"Стыдно за то, что делает Милованов, исключая меня из конкурса. Комиссия по БЭБ избирает зависимого человека", - Данилюк

Комиссия отстранила от конкурса на директора Бюро экономической безопасности экс-секретаря СНБО Андрея Данилюка, не признав его диплом о высшем образовании, полученный в университете в США.

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Конкурсная комиссия БЭБ не признала мой диплом Университета Индианы, США (Indiana University Kelley School of Business), поэтому отстранила меня - человека, который действительно имеет профильное образование и опыт работы в экономической сфере, автора концепции БЭБ - от конкурса.

Возмущает не только беспочвенность, политическая мотивированность такого решения, но и сам факт того, что образование за границей не признается в Украине, в частности конкурсной комиссией во главе с Миловановым. К нему у меня особое отношение. Мне стыдно за то, что он говорит и что он делает. Образование у него также за рубежом получено, кстати", - написал Данилюк.

По мнению экс-секретаря СНБО, конкурсная комиссия по отбору БЭБ политически зависима от ОП и президента. Ее задачей является назначение на должность контролируемого человека, который "увеличит финансовый ресурс для обеспечения теневой дильности власти".

"Согласно моим данным, сейчас Государственная фискальная служба собирает около $2 млн в месяц. Конечно, с полномочиями БЭБ это будет гораздо больший ресурс, деньги будут выжиматься из частного сектора, из бизнеса, и от этого будет терять каждый гражданин Украины", - подчеркнул Данилюк.

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Он также обращает внимание, что конкурсная комиссия не признала диплом магистра бизнес-администрирования по специальности "Финансы" одного из крупнейших учебных заведений США - Университета Индианы. Indiana University Kelley School of Business.

"Эта программа входит в 10 лучших в Соединенных Штатах, а следовательно - в мире. Среди выпускников Университета Индианы - девять нобелевских лауреатов, нынешние руководители международных корпораций, вице-президент, сенаторы, конгрессмены, губернаторы США и по меньшей мере два министра финансов Украины. Хорошо, что хоть диплом КПИ великодушно признали", - отметил Данилюк.

При этом, по его словам, диплом американского университета не признает Министерство образования по указанию министра, "который занимается плагиатом, который абсолютно спокойно закрывает глаза на получение дипломов теми людьми, которые просто не имеют на это права".

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Данилюк напоминает, что является автором концепции создания Бюро экономической безопасности.

"Ну совершенно ясно, что конкурсная комиссия осознавала, что когда я участвую в конкурсе, то они по содержанию не смогут со мной никак спорить, потому что это моя концепция. А они просто ее пережевывают. Это мой опыт. Это моя борьба каждый месяц за создание этого органа.

Они понимали, что они проигрывают, я им не выгоден, поэтому они придумали такую ​​смешную причину - не признать мое образование как профильное, а именно степень MBA в Университете Индианы, США (Indiana University Kelley School of Business), и отстранить от возможности стать главой БЭБ", - написал экс-чиновник..

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