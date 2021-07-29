Население Украины к 2030 году составит менее 36 млн человек, - демограф Либанова

К 2030 году в Украине будет жить менее 36 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июля в комментарии УНН заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

"Украине нужно сосредоточиться на продолжительности жизни населения. В Японии тоже население сокращается с 2011 года непрерывно. Десять лет сокращается, но до сих пор я не видела там по этому поводу истерик. А посмотрите на их продолжительность жизни. Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она.



По словам демографа, проблема Украины – не в численности населения, а "в бедности, в неравенстве, в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров".

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"Сокращение населения – это плохо, потому что люди уезжают, люди живут мало, живут плохо, несчастливо", – сказала Либанова.



Она отметила, что территория Украины без населения не останется.



"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.

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