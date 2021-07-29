" Конгресс США предлагает выделить на помощь Украине в 2022 году 481,5 млн грн"

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой относительно санкции против "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило посольство Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долл., что на 28,5 млн долл. больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из указанной сметы 125 млн. долл. будут выделены на цели помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн. долл. больше, чем в 2021 году.

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Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан Президентом США.