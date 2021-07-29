Проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться, - Зеленский
Все проблемные вопросы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины должны обязательно решаться.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента, соответствующее заявление Зеленский сделал во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, которое состоялось в Киеве в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".
"У нас было два конструктивных, полезных заседания (Конгресса - ред) в Днепре и Хмельницком. И мы там поднимали очень много важных, но, к сожалению, пока проблемных вопросов. Сегодня я очень хотел бы, чтобы мы услышали о тех вопросах, которые мы подробно обсуждали, или о процессах решения, которые уже идут к финализации", - отметил президент во время открытия заседания.
Владимир Зеленский выразил удовлетворение в связи с тем, что заседание Конгресса местных и региональных властей происходят регулярно, с привлечением широкого круга участников, и эта площадка не превратился в клуб реформаторов лишь "разговорного жанра".
"Мы видим проблемы, и мы с вами их решаем", - подчеркнул Президент.
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Владимир Зеленский выразил удовлетворение в связи с тем, что заседание Конгресса местных и региональных властей происходят регулярноИсточник: https://censor.net/ru/n3279882
Только конченный идиот может назвать ДВА проведенных заседания...всего ДВА...регулярными...
"Проблемных вопросов"?
Вот проблемы: отсутствие когнитивных функций у Гундосика, предательство, ненасытность зелёной саранчи.
Буй, замотанный в видосик
Заменяет им айкосик.