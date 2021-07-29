Неизвестные подложили взрывчатку под машину замначальника управления СБУ в Луганской области, - СМИ

В автомобиле, который 29 июля заминировали в Северодонецке Луганской области, ехал первый заместитель начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил источник издания.



Управление СБУ в Луганской и Донецкой областях – единая структура. На сайте СБУ среди первых замов главы регионального управления указаны Евгений Русинов, Александр Надточий, Виталий Винниченко.

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