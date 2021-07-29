13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, поместили в приемник-распределитель

Волчанский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения 13-летнему подростку, подозреваемому в убийстве 6-летней девочки, тело которой обнаружили в заброшенном доме в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Волчанским районным судом Харьковской области удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.

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Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия, им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка.

Тело ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.