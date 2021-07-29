В Израиле разрешили прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 для людей 60+
В Израиле с 1 августа начнут прививать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет.
Об этом заявил глава Минздрава страны Нахман Аш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что третью прививку смогут сделать только те, кто получил вторую дозу минимум за пять месяцев до этого.
Ранее в Израиле приняли решение о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Топ комментарии
+5 Салаутдин
показать весь комментарий29.07.2021 22:38 Ответить Ссылка
+4 Василий Васильев #483600
показать весь комментарий29.07.2021 22:28 Ответить Ссылка
+4 гена крокодил #476372
показать весь комментарий29.07.2021 23:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
укололся и забылся (т.е. умер)
а мы всё ржали с фантастических фильмов,наивные..
Вирус с мировых СМИ. В природе это обыкновенный грипп...
Это как с антивирусом, каждые погода нужно закачать обновление, а то и заплатить за премиум пакет, потому что одни программисты пишут новые компьютерные вирусы, другие пишут обновления для защиты от этих новых вирусов.
Там правда...
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от Дельты колю!...
в нормальних умовах на створення вакцини потрiбно щонайменше шicть рокiв...
Аби гроші - гріха не буде!...
. https://alcomag.store/shop/spirt-mediczinskij-95-10l/ .
торопитесь пока не разобрали!
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Высокий титр антител наоборот вызывает излишнюю активность имунной стстемы. Антела организм воспринмает как чужеродный элемент и дает на них имунный ответ. Поэтому я бы подождал коментариев от профессоналов по поводу третье прививки, возможна она действительно не нужна и даже вредна, если после первых двух титр антиел высокий.
Естественный отбор выковала природа.