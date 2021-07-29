В Израиле разрешили прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 для людей 60+

В Израиле с 1 августа начнут прививать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет.

Об этом заявил глава Минздрава страны Нахман Аш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что третью прививку смогут сделать только те, кто получил вторую дозу минимум за пять месяцев до этого.

Ранее в Израиле приняли решение о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

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