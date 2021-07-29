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В Израиле разрешили прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 для людей 60+

В Израиле разрешили прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 для людей 60+

В Израиле с 1 августа начнут прививать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет.

Об этом заявил глава Минздрава страны Нахман Аш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что третью прививку смогут сделать только те, кто получил вторую дозу минимум за пять месяцев до этого.

Ранее в Израиле приняли решение о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. 

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Автор: 

вакцина (3815) Израиль (2065) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
так а за четвёртую таки шото слышно ?
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29.07.2021 22:38 Ответить
+4
Кто еще не укололся, тогда мы идем к вам.
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29.07.2021 22:28 Ответить
+4
таки уже несколько месяцев как намекают о укольчиках каждые полгода . некоторые врачи уже высказывались об этих ударах каждые 6 месяцев по иммунитету уже и запреты начали вводить для медиков на высказывания про этот идиотизм
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29.07.2021 23:00 Ответить
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Кто еще не укололся, тогда мы идем к вам.
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29.07.2021 22:28 Ответить
Как вакцына называется?
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29.07.2021 22:28 Ответить
Pfizer
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29.07.2021 22:48 Ответить
Так Израиль вроде Спутник V закупал ?
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29.07.2021 22:57 Ответить
Нет, у них одобрено только 2 вакцины Pfizer и Moderna
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29.07.2021 23:13 Ответить
Евреи у власти. Все остальные быдло в не зависимости от национальности.
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30.07.2021 01:03 Ответить
Как вакцына называется?

укололся и забылся (т.е. умер)
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30.07.2021 13:55 Ответить
1,2,3. Хто більше? Продано.
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29.07.2021 22:30 Ответить
так а за четвёртую таки шото слышно ?
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29.07.2021 22:38 Ответить
таки уже несколько месяцев как намекают о укольчиках каждые полгода . некоторые врачи уже высказывались об этих ударах каждые 6 месяцев по иммунитету уже и запреты начали вводить для медиков на высказывания про этот идиотизм
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29.07.2021 23:00 Ответить
неплохо,неплохо..
а мы всё ржали с фантастических фильмов,наивные..
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29.07.2021 23:18 Ответить
Это пока 6 месяцев. Дальше будет каждые три....пока имунная система не превратится в трэш не способной сопротивлятся даже насморку.
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30.07.2021 01:05 Ответить
Да, уже фсе сказали.... Що с китаем откуда вирус? Але?!!!!
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29.07.2021 22:55 Ответить
Включай логику - Кто больше всех вакцину продаёт тот и корону придумал.
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29.07.2021 22:59 Ответить
Получается амеры!
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30.07.2021 07:32 Ответить
. Що с китаем откуда вирус? Але?!!!!

Вирус с мировых СМИ. В природе это обыкновенный грипп...
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30.07.2021 13:57 Ответить
то есть по вашей логике страны по всему миру гробят свои экономики только ради прибылей для продавцов пилюль ? таки думаю . что здесь ставки повыше и полностью подходят под высказывания клауса швабе о нмп
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29.07.2021 23:03 Ответить
Ну а потом 4,5 и так каждые полгода в обязательном порядке нужно будет ширьнуть себе вакцину, а то анитела упадут.
Это как с антивирусом, каждые погода нужно закачать обновление, а то и заплатить за премиум пакет, потому что одни программисты пишут новые компьютерные вирусы, другие пишут обновления для защиты от этих новых вирусов.
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29.07.2021 23:09 Ответить
и побеждают всегда почему-то именно те, то создает вирусы(
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30.07.2021 00:12 Ответить
другие? скорее это одни и те же
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30.07.2021 00:39 Ответить
Опасность в том, что имунная система человека станет полностью зависимой от вакцины. Даже кашль и насморк станет смертельным без бустера Файзер. Если и делать вакцину, то нужно подождать и не делать mRNA...только векротную. Это мое мнение и я могу ошибаться. Как только АстраЗенека решит проблемы с закупоркой или, как в Швеции, выработают более безопасный вариант иммунизации -- я тогда подумаю может быть. Мойте руки, не трогайте лицо, протирайте продукты из магазина, носите маску!!! Не подпускайте людей слишком близко и сами не трендите по телефону, когда вокруг люди. Все будет хорошо.
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30.07.2021 01:14 Ответить
как жить при пандемии я смотрю Ольу Голубовскую на фейсбуке.
Там правда...
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30.07.2021 03:12 Ответить
Вакцину вколол- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от Дельты колю!...
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30.07.2021 13:59 Ответить
експерименти та випробування фуфла на людях тривають...


в нормальних умовах на створення вакцини потрiбно щонайменше шicть рокiв...
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30.07.2021 01:54 Ответить
вумний як вутка!
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30.07.2021 03:09 Ответить
в нормальних умовах на створення вакцини потрiбно щонайменше шicть рокiв...



Аби гроші - гріха не буде!...
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30.07.2021 14:01 Ответить
самая лучшая вакцина тут
. https://alcomag.store/shop/spirt-mediczinskij-95-10l/ .

торопитесь пока не разобрали!
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30.07.2021 03:08 Ответить
Хорошо. Правильно.
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30.07.2021 06:39 Ответить
упорно, садят на иглу......
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30.07.2021 07:59 Ответить
ОБЪЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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30.07.2021 08:01 Ответить
Чушь собачья!
Высокий титр антител наоборот вызывает излишнюю активность имунной стстемы. Антела организм воспринмает как чужеродный элемент и дает на них имунный ответ. Поэтому я бы подождал коментариев от профессоналов по поводу третье прививки, возможна она действительно не нужна и даже вредна, если после первых двух титр антиел высокий.
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30.07.2021 09:47 Ответить
Человеческий организм саморегулирующся . Любое вмешательство не желательно.
Естественный отбор выковала природа.
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30.07.2021 14:05 Ответить
Пожили своє і доста, а то ще пенсії їм плати...
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30.07.2021 11:00 Ответить
 
 