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Проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться, - Зеленский

Проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться, - Зеленский

Все проблемные вопросы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины должны обязательно решаться.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента, соответствующее заявление Зеленский сделал во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, которое состоялось в Киеве в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"У нас было два конструктивных, полезных заседания (Конгресса - ред) в Днепре и Хмельницком. И мы там поднимали очень много важных, но, к сожалению, пока проблемных вопросов. Сегодня я очень хотел бы, чтобы мы услышали о тех вопросах, которые мы подробно обсуждали, или о процессах решения, которые уже идут к финализации", - отметил президент во время открытия заседания.

Владимир Зеленский выразил удовлетворение в связи с тем, что заседание Конгресса местных и региональных властей происходят регулярно, с привлечением широкого круга участников, и эта площадка не превратился в клуб реформаторов лишь "разговорного жанра".

"Мы видим проблемы, и мы с вами их решаем", - подчеркнул Президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Конгресс местных и региональных властей (10)


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Топ комментарии
+10
Що це за контора і які в неї повноваження, хто їх надав і на якій підставі?
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29.07.2021 20:27 Ответить
+9
Проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7432
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29.07.2021 20:17 Ответить
+9
о, да, конгрессмены мухосранские!)))...и кто у них там за главного, у том Конгрессе прокремлевской 5 й колонны!?))))
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29.07.2021 20:20 Ответить
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Проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7432
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29.07.2021 20:17 Ответить
о, да, конгрессмены мухосранские!)))...и кто у них там за главного, у том Конгрессе прокремлевской 5 й колонны!?))))
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29.07.2021 20:20 Ответить
За главного у них дерьмак, завхоз величайшего
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29.07.2021 21:02 Ответить
Скажите, избиратели Зеленского, а когда и где пройдёт конгресс безбарьерности и сколько на его проведение выделят моих денег из бюджета?
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29.07.2021 20:21 Ответить
Управлінський хаос.
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29.07.2021 20:22 Ответить
"Стрелка".
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29.07.2021 21:01 Ответить
У нас было два конструктивных, полезных заседания (КонгрессаИсточник: https://censor.net/ru/n3279882
Владимир Зеленский выразил удовлетворение в связи с тем, что заседание Конгресса местных и региональных властей происходят регулярноИсточник: https://censor.net/ru/n3279882

Только конченный идиот может назвать ДВА проведенных заседания...всего ДВА...регулярными...
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29.07.2021 20:23 Ответить
цікаво ,Ленка вважає два раза регулярними ?
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29.07.2021 20:26 Ответить
Зеленский заявил что поднятие тарифов с 1 августа является фейком, но промолчал что тарифы поднимут с 1 сентября)))
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29.07.2021 20:23 Ответить
тільки створили конгрес, а в нього вже проблеми ? красти нічого ?
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29.07.2021 20:24 Ответить
Имитаторы продолжают имитировать.
"Проблемных вопросов"?
Вот проблемы: отсутствие когнитивных функций у Гундосика, предательство, ненасытность зелёной саранчи.
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29.07.2021 20:26 Ответить
Що це за контора і які в неї повноваження, хто їх надав і на якій підставі?
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29.07.2021 20:27 Ответить
там одні повноваження - брехня і брехливий піар бубочки. А контора - ліва, тим більше, очолює д'єрмак.
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29.07.2021 21:40 Ответить
Може виїзна комісія прийде і в Карпати?Тут у місцевих мешканців теж є проблема,жиючи в лісах люди не можуть та не мають права заготувати на зиму дрова тоді як хрен знає хто цілодобово вирубають та вивозять ліси.
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29.07.2021 20:28 Ответить
О зебилах:
Буй, замотанный в видосик
Заменяет им айкосик.
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29.07.2021 20:34 Ответить
Господи, это квартальное чучело снова добралось до микрофона, и теперь продолжает нести откровенную дичь, чтобы оставаться в экране. Верните его в катар. Пускай ****, хоть на неделю закроет свой собачий рот!
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29.07.2021 20:35 Ответить
та хоча би його взад в 95-тий квартал!
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29.07.2021 21:45 Ответить
нет такого конгресса) там нет никого из легитимно избранных меров... сборище приспособленцев... уйдет клован - исчезнут и они
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29.07.2021 20:35 Ответить
Гнусавый после недели отдыха решил 2 дня "поработать".
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29.07.2021 20:36 Ответить
Шо за лавочка?Нет,понятно,шо заведует этой "багаДєльней"Д'ерьмак,однако,есть нюансы:1из каких бюджетов финансируется єнта кантора?2Какими документами (полномочиями)располагает данный "кангрєс",А главноє,кто єтот шмурдяк создал?
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29.07.2021 20:37 Ответить
15 коментарие выше и все ботоферма
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29.07.2021 20:44 Ответить
Сейчас попробую ответить каждому проплаченому троллю
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29.07.2021 20:45 Ответить
Петрович,ты в охране не работал?
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29.07.2021 20:51 Ответить
він з баранів кошари подляка
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29.07.2021 21:42 Ответить
Можна не виставляти цю мерзотне е...ло. Вже тошно дивитись на нього. І фамілію Польську , найогиднішого, змініть на його рідну, жи...вську
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29.07.2021 21:43 Ответить
А шо ета за фигня - конгресс, чушь собачья какая-то, нафига оно нужно. Или свою безпораднисть свалить на общественность, на громаду. Типа народ так решил, пусть зебилы решают вопросы . Это чревато катаклизмами.
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29.07.2021 22:23 Ответить
 
 