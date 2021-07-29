13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, поместили в приемник-распределитель
Волчанский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения 13-летнему подростку, подозреваемому в убийстве 6-летней девочки, тело которой обнаружили в заброшенном доме в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Волчанским районным судом Харьковской области удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.
Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия, им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка.
Тело ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там (в "депутатах") уже есть насильники и убийцы, но этот выделяется = рано начал свою политическую карьеру.
Т "петлять",но меня смущает что-то,может то,что пока нет четкой инфы,а полицаям я не доверяю...
Нечего тут знать.
Спочатку в перших статтях говорилось про сліди згвалтування, тепер про це мовчать.
Явно щось не договорюється, дуже дозовано інформацію видають.
Хоча, факт визнання вини неповнолітнім -частина спецоперацію по відвертанню уваги, щоб справжні злочину розслабились і втратили пильність, і їх легше буде затримати ...
То, что его отправят в спецшколу, где он просидит еще пару лет и выйдет на свободу в ПТУ тебя не смущает?
На месте копов я бы случайно остановился возле отца девочки, случайно обронил фразу что это убийца Мирославы и... ничего не успел сделать...
Тобто: осьо руки, осьо ноги, ось на іншому столі голова, оно тулуб... у цьому тазіку внутрішні кишки, а оно у каструлі пєчкі та почень...
Ну ви зрозуміли концепцію.
Тому тут два варіанти - спецшкола або психіатрична лікарня.
- представляю что с ним делают старшие обитатели распределителя ...
особенно те у которых по молодости тестостерон зашкаливает
Харьковский приемник-распределитель был создан в 1943 году с целью борьбы с детской преступностью и беспризорностью. На сегодня приемник-распределитель для детей предназначен для временного содержания трех категорий несовершеннолетних от 11 до 14 лет.
Это дети, которые:
- совершили общественно опасные деяния и по постановлению суда должны быть изолированы;
- которые согласно решению суда направляются в специальные учреждения для несовершеннолетних;
- которые самовольно оставили специальное учебно-воспитательное учреждение, где они находились.