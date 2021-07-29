Неизвестные подложили взрывчатку под машину замначальника управления СБУ в Луганской области, - СМИ
В автомобиле, который 29 июля заминировали в Северодонецке Луганской области, ехал первый заместитель начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил источник издания.
Управление СБУ в Луганской и Донецкой областях – единая структура. На сайте СБУ среди первых замов главы регионального управления указаны Евгений Русинов, Александр Надточий, Виталий Винниченко.
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Если хотели б, то взорвали. Так, припугнули
Последнее время предатели - роССийские коллаборанты поднимают голову. Видно чувствуют скорое генеральное наступление роССийских оккупантов.
Мер Дніпра Філатов може бути під впливом російської агентури через РПЦ - розслідування
Зокрема , як зазначають місцеві активісти , під час останніх місцевих виборів у церквах МП агітували за Філатова. Мер у боргу не лишився, розповідають журналісти Україна Selfie. Він повністю заблокував розвиток громад Православної церкви в Україні в місті, а її очільника - владику Симеона - навіть прямо ображає.
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Вже ні для кого не секрет, що Російська православна церква у Дніпрі має такі ж потужні позиції, як і 10 років тому. Проросійські організації ніхто не розпустив і не переслідує. Зачаїлись, але завжди готові і козачки з «Катеринославської козацької округи» - бойового крила РПЦ в регіоні. Ці козачки, за інформацією ЗМІ, тепер мають потужного партнера - охоронну компанію «Леон».
Власник якої - Михайло Кошляк, депутат обласної ради від ОПЗЖ та давній бізнес-партнер самого Філатова й Геннадія Корбана. І це ще один приклад тісної співпраці Бориса Філатова і його команди з прихильниками путіна та руского міра в Дніпрі.
https://24tv.ua/kreml-rukami-agentiv-rpts-hoche-povtoriti-********-novini-rosiyi_n1698702