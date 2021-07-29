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Туроператоры в Турции не фиксируют массовых обращений от граждан Украины об угрозе здоровью в связи с пожарами, - МИД

Туроператоры в Турции не фиксируют массовых обращений от граждан Украины об угрозе здоровью в связи с пожарами, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Турции и консульству Украины в Анталии держать на особом контроле потребности украинских граждан в Турции в связи с лесными пожарами в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина  заявили в пресс-службе МИД Украины.

"Информации о наличии погибших или пострадавших граждан Украины на данный момент нет. Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью", - отмечается в сообщении.

В министерстве указали, что по состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия. Очаги возгорания находятся примерно в 70 км от города Анталия, 20 км от зоны отелей в районе Манавгат и в районе Аксеки в 50 км от побережья.

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"В то же время в течение 29 июля возникли новые пожары недалеко от Мармариса (район Армуталан) и Бодрума (район Гюверджинлик, провинция Мугла). В Бодруме в непосредственной близости от отелей пожар взят под контроль", - проинформировало МИД Украины.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

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Автор: 

пожар (5983) Турция (3508)


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Какие обращения??? Туры то ГОРЯЩИЕ!!!))
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29.07.2021 22:30 Ответить
Свои проблемы и потребности сами пусть решают. У государства во время войны есть более важные дела, чем обустройство отдыха всяких там.... О потребностях фронта надо думать, проблемами военнослужащих заниматься круглосуточно.....
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29.07.2021 22:37 Ответить
Ну,это от зависти. Люди разные отдыхают и не олигархи...Ежели, не дай Бог, начнут гореть ,то на кого уповать? О потребностях живых надо думать !
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30.07.2021 01:06 Ответить
Туроператоры в Турции не фиксируют ...
Не хотят фиксировать?
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30.07.2021 10:16 Ответить
 
 