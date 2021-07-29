Политзаключенная Галина Довгополая: "Ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину". ДОКУМЕНТ

Осужденная оккупантами на 12 лет строгого режима жительница Севастополя Галина Довгополая написала письмо бывшему политзаключенному Олегу Сенцову.

Текст письма Сенцов опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Держали меня в полной изоляции. Консула Украины так и не допустили, хотя я просила просто минутного свидания без единого слова. Но, несмотря на все это, я знаю, что ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину … Скоро меня куда-то отвезут и не останется только связь с консульством Украины в Москве, как это было раньше", – написала Галина Довгополая.

Она также рассказала, что после освобождения не хочет возвращаться в оккупированный Россией Крым.

"Если выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас, новости смотрю по телевизору, фильтрую", – написала крымчанка.

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Галина Довгополая просить напомнить властям о необходимости поднять вопрос об обмене политзаключенными на заседаниях в "нормандском формате".

"Дорогие наши, скоро "нормандский формат", напомните З.В., чтоб включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются. От себя обещаю активную работу на благо Украины. Заканчиваю. Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку! Привет Кольченку, Балуху. Ж. Панову и всем мои друзьям", – написала Галина Довгополая.

Галине Довгополой 66 лет. В марте "суд" оккупантов приговорил ее к 12 годам заключения за "государственную измену". Дело рассматривали в закрытом режиме.

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