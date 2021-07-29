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Неизвестные подложили взрывчатку под машину замначальника управления СБУ в Луганской области, - СМИ

Неизвестные подложили взрывчатку под машину замначальника управления СБУ в Луганской области, - СМИ

В автомобиле, который 29 июля заминировали в Северодонецке Луганской области, ехал первый заместитель начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net  со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил источник издания.

Управление СБУ в Луганской и Донецкой областях – единая структура. На сайте СБУ среди первых замов главы регионального управления указаны Евгений Русинов, Александр Надточий, Виталий Винниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В служебный автомобиль СБУ на Луганщине подложили взрывчатку

Автор: 

СБУ (20116) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+10
Вова завтра в гости едет, пыль пускают что бы не сняли с должностей.
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29.07.2021 22:04 Ответить
+8
Ця хрєнь схожа на Аваківських терористів ,яких пачками ловили !!!)))
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29.07.2021 22:10 Ответить
+7
"Пытались взорвать..."))))
Если хотели б, то взорвали. Так, припугнули
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29.07.2021 22:08 Ответить
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задолжав на вікні по контрабасу?
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29.07.2021 21:57 Ответить
Так меня в случае из погранцами убеждали что граница и таможня это парафия МВД.Хотя скорее всего это предупреждение,если бы хотели уничтожить то уничтожили бы.Президентов вся госбезопасность стран уберечь не в состоянии.
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29.07.2021 22:07 Ответить
Вова завтра в гости едет, пыль пускают что бы не сняли с должностей.
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29.07.2021 22:04 Ответить
тоже подумал что это заячий спектакль!
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29.07.2021 22:09 Ответить
Ця хрєнь схожа на Аваківських терористів ,яких пачками ловили !!!)))
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29.07.2021 22:10 Ответить
"Пытались взорвать..."))))
Если хотели б, то взорвали. Так, припугнули
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29.07.2021 22:08 Ответить
Понти для приїжджих !!! Імітація бурхливої діяльності !!!)))
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29.07.2021 22:09 Ответить
Скоро на Донбасс самолёт Ze прилетит... Всё днище будет обклеено...
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29.07.2021 22:16 Ответить
Якби хотіли підірвати, то вже зробили б це.
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29.07.2021 22:31 Ответить
Это что, новые игры СБУ, для получения наград и званий????!!!!!!!
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29.07.2021 22:34 Ответить
Хараберюш качественно выполнял свою работу и с ним понты не колотили, потому как реально классный контрик был....а это больше на понты или криминал похоже...
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29.07.2021 22:39 Ответить
або на просування власної агентури по службі. Скоро дізнаємось чи підвищив клоун когось по службовій драбині
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30.07.2021 07:46 Ответить
внутривидовая борьба
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29.07.2021 23:14 Ответить
щас опять Антоненко и девчат будут привлекать по всей строгости
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29.07.2021 23:31 Ответить
Во время войны в других странах предателей расстреливают ибо предатели опаснее открытого врага. Если Украина не будет что то с этим делать будет как с УНР. Тогда тоже украинцы жалели будущих палачей и в 1933 они уничтожили миллионы украинцев. Зачем мы снова повторяем те же ошибки?

Последнее время предатели - роССийские коллаборанты поднимают голову. Видно чувствуют скорое генеральное наступление роССийских оккупантов.
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30.07.2021 01:15 Ответить
Кремль руками агентів РПЦ хоче повторити в Україні 2014 рік: у небезпеці - 3 області, Дніпропетровська. Харківська;Запорізька.

Мер Дніпра Філатов може бути під впливом російської агентури через РПЦ - розслідування
Зокрема , як зазначають місцеві активісти , під час останніх місцевих виборів у церквах МП агітували за Філатова. Мер у боргу не лишився, розповідають журналісти Україна Selfie. Він повністю заблокував розвиток громад Православної церкви в Україні в місті, а її очільника - владику Симеона - навіть прямо ображає.

У Дніпрі ні для кого не секрет, що пан Філатов є старостою приходу московської церкви. Тому, звісно, він з ними підтримує дуже тісні зв'язки, все робить саме для московської церкви. І навпаки - проти української церкви в Дніпрі»
Вже ні для кого не секрет, що Російська православна церква у Дніпрі має такі ж потужні позиції, як і 10 років тому. Проросійські організації ніхто не розпустив і не переслідує. Зачаїлись, але завжди готові і козачки з «Катеринославської козацької округи» - бойового крила РПЦ в регіоні. Ці козачки, за інформацією ЗМІ, тепер мають потужного партнера - охоронну компанію «Леон».
Власник якої - Михайло Кошляк, депутат обласної ради від ОПЗЖ та давній бізнес-партнер самого Філатова й Геннадія Корбана. І це ще один приклад тісної співпраці Бориса Філатова і його команди з прихильниками путіна та руского міра в Дніпрі.
https://24tv.ua/kreml-rukami-agentiv-rpts-hoche-povtoriti-********-novini-rosiyi_n1698702
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30.07.2021 01:16 Ответить
так филатов ермолку носит... какой вплыв... он просто шлёма... доминирующая нацыя...
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30.07.2021 07:02 Ответить
скоріше харківська, херсонська та одеська
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30.07.2021 07:47 Ответить
обычно начальникам подкладывают пакеты с взятками, а в этом случае что то перепутали...
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30.07.2021 03:15 Ответить
Ничего личного только бизнес.
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30.07.2021 04:08 Ответить
 
 