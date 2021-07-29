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Население Украины к 2030 году составит менее 36 млн человек, - демограф Либанова

Население Украины к 2030 году составит менее 36 млн человек, - демограф Либанова

К 2030 году в Украине будет жить менее 36 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

"Украине нужно сосредоточиться на продолжительности жизни населения. В Японии тоже население сокращается с 2011 года непрерывно. Десять лет сокращается, но до сих пор я не видела там по этому поводу истерик. А посмотрите на их продолжительность жизни. Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она.

По словам демографа, проблема Украины – не в численности населения, а "в бедности, в неравенстве, в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, - директор Института демографии Либанова

"Сокращение населения – это плохо, потому что люди уезжают, люди живут мало, живут плохо, несчастливо", – сказала Либанова.

Она отметила, что территория Украины без населения не останется.

"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рубежом работают от 3 до 5 миллионов украинцев, - директор Института демографии Либанова

Автор: 

демография (298) Либанова Элла (40)


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Топ комментарии
+8
территория украины без населения не останется, наконец жиды с пустыни вылезут и займут нашу страну, к этому все идет, мировое жидовство занимается геноцидом украинского народа
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29.07.2021 21:06 Ответить
+7
Это если по головам (читай - мозгам) считать, то конечно нет. 73% совершенно не думающего насєлєнія...
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29.07.2021 21:19 Ответить
+6
идиеты, да сейчас уже нет 36
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29.07.2021 21:04 Ответить
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идиеты, да сейчас уже нет 36
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29.07.2021 21:04 Ответить
Это если по головам (читай - мозгам) считать, то конечно нет. 73% совершенно не думающего насєлєнія...
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29.07.2021 21:19 Ответить
Раньше...истерию с вирусом и вакцинацию не просто так затеяли...
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29.07.2021 21:04 Ответить
территория украины без населения не останется, наконец жиды с пустыни вылезут и займут нашу страну, к этому все идет, мировое жидовство занимается геноцидом украинского народа
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29.07.2021 21:06 Ответить
а шапочка из фольги, Сорос и Билл Гейтс вам не мешают?))
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29.07.2021 21:14 Ответить
Вырвано из контекста?
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29.07.2021 21:46 Ответить
Вырвано из здравого смысла
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29.07.2021 23:00 Ответить
Конспирология, иллюминаты , мировое правительство, Бильдербергский клуб, Сорос (плохой-ихний, хороший-наш), планета Нибиру , сионские мудрецы, рептилоиды в кипах из фольги. И ещё: "Вырвано из контекста".
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29.07.2021 23:13 Ответить
Таки из здравого смысла
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29.07.2021 23:24 Ответить
У нас тут своих полно евреев, тут у них уже историческая Родина))
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29.07.2021 21:16 Ответить
я думаю евреи и в израиле себя неплохо чувствуют. ввп на душу населения в 6-7 раз выше нашего. оно им надо ехать куда то, и строить нормальное государство?
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29.07.2021 21:32 Ответить
я думаю евреи и в израиле себя неплохо чувствуют/ Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./ Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье .
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29.07.2021 21:44 Ответить
странно. по показателям ввп и ичр они очень высоко.
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29.07.2021 21:57 Ответить
"Советское значит лучшее" бывшие советские а ныне израильские пропагандисты переделали в "Израильское значит лучшее". Простаков этому поверивших всё меньше./ Значится так комментаторы диванные и демагоги, вот вам правда матка.С 95 года живу в Израиле, работаю, но вижу что во первых везде русских(евреев) зажимают, во вторых квартирный пузырь тут 180 зарплат за долбанную квартиру, я снимаю , купить невазможно. Дороговизна жизни в 4 раза выше чем в странах европы, Налоги конские. Средний клас убили напрочь, везде вшивое североафриканское бюрократическое кодло. Все друзья давно уехали в Канаду, США, за последние 6 лет я наблюдаю как драпают все кто может.
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29.07.2021 22:10 Ответить
надо же. не думал что в израиле так паршиво
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29.07.2021 22:15 Ответить
Добавь еще ужасный климат. В Украине однозначно лучше.
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30.07.2021 10:28 Ответить
А ещё вокруг - одни евреи, что тоже давит на психику
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30.07.2021 01:30 Ответить
Последняя часть фразы по-другому: "...украинский народ позволяет геноцидить себя!"
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29.07.2021 21:37 Ответить
Скрізь у світі однакові закони життя, але одні народи бійці, а їнші "терпили",щей з
кучою понтів ,але з слабенькими мізками та волею
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30.07.2021 05:32 Ответить
А газу Путлер предложит 60 ярдов кубов... ,не ...72 ярда
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29.07.2021 21:07 Ответить
Сейчас начался Стрим в Ютьюбе Марк Фейгин и глава Биллингкет Христо Грозев
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29.07.2021 21:09 Ответить
Мігранти -це основна проблема Європи і України.
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29.07.2021 21:09 Ответить
Население РАБссии возросло на 2 миллиона трупов в 2020 году сообщил Росстат РАБссии... с учетом Бульбафюрера всея белорусов население РАбссии возросло на 10 млн баранов...Стадо Путлера растет...
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29.07.2021 21:12 Ответить
Алавиты Асада в Сирии перемочили в сортире всех Сунитов с помощью Крыс Путлера ...и теперь Сирия круче Украины и РАБссии...
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29.07.2021 21:15 Ответить
Существует целый ряд непрямых методов определения количества населения (потребление зерна, энергоносителей, продуктов питания и т.п. интересующимся гугл в помощь). Согласно этим методикам нынешнее население Украины находится в пределах 32-33 млн.
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29.07.2021 21:20 Ответить
А якою є, по твоєму, оптимальна кількість населення України?
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29.07.2021 21:23 Ответить
Виктор! Ты что, не знаешь количества депутатов?
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29.07.2021 21:40 Ответить
Тобто відповіді нема.
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29.07.2021 21:42 Ответить
На РАБссии Росстат говорит у нас 35 млн пенсионеров...внимание вопрос сколько всего Шариковых живет на РАБссии в стаде Путлера?
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29.07.2021 21:22 Ответить
Население Польши 37 млн...,20 миллионов поляков покинули страну за последние 30 лет...,по факту Польшу покинула навсегда еще одна Польша..
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29.07.2021 21:28 Ответить
Насправді це дуже серйозне питання. Немає чого іронізувати. Мігранти - це зло.
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29.07.2021 21:34 Ответить
Мой старший брат живет в Чехии с 1992 года,и сюда не собирается возвращатся,у него 2 сына и дочь...граждане Чехии...
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29.07.2021 21:33 Ответить
с Ізраіля бєгут?
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29.07.2021 21:34 Ответить
Так, і дуже.
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29.07.2021 21:34 Ответить
Так це кацапи уєдуть на історічєскую чи як?
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29.07.2021 21:42 Ответить
при зеленском максимум 25
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29.07.2021 21:51 Ответить
"Меньше народу - больше кислороду " вспомнилось)
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29.07.2021 21:56 Ответить
А население Азербайджана со времен независимости выросло почти вдвое. А у нас скоро некому будет платежки Ринату оплачивать.
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29.07.2021 22:04 Ответить
Давай еще расскажи насколько увеличилось благосостояние жителей Азербайджана за эти годы. Потом схожу на рынок и расскажу азерам, чтобы те возвращались домой.
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29.07.2021 22:15 Ответить
я цитирую азербайджанского блогера Эльдар Днепр с Ютуба. спроси у него про благосостояние, о котором я не писал.
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30.07.2021 06:37 Ответить
Средняя плотность населения в Украине- 75,4 чел. на 1 км² ,плотность населения Китая 138 человек на 1 кв.км, Израиля-377, а в Тель-Авивском округе 8 000 чел./км².Закон Фика: скорость диффузии вещества пропорциональна градиенту плотности вещества. Диффузии не избежать.
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29.07.2021 22:05 Ответить
Давай еще плотность населения Канады
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29.07.2021 22:12 Ответить
Давай еще плотность населения Канады/ Лови. Держи крепче. Плотность населения Канады около трёх человек на 1 км².
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29.07.2021 22:25 Ответить
А вы заметили что за 30-ть лет Независимости Украины экономика страны растет именно настолько насколько уменьшается население страны.Видимо беда Украины в том что в ней слышком много украинцев.
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29.07.2021 22:12 Ответить
Что за херню ты написал? Тебе цифры сбросить, чтобы все видели, какой ты *******?!
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29.07.2021 22:20 Ответить
Глупая эта тетка. Увеличение продолжительности жизни - это бремя для налогоплательщиков, которым нужно содержать армию бесполезных пенсов. Нужно увеличивать рождаемость на одну семью с одного до двух-трёх деток, тогда не будет падать колл. населения. Но для этого нужна грамотная социальная политика, верховенство права - то чего никогда не будет при клоунах у власти.
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29.07.2021 22:19 Ответить
Кстати, климат у нас самый комфортный со всей Европы.
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29.07.2021 22:26 Ответить
Нет уж. Жара невыносимая летом и морозильник зимой. Лучше когда мягкая европейская зима, изредка морозец и снег раз в 3-5 лет. И летом нет этой жары как в пустыне
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29.07.2021 22:41 Ответить
У нас не бывает летом больше +35. И зимой больше -20 бывает раз в 10 лет.
Там, где мягкая зима, летом бывает до +47 (Испания).
Там, где летом до +30, то зимой -30 обычное явление (Норвегия).
У нас почти идеальный климат.
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29.07.2021 22:51 Ответить
инфраструктура Украины а особенно дороги и теплотрассы не рассчитаны даже на комфортное обслуживание 28 млн человек
максимум 25 млн особенно это касается городов типо харькова одессы и киева
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29.07.2021 23:00 Ответить
Нас x. Умрет в 2021 около 700 тысяч. Родится около 300 тысяч. Уедет тысяч 300. Что осталось на трубе?
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29.07.2021 23:05 Ответить
геноцид
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29.07.2021 23:08 Ответить
Принимая во внимание, что Украина переходит у аграрной модели экономики + некоторая часть сферы услуг. То тенденция к уменьшению населения вполне обоснована. И объективно работы не будет для избытка населения.
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29.07.2021 23:29 Ответить
Так как в аграрном секторе сейчас в основном работают "Джон диры", Миколи з мотикою точно не надо.
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29.07.2021 23:46 Ответить
Вот именно: производительность труда выросла, а объем работ +/- прежний. Земли ведь больше не стало.
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30.07.2021 00:16 Ответить
А які прогнози, шодо реальної кількості населення на 2021-й рік?
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30.07.2021 01:09 Ответить
Хз чё там напрогнозировали, но по ленинградке это не заметно. Как были толпы наркетов с бухариками, так и остались.

У меня такое подозрение, что если будет ядерная война, то в ней выживут только тараканы и очередь наркетов в госаптеке за шприцами .
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30.07.2021 01:35 Ответить
Із цих 36млн.- 26млн."шимпанЗЕ".Може треба валити з цієі краіни "мавп"?
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30.07.2021 07:00 Ответить
36 млн.!
Планируют взрывной рост рождаемости?
Или наплыв депортированных из ЕС арабов?
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30.07.2021 10:23 Ответить
 
 