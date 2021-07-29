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Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша финансовой помощи в сентябре, - Минфин

Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша финансовой помощи в сентябре, - Минфин

Украина и Еврокомиссия продолжат конструктивный диалог о получении Украиной 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС на EUR600 млн в сентябре 2021 года, такой договоренности достигли министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в телефонном разговоре в четверг.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Минфин на своей сайте.

"Со стороны ЕС мы хотели бы отметить, что Украина шаг за шагом делает значительный прогресс в реформировании разных сфер. Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - цитирует украинское министерство слова Домбровскиса.

Марченко сообщил вице-президенту Еврокомиссии о прошедшем накануне конструктивном разговоре украинского президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, по итогам которого была достигнута договоренность о визите миссии МВФ в Киев в сентябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить комплекс согласованных политических мер, - Домбровскис

"Мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с МВФ уже в ближайшее время", - сказал Марченко.

Министр финансов также пригласил Домбровскиса на личную встречу в Украине 23-24 августа.

Также читайте: Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис

Как сообщалось, 1-й транш макрофинансовой помощи ЕС EUR600 млн Украина получила в декабре прошлого года после договоренности Киева с МВФ о визите миссии. Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача 2-го зависит от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями. В частности, как сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в середине июля этого года, необходимо выполнить шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль

Автор: 

Домбровскис Валдис (78) Еврокомиссия (1474) Минфин (1556) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+3
Кредит мона розпихати по кишеням, а збиток вже зник. Його ніц нема.
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29.07.2021 23:20 Ответить
+3
Они прощают Бене, Фирташу и Суркисам 51 млрд. и реструктуризуют еще 56 млрд. Один Беня должен государству намного больше 200 млрд, но зеленые этого не желают видеть в упор.
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30.07.2021 00:28 Ответить
+2
А может это всё-таки 37 млрд гривен
Ну слишком большая сумма 37 млрд долларов даже для воровства
И никто не видит
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29.07.2021 23:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Наше правительство выпрашивает кредит 600 млн и при этом им плевать на убыток Нафтогаза в 1 квартале в размере 3,5 млрд.
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29.07.2021 23:16 Ответить
Кредит мона розпихати по кишеням, а збиток вже зник. Його ніц нема.
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29.07.2021 23:20 Ответить
по яким кишеням? Не набридло дурнем бути юлькіним? НЕ можна вкрасти кредит, там дивляться куди гроші йдуть. Він йде в кишені таким от "освіченим" людям, як ти, у вигляді неринкових дешевих тарифів на газ, через що ми живемо так, як живемо.
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29.07.2021 23:57 Ответить
Кредит на борьбу с ковидом распиляли на "велике крабівництво". МВФ требует аудит.
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30.07.2021 00:32 Ответить
его не распиляли, деньги остались, да, часть использовали на дороги. Ну так дороги и мосты строятся, таких темпов не было. Кредиты не воруют. Не будьте дураками.
Воруют на газовых прокладках и тендерах
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30.07.2021 02:53 Ответить
Ха-ха... почему-то стоимость строительства дороги обходится сейчас втридорога по сравнению, когда строил Гройсман... Но зеля честный и ни разу не поц...
И еще, умник, как раз наибольше и воруют на строительстве дорог....вот, сравни..

"Суммарно на строительство дорог только за один 2020 год предусмотрено 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств. Планируется ввести в эксплуатацию 4 тысячи км дорог.
(Не забываем, что в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна «в долг»).

И для сравнения. С 2014 до 2019 годы (т.е. за 6 лет) было введено в эксплуатацию 9 743 км дорог.
И на это потрачено около 90 млрд грн...."
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30.07.2021 07:29 Ответить
потому что гройсман мостов не строил и магистрали почти не строил, при нем еще и дороги хреновые строились. И наш запорожский 20летний мост достроится при зеле, судя по всему. 3 президента строили да не построили.
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30.07.2021 15:23 Ответить
Со времён Бакая с Кучмой Нафтогаз был убыточным . Это прокладка. .Там миллиарды крутятся десятки лет.
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29.07.2021 23:25 Ответить
Почти.

Єврокомісія продовжить діалог про виділення Україні 2-го траншу фінансової допомоги у вересні, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3007
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30.07.2021 00:30 Ответить
Они прощают Бене, Фирташу и Суркисам 51 млрд. и реструктуризуют еще 56 млрд. Один Беня должен государству намного больше 200 млрд, но зеленые этого не желают видеть в упор.
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30.07.2021 00:28 Ответить
В последующие 3 года мы можем обойтись без каких-либо внешних заимствований, - Бахматюк. А пока без внешних заимствований 37 миллиардов не получаются. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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29.07.2021 23:24 Ответить
37 млрд гривен в год вторують в Украине .Офигеть
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29.07.2021 23:26 Ответить
Доляров, баксов, зелени-капусты.
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29.07.2021 23:28 Ответить
Долларов ?
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29.07.2021 23:29 Ответить
Которые с американскими президентами.
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29.07.2021 23:31 Ответить
А может это всё-таки 37 млрд гривен
Ну слишком большая сумма 37 млрд долларов даже для воровства
И никто не видит
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29.07.2021 23:34 Ответить
Ну слишком большая сумма 37 млрд долларов даже для воровства/ Как то Иван Петрович Сидоров пошел по электронной ссылке одного из комментов. А там сидел крокодил, сожравший пол компа. Поэтому Иван Петрович Сидоров никогда не даёт электронную ссылку а в комментах приводит название статей. Гуглим: 08.03.21 Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства". ЦН.
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29.07.2021 23:48 Ответить
Офигеть
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29.07.2021 23:54 Ответить
конструктивный диалог о получении взаймы. И причем тут слово конструктивный. Украина конструктивно пытается влезть в долги. Или, кредиторы конструктивно разводят украинцев.
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29.07.2021 23:25 Ответить
Нееть , это для связки слов , вместо мата 😀😀🙂
Уберите «конструктивно» и смысл не поменяется
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29.07.2021 23:28 Ответить
Лучше бы у пукина взяли 30 миллиардов долларов.Один раз взяли три миллиарда и послали.Нужно ещё лапушков наказать .только брать побольше надо .
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29.07.2021 23:32 Ответить
нужна не рыба на пожрать и за нее подраться - нужна удочка.
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29.07.2021 23:39 Ответить
Да не будет никакого диалога. Будут условия или просто пошлют лесом.
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30.07.2021 01:20 Ответить
Все подобные диалоги о выделении траншей имеют одну цель -
загнать МВФ украинских граждан ещё глубже в шопу нищеты
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30.07.2021 02:36 Ответить
 
 