Проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться, - Зеленский

Все проблемные вопросы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины должны обязательно решаться.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента, соответствующее заявление Зеленский сделал во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, которое состоялось в Киеве в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"У нас было два конструктивных, полезных заседания (Конгресса - ред) в Днепре и Хмельницком. И мы там поднимали очень много важных, но, к сожалению, пока проблемных вопросов. Сегодня я очень хотел бы, чтобы мы услышали о тех вопросах, которые мы подробно обсуждали, или о процессах решения, которые уже идут к финализации", - отметил президент во время открытия заседания.

Владимир Зеленский выразил удовлетворение в связи с тем, что заседание Конгресса местных и региональных властей происходят регулярно, с привлечением широкого круга участников, и эта площадка не превратился в клуб реформаторов лишь "разговорного жанра".

"Мы видим проблемы, и мы с вами их решаем", - подчеркнул Президент.

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