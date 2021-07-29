Политзаключенная Галина Довгополая: "Ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину". ДОКУМЕНТ
Осужденная оккупантами на 12 лет строгого режима жительница Севастополя Галина Довгополая написала письмо бывшему политзаключенному Олегу Сенцову.
Текст письма Сенцов опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Держали меня в полной изоляции. Консула Украины так и не допустили, хотя я просила просто минутного свидания без единого слова. Но, несмотря на все это, я знаю, что ни при каких обстоятельствах со мною, я не отрекусь и не предам Украину … Скоро меня куда-то отвезут и не останется только связь с консульством Украины в Москве, как это было раньше", – написала Галина Довгополая.
Она также рассказала, что после освобождения не хочет возвращаться в оккупированный Россией Крым.
"Если выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас, новости смотрю по телевизору, фильтрую", – написала крымчанка.
Галина Довгополая просить напомнить властям о необходимости поднять вопрос об обмене политзаключенными на заседаниях в "нормандском формате".
"Дорогие наши, скоро "нормандский формат", напомните З.В., чтоб включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются. От себя обещаю активную работу на благо Украины. Заканчиваю. Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку! Привет Кольченку, Балуху. Ж. Панову и всем мои друзьям", – написала Галина Довгополая.
Галине Довгополой 66 лет. В марте "суд" оккупантов приговорил ее к 12 годам заключения за "государственную измену". Дело рассматривали в закрытом режиме.
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а тепер пропонуєш фейсбукам "давайте им знать, что мы контролируем эту власть"...
созрей для контроля своей власти
нормальную авторизацию Цензор давно закрыл
мой 10 летней давности логин забанили только за то что
высказал отношение лично к Бутусову(было за что)
Ми обов'язково переможемо кремлівських катів !
Так і - буде !
Добрі люди будуть за неї молитись.
Є і багато якісних публікацій. Зокрема, один із сайтів широко і детально розповів про влаштований в Єгипті відкритий учбовий "повітряний бій" між найновішим винищувачем Росії Су-35 і французьким Rafale. Француз граючись заглушив електроніку ворога, осліпив його "не маючий аналогів у світі радар", не даючи змоги навести зброю, і легко "знищив".
При цьому фахівці в коментарях повідомили цікаві подробиці: що російський літак був пілотований російським льотчиком-інструктором, тоді як в кабіні Rafale знаходився молодий пілот з незрівнянно меншим польотним стажем. Крім того, згідно з польотним завданням, російський винищувач дістав фору - право напасти першим. Проте у всіх спробах був повністю "нейтралізований" і "знищений". Повідомляється про численні відкази радара ще в попередніх фазах "бою", не кажучи про фазу включення обладнання РЕБ і повну відмову російської електроніки, за виграшки перевантаженої випромінюванням Rafale. Польща, яка з часів Варшавського Договору експлуатувала і експлуатує військові літаки виробництва СРСР/Росії, які модернізувалися до 2013 року, дуже добре знає їх можливості. Як кажуть самі польські льотчики, "літаки Су може й гарно виглядають, але... але це все, якщо порівняти з західною технікою." Польща використовує російські літаки для тренувань з залученням модернізованих винищувачів F-16, і очікує зараз на 32 штуки найновітніших F-35, які вже було придбано в США Міністерством Оборони Польщі. А нещодавно прийнято рішення при придбання дуже потужної сили - 250 штук танків Abrams M1A2 SepV3 на суму 6,5 млрд. доларів. Це ще далеко не всі придбання...