично не можливо перевірити.'" - всі американські дипломи пробиваються через е-сервіс. навіщо писати ху.ню?
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30.07.2021 09:51 Ответить
не скули... достал уже... напоминаешь катеринчука...
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29.07.2021 20:34 Ответить
Обычно толкового специалиста ищут и уговаривают возглавить тот или иной отдел.А бездари устраивают конкурсы на занимание места у корыта.
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29.07.2021 20:36 Ответить
Ти клінічний ідіот. Де ти в зеленій владі побачив «талкогага спєціаліста»?)
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29.07.2021 21:05 Ответить
Стыдно должно быть Данилюку за то, что был в числе тех, кто сделал все, чтобы привести зеленой быдло к власти.
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29.07.2021 20:37 Ответить
Это да. С другой стороны, есть ли смысл апеллировать к диплому "о высшем образовании, полученный в университете в США", если есть более серьёзная высшая школа - Академия наук в Трускавце?..
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29.07.2021 20:46 Ответить
В АТО,в добробатах,в ООС.Неужели за 7 лет войны там защищали страну одни идиоты из ПТУшными дипломами?Только провереный на верность Украине должен занимать руководящие должностья в правительстве страны,они это заслужили.А ви о конкурсах боровов.где весь конкурс сводится к тому кто и сколько процентов бюджетных денег будет отстегивать.За годы Независимости миллионы всяких контор образовывалось но все лопнули как ,,Рога и Копыта,,но за 30-лет так никто не был реально посажен в крайнем случае все поголовно оказывались смертельно больными и чудодействующим образом выздоравливали в кацапии.
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29.07.2021 21:17 Ответить
Вище тобі говорили з приводу клінічного ідиотизму? А доведеться повторити....
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29.07.2021 22:37 Ответить
"...Только провереный на верность Украине должен занимать руководящие должностья в правительстве страны..." Тоді якого дітька при владі ЗЕ-кварталісти сидять на цих посадах?
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30.07.2021 12:44 Ответить
Ответ до банальности прост,все дело в условиях регистрации кандидатов как в ВР Раду Украины так и на должность Президента.Для того чтоб быть зарегистрированым нужно внести миллионные залоги.Так что эту возможность имеют исключительно кто эти деньги наворовали или те кто по гроб жизни будут кому-то обязаны за внесенный залог.
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30.07.2021 22:13 Ответить
Стыдно должно быть не за то, что способствовал победе Зеленского, а за то, что предал своих соратников, с которыми шел на выборы. Видишь-ли, дали не тот портфель. Значит шел не дело делать, а место занять хлебное.
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29.07.2021 22:12 Ответить
Данилюк сам оце кодло привів до влади.
На його шиї ( репутації правдоруба) в крісла в'їхало чимало корупціонерів, дебілів та зрадників.
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29.07.2021 20:45 Ответить
Все ищут зависимого, а не квалифицированного....Любое начальство.
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29.07.2021 20:51 Ответить
Зразу видно що в "начальстві" ти в житті не був.
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29.07.2021 22:39 Ответить
Мілованов рідкісний посіпака Зелені. Не можу зрозуміти, купили, чи шантажують, чи й сам радий прислужити. З ним може хіба що Богдан Данилишим в підлабузництві позмагатися.
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29.07.2021 21:01 Ответить
А мне не стыдно,что данилюк в своё время вписался за зелень. Зелень данилюка слила. И как-то мне не стыдно.😁 Да и данилюк -гавно. Стыдно ли мне из-за этого. Да мне пох)
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29.07.2021 21:05 Ответить
Как же они все мерзко извиваются, пытаясь пролезть к корыту.
И это чмо, и те, кто его к корыту не пустил.
PS. Никаких больше "не провоцируйте" слышно быть не должно. Виселицы должны, на некоторое время, заменить в стране воздух.
ВСЕ, кто будет орать "не провоцируйте" = агенты воровской власти госизменников, запомните!
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29.07.2021 21:09 Ответить
Милованов страдает от психопатологии
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29.07.2021 21:18 Ответить
"Американському профессору" Мілованову зручно доручати найсмердючішу роботу, бо амбре навколо нього від того не зміниться.
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29.07.2021 22:22 Ответить
Мілованова Пінчук поставив керувати укр. школою єкономіки , той же Пінчук рятує у Голосі Желізняка, на якому клейма олігархічного вже ніде ставити...
Думають перестроють й нвими шеренгами ать-два?
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29.07.2021 21:35 Ответить
Пінчук вперто і наполегливо генерує один за одним абсолютно безглузді і провальні політичні проекти. Таке собі грантоїдство провідного олігарха - аби демонструвати бурхливу діяльність, а результат не потрібний. Тільки він не баблом отримує, а закордонною прихильністю для себе з татом Льоньою.
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29.07.2021 22:29 Ответить
Так він зі своїм меценатством страшніший за БЄню - імітація рівня в сотні разів вища за беніно болото
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30.07.2021 01:15 Ответить
Да не может,блдь,быть......
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29.07.2021 21:39 Ответить
Бачили, очі, що купували, їжте, поки не повилазите.
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29.07.2021 22:07 Ответить
ЗеГівно обсирає таке ж ЗеГівно.
Кумедія.
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29.07.2021 22:49 Ответить
"Кргда погиб Милован"?
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29.07.2021 23:01 Ответить
"Топографический кретинизм" - срашная болезнь, такой великий экономист не смог найти даже свое место работы сразу после назначения на должность.
Диплом в данном случае имеет такое же значение как при болезни "Альцгеймера".
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29.07.2021 23:46 Ответить
Нада быть мауперастам или куканавтом шоп рапотать у прафитильсфе. Или дохдурью мауперастичефских ноукав как киви.
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30.07.2021 00:51 Ответить
А це не той самий "Данилюк", що за Порошенка з сепарами у Донецьку за "уголёк" перемовини вели, аби нашими грішми спонсорувати виродків "попачленцев"?
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30.07.2021 01:26 Ответить
Ти й так своїми грішми спонсоруєш. Чи звідки "уголек" ? З Польщі ? Африки ?
Чи вже пох.,звідки ?
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30.07.2021 14:45 Ответить
Не пох. З Росіі. Вкрадене в нас нам же перепродують. Ще й купу умов ми для них забагливо виповнюєм. Слабка, зрадницька та здирницька в нас влада. Була і є. "Антинародный режим" - "банановая республика" в усій неприиглядній красі.
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30.07.2021 14:57 Ответить
Кивын диплом признали , Данилюка нет. Ну все "нормально". Растем.😀
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30.07.2021 07:58 Ответить
понятно же, что протянут кого-то своего, угодного
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30.07.2021 09:39 Ответить
У этого Данилюка прямо вот есть все профильные образования? Может он расскажет нам почему он бегает из министерства в министерства как перебежчик? Что за потоки он там настраивает?
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30.07.2021 10:31 Ответить
А легализовать молча свой диплом как требует закон Данилюку в западло , лучше медийно разгонять эту вонь ?!
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30.07.2021 13:53 Ответить
А как хочется к корыту!
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30.07.2021 14:13 Ответить
Це той самий універ,де й Гєна Друзенко навчався .(Гєннадію,що теж до зеленої годівнички пнеться,-на замєтку )
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30.07.2021 14:42 Ответить
миняяяя!!!!! ысключат!!!!! та кому ты нужен иди бегай по фонтанам
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30.07.2021 15:29 Ответить
Незабаром все очолить Кивнутий. Від освіти до митниці. Він вже не може дочекатися так хоче нас ощасливити!! це вам не якась Індіана....
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31.07.2021 13:04 Ответить
 
 