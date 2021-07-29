Задержанный на взятке зампредседателя Харьковского облсовета вышел под залог 4,75 млн грн, - САП

За заместителя председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении 1 млн 50 тыс. грн взятки, внесли 4,75 млн грн залога.

Это подтвердила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За подозреваемого вчера внесли залог", - отметила Постолюк.

За второго подозреваемого - адвоката, который фигурирует в деле как пособник, залог (более 700 тыс. грн) внесли еще 27 июля, сообщила пресс-секретарь САП.

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Напомним, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти.

24 июля суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, на следующий день - его пособника-адвоката.

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