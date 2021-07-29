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Новости Борьба с коррупцией Взяточники
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Задержанный на взятке зампредседателя Харьковского облсовета вышел под залог 4,75 млн грн, - САП

Задержанный на взятке зампредседателя Харьковского облсовета вышел под залог 4,75 млн грн, - САП

За заместителя председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении 1 млн 50 тыс. грн взятки, внесли 4,75 млн грн залога.

Это подтвердила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За подозреваемого вчера внесли залог", - отметила Постолюк.

За второго подозреваемого - адвоката, который фигурирует в деле как пособник, залог (более 700 тыс. грн) внесли еще 27 июля, сообщила пресс-секретарь САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У главы Харьковского облсовета Товмасяна проводились обыски, но процессуального статуса по делу о взятке у него нет, - НАБУ

Напомним, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти.

24 июля суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, на следующий день - его пособника-адвоката.

Во фракции ОПЗЖ Харьковского облсовета подтвердили, что на миллионной взятке задержан их представитель - Андрей Малыш

Автор: 

взятка (6194) облсовет (538) Харьковщина (5577) САП (2081)


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Топ комментарии
+4
А откуда он взял деньги на 4,75 млн грн залога? Посмотрите какая у него зарплата. Если только умножить её на 150 лет. Понятно, что там 100% коррупция в чистом виде. И не только он один такой. Смело можно садить и председателя и весь топ, обычно замы и замы замов работают посыльными денег.
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29.07.2021 21:22 Ответить
+2
P.S.А кто внес залог,из каких денег,официально ли они заработаны и уплачены ли из них все налоги.Или такие же как он внесли залог из ,,общака,, в котором и он участвовал.Почему происхождение денег для залогов никого не интересует.Ответ напрашивается сам что и правоохранительные и судебные органы сами отстебывают в ,,общаки,,в виде страховки от случайных попаданий на взятках.
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29.07.2021 21:35 Ответить
+2
всем Барабашово скинулись..
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29.07.2021 22:04 Ответить
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Отработает, ещё и с плюсом. Иначе бы не вносили
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29.07.2021 21:22 Ответить
О, договорились о тарифе!
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29.07.2021 21:23 Ответить
шо то не ладно в Украинском королевстве !!!
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29.07.2021 21:37 Ответить
А откуда он взял деньги на 4,75 млн грн залога? Посмотрите какая у него зарплата. Если только умножить её на 150 лет. Понятно, что там 100% коррупция в чистом виде. И не только он один такой. Смело можно садить и председателя и весь топ, обычно замы и замы замов работают посыльными денег.
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29.07.2021 21:22 Ответить
Он задержан (был) и ниоткуда. В него "инвестировали"
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29.07.2021 21:30 Ответить
ну, по декларации у него куча недвижимости, купленной еще до избрания замом. банковский счет на 200 000 долларов. промышленные комплексы. типа предприниматель. так что деньги у него есть
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29.07.2021 21:42 Ответить
чист как слеза младенца, да?
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29.07.2021 22:33 Ответить
нет. я такого не утверждаю. но все прекрасно знают что коммерсанты любят лезть в политику. у меня такой крестный в горсовете города. сначала заработал миллионы, а потом сунулся депутатом, что б легче прикрывать свой бизнес от наездов. вон, и порошенко миллиардером еще до президентства стал. и трамп в сша. но за эту взятку конечно надо сажать
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29.07.2021 22:38 Ответить
всем Барабашово скинулись..
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29.07.2021 22:04 Ответить
Ох..ть.
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29.07.2021 21:23 Ответить
А в каком банке нищим дают такие кредиты,посоветуйте.,,Меч,,ему в помощ так как ,,Миротворец,,не справляется или,не хочу в это верить,сам скурвился.
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29.07.2021 21:27 Ответить
P.S.А кто внес залог,из каких денег,официально ли они заработаны и уплачены ли из них все налоги.Или такие же как он внесли залог из ,,общака,, в котором и он участвовал.Почему происхождение денег для залогов никого не интересует.Ответ напрашивается сам что и правоохранительные и судебные органы сами отстебывают в ,,общаки,,в виде страховки от случайных попаданий на взятках.
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29.07.2021 21:35 Ответить
в декларации за прошлый год он указал 200 000 баксов налички. деньги у него есть.
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29.07.2021 21:43 Ответить
Он что занимался бизнесом,что противоречит занимаемой должности или у него на его должности зарплата в 16.6 тысяч баксов в месяц?Так это же пол миллиона,а сколько тогда получает председатель ,,Фунт,,
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29.07.2021 21:50 Ответить
в декларации указана регистрация предприятий еще с начала 2000-х. по поводу должности не знаю. выборные должности в местных советах вроде можно совмещать, так как они не получают зарплаты, кроме главы и секретаря
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29.07.2021 21:56 Ответить
Заместитель как и по десятку советников не являются избирательной должностью.
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29.07.2021 21:59 Ответить
является. замов избирают голосованием депутатов совета из числа действующих депутатов. но ограничения по предпринимательской деятельности на них распостраняется. я уже нашел где прописано
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29.07.2021 22:13 Ответить
В таком случае у него или зарплата в 16.6 баксов в месяц или нарушает закон не учитывая даже взяток.
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29.07.2021 22:15 Ответить
то не зарплата, а наличные деньги. типа накопил будучи бизнесменом. как яценюк, степанов и т.д. как и все они рассказывают. хотя он был директором завода шампанских вин. мог и правда накопить
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29.07.2021 22:25 Ответить
Избирательная и выдвинутая кучкой депутатов это две большие разницы.И если зам влетел то депутаты совета обязаны нести наказание в равной мере с ним.Ведь они же за него ручались своими голосами.
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29.07.2021 22:20 Ответить
к сожалению, у нас в стране надо расстреливать каждого второго чиновника. честных единицы, и на руководящие должности не попадают
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29.07.2021 22:27 Ответить
Тут не децимацию надо делать, а всех подряд...
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29.07.2021 21:41 Ответить
Ото и вся оперетка. Безразличие горожан, возникшее как минимум 15 лет назад по тогдашним уже причинам, позволяет швали гулять во всю, воровать составами, врать нагло.Реально в этом большом городе реально отсутствует уже давно хоть какая группа лиц или достойное лицо с большим доверием общества. Просто выдавили всех прохиндеи, клятво-отступники, инородцы, ворюги, бандюки, совки, менты прошлого режима с уголовниками всех мастей породнившиеся с давних 90гг. Город лицо потерял своё и давно.
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29.07.2021 21:43 Ответить
Ну вы что творите! Пожалейте человека, это что, ему теперь отдавать месячный заработок? На что семья жить будет?
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29.07.2021 21:51 Ответить
Небедный чиновник у нас пошел...
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29.07.2021 21:53 Ответить
ЗАПЛАТИЛ И ВОРУЙ ДАЛЬШЕ!
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29.07.2021 22:31 Ответить
там замом працює Мураєва - це не дружина "нашиста", якого підло кинув на бабки Медведчук за телеканал.
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29.07.2021 22:50 Ответить
хорошее у нас законодательство, все условия для воров
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29.07.2021 23:28 Ответить
интересно сколько млн гривен взятки взял судья
что бы суд принял решение выпустить его под залог за 4.75 млн гривен?
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30.07.2021 03:21 Ответить
 
 