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Новости Помощь Украине
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Конгресс США предлагает выделить на помощь Украине в 2022 году 481,5 млн грн

Конгресс США предлагает выделить на помощь Украине в 2022 году 481,5 млн грн

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой относительно санкции против "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило посольство Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долл., что на 28,5 млн долл. больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из указанной сметы 125 млн. долл. будут выделены на цели помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн. долл. больше, чем в 2021 году.

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Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан Президентом США.

Автор: 

Госдепартамент США (1856) Конгресс США (1249) помощь (7903) США (27316)


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Топ комментарии
+3
Це норм ,для ЦНських редакторів !!)))
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29.07.2021 22:01 Ответить
+1
Гривень то Хламідії тіко на подивитись
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29.07.2021 22:06 Ответить
+1
Маячня.
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30.07.2021 06:55 Ответить
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Так 481,5 млн гривень чи долляров? Цензор уж позвольте осведомиЦЦА
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29.07.2021 21:57 Ответить
Гривень?
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29.07.2021 21:58 Ответить
Це норм ,для ЦНських редакторів !!)))
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29.07.2021 22:01 Ответить
Тю,та тут нема що пиляти ,жмикрути піндоські !!!)))
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29.07.2021 21:59 Ответить
Гривень то Хламідії тіко на подивитись
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29.07.2021 22:06 Ответить
Але все одно результат є. Тільки-но почав погрожувати, ще ядерної зброї нема, а вже дають. Уявіть, що буде як Хламідія зробить ядрьону бімбу.
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29.07.2021 22:10 Ответить
Порошенко, находящийся на отдыхе с семьёй на борту яхты у берегов Хорватии, приветствует решение Конгресса и передаёт читателям ЦензорНЕТ дружеский привет!
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29.07.2021 22:11 Ответить
На борту супер-супер дорогой яхты.
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29.07.2021 22:21 Ответить
Ой да что там дорого, всего -то каких-то 60 метров и три палубы с бассейном и лифтами.
Можно сказать бомж-пакет.
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29.07.2021 22:27 Ответить
как теперь жить ?
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29.07.2021 22:40 Ответить
Беда...
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30.07.2021 00:51 Ответить
" Конгресс США предлагает выделить на помощь Украине в 2022 году 481,5 млн грн"
Штати вже перейшли на гривні?
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29.07.2021 22:19 Ответить
...ого-го, сколько еще дорог можно наваять ... местами можно и по второму слою: рупь копейку бережот
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30.07.2021 05:36 Ответить
Надо выделять неправительственным организациям
Я в прошлом работал на IREX и USAID так политика была такая что все оплаты шли чёрным налом чтобы ни копейки инвесторов в виде налогов не попали украинскому коррумпированному правительству
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30.07.2021 06:38 Ответить
Маячня.
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30.07.2021 06:55 Ответить
Так, так. Это деньги для сдачи Украины?
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30.07.2021 07:27 Ответить
это ж сколько деревьев высадить можно!!!!!!!!!
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30.07.2021 07:58 Ответить
 
 