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Политзаключенная Галина Довгополая: "Ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину". ДОКУМЕНТ

Политзаключенная Галина Довгополая:

Осужденная оккупантами на 12 лет строгого режима жительница Севастополя Галина Довгополая написала письмо бывшему политзаключенному Олегу Сенцову.

Текст письма Сенцов опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Держали меня в полной изоляции. Консула Украины так и не допустили, хотя я просила просто минутного свидания без единого слова. Но, несмотря на все это, я знаю, что ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину … Скоро меня куда-то отвезут и не останется только связь с консульством Украины в Москве, как это было раньше", – написала Галина Довгополая.

Она также рассказала, что после освобождения не хочет возвращаться в оккупированный Россией Крым.

"Если выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас, новости смотрю по телевизору, фильтрую", – написала крымчанка.

Читайте: Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш

Галина Довгополая просить напомнить властям о необходимости поднять вопрос об обмене политзаключенными на заседаниях в "нормандском формате".

"Дорогие наши, скоро "нормандский формат", напомните З.В., чтоб включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются. От себя обещаю активную работу на благо Украины. Заканчиваю. Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку! Привет Кольченку, Балуху. Ж. Панову и всем мои друзьям", – написала Галина Довгополая.

Галине Довгополой 66 лет. В марте "суд" оккупантов приговорил ее к 12 годам заключения за "государственную измену". Дело рассматривали в закрытом режиме.

Также читайте: Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш

Политзаключенная Галина Довгополая: Ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину 01

Автор: 

Крым (26434) обмен (1468) политзаключенные (1626) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+14
Справжня Галиночка -Україночка !
Ми обов'язково переможемо кремлівських катів !
Так і - буде !
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29.07.2021 21:51 Ответить
+13
ЛЮДИНА
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29.07.2021 21:51 Ответить
+10
Сльози навертаються при читанні. Тримайся Мати!
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29.07.2021 22:24 Ответить
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к сожалению, мне кажется что это у нее пожизненое. тому "З.В.", о котором она упоминает в письме - глубоко насрать
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29.07.2021 21:47 Ответить
Женщина герой , патриот Украины,сидит в тюрьме .А ты написал про зе, чы бэ чы мэ ,чы фе бэ мэ ..Вася ты подзаборный , где твоё восхищение мужеством этой женщины ? Ты падло сидишь в тепле , за компом жрёшь чипсы ,а она в расийских застенках ты ты тварь казлячая несёшь эту ерунду . казёл ты дырявый . А Галина Довгополая Человек с большой буквы . Запомни гнида - Ты по жизни гавно.
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29.07.2021 21:56 Ответить
это ты дегенерат, похоже. эта женщина в письме написала, цитирую - "Дорогие наши, скоро "нормандский формат", напомните З.В., чтоб включил вопрос об обмене. Источник: https://censor.net/ru/n3279891" З.В. - это кто твою мать ? Звездный Владыка ? или все таки Зеленский Владимир ?
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30.07.2021 00:01 Ответить
вобщем пошел ты, ушлепок.
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30.07.2021 00:02 Ответить
не на часі...з.в. готується з байденом говорити на повишених тонах і з позиції сили
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29.07.2021 21:59 Ответить
стане рачки та буде волати - "ти сильний, дуже сильний, я в позиції сили, бери мене сильно" ))))
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30.07.2021 00:06 Ответить
Мразота ти.
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30.07.2021 04:35 Ответить
мразота - это 73 % идиотов
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30.07.2021 06:43 Ответить
Багато на себе береш, нікчемо. Отримало пендаля - лети кувиркайся за своїм злодієм, який сидів в чиновниках, у вищому керівництві держави два десятиліття, підгрібаючи під себе десятки мільярдів, а країна зубожіла і докотилася до останнього місця в цілій Європі, маючи все.
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30.07.2021 06:48 Ответить
вот клоуны коломойского сейчас все поправят
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30.07.2021 16:57 Ответить
Кто там на фейсбуках, - не молчите, пишите в коментах властям об обмене политзаключенными, напоминайте, давайте им знать, что мы контролируем эту власть. Котнтролировать власть, выходить на демонстрации и протесты - все это необходимо делать, как это делают во всех демократических странах -- Евросоюзе, США и т.д.
Политзаключенная Галина Довгополая: "Ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину" - Цензор.НЕТ 6989
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30.07.2021 00:24 Ответить
ти зі сватами вибрав цю владу і обіцяв "смєсти", єсли чё нє так...
а тепер пропонуєш фейсбукам "давайте им знать, что мы контролируем эту власть"...
созрей для контроля своей власти
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30.07.2021 05:24 Ответить
Нумерованный, ты здесь недавно, а трындишь так, словно "знаешь меня". Берега попутал? Я не голосовал за неЛоха-42. Слейся, дбл.бл.(с)
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30.07.2021 06:01 Ответить
если ты здесь давно - то должен знать что "нумерованый" - это всего лишь признак авторизации через соцсеть
нормальную авторизацию Цензор давно закрыл
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30.07.2021 06:45 Ответить
этот подонок знает, потому и воззывает к тем кто в фб...
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30.07.2021 07:11 Ответить
И правильно сделал, теперь нумероавнным надо еще доказать что они не троли, а со старожилами и так все ясно)
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30.07.2021 08:43 Ответить
неправильно
мой 10 летней давности логин забанили только за то что
высказал отношение лично к Бутусову(было за что)
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30.07.2021 16:55 Ответить
крутой сметун, сметай, а то весь всмятку...
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30.07.2021 07:13 Ответить
Молодец, классный пост и картинка супер! а нумерованных питушкофф в игнор)
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30.07.2021 08:38 Ответить
Справжня Галиночка -Україночка !
Ми обов'язково переможемо кремлівських катів !
Так і - буде !
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29.07.2021 21:51 Ответить
ЛЮДИНА
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29.07.2021 21:51 Ответить
Україна буде боротись за себе завжди, бо це роблять прості люди просто так.
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29.07.2021 22:05 Ответить
Сльози навертаються при читанні. Тримайся Мати!
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29.07.2021 22:24 Ответить
Пример мигрантам.Тем, кто уверен что сбежав из Украины и сохранив-на всякий случай-украинский паспорт совершил геройский подвиг и потому вправе вы…. ся и учить жизни украинцев воюющих на фронте и работающих в тылу.
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29.07.2021 22:51 Ответить
Бережи вас Господь, пані Галино.
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29.07.2021 22:59 Ответить
Допоки є таки люди, Україну не здолати. Щира повага. Сум що Вона не поміж нами
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29.07.2021 23:16 Ответить
Витримки вам та здоров'я шановна пані Галино ! дуже сподіваюся що ви повернетеся в Україну швидче ніж думаєте
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30.07.2021 00:05 Ответить
66 лет для такого характера - не возраст.
Добрі люди будуть за неї молитись.
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30.07.2021 00:52 Ответить
Останнім часом в польському Інтернеті побільшало матеріалів на тему війни Росії проти України. Це не пропагандистські матеріали, це коментарі звичайних поляків. Раніше такого не було, бо люди були заклопотані власними справами. Тепер все більше таких, хто розуміє сутність Росії і нагадує про неї іншим.
Є і багато якісних публікацій. Зокрема, один із сайтів широко і детально розповів про влаштований в Єгипті відкритий учбовий "повітряний бій" між найновішим винищувачем Росії Су-35 і французьким Rafale. Француз граючись заглушив електроніку ворога, осліпив його "не маючий аналогів у світі радар", не даючи змоги навести зброю, і легко "знищив".
При цьому фахівці в коментарях повідомили цікаві подробиці: що російський літак був пілотований російським льотчиком-інструктором, тоді як в кабіні Rafale знаходився молодий пілот з незрівнянно меншим польотним стажем. Крім того, згідно з польотним завданням, російський винищувач дістав фору - право напасти першим. Проте у всіх спробах був повністю "нейтралізований" і "знищений". Повідомляється про численні відкази радара ще в попередніх фазах "бою", не кажучи про фазу включення обладнання РЕБ і повну відмову російської електроніки, за виграшки перевантаженої випромінюванням Rafale. Польща, яка з часів Варшавського Договору експлуатувала і експлуатує військові літаки виробництва СРСР/Росії, які модернізувалися до 2013 року, дуже добре знає їх можливості. Як кажуть самі польські льотчики, "літаки Су може й гарно виглядають, але... але це все, якщо порівняти з західною технікою." Польща використовує російські літаки для тренувань з залученням модернізованих винищувачів F-16, і очікує зараз на 32 штуки найновітніших F-35, які вже було придбано в США Міністерством Оборони Польщі. А нещодавно прийнято рішення при придбання дуже потужної сили - 250 штук танків Abrams M1A2 SepV3 на суму 6,5 млрд. доларів. Це ще далеко не всі придбання...
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30.07.2021 05:01 Ответить
... мне глубоко жаль почтенную женщину, но вот как раз её эта власть будет использовать (именно использовать, чем дольше она будет сидеть, тем красочнее фантазии изрыгнуться из зеленой пасти). Нас, всех также уже "поимели"...
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30.07.2021 05:40 Ответить
Тільки такі Люди ще дають якусь надію що рано чи пізно але ми виліземо з того кацапського болота в якому знаходимось зараз! Тримайтесь шановна!!!
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30.07.2021 07:37 Ответить
Что она сделала, за что "госизмена"?
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30.07.2021 11:38 Ответить
 
 