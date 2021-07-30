Конгресс местных и региональных властей - это новый путь взаимодействия Главы государства и местного самоуправления, - Офис президента

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко заявил, что с созданием Конгресса местных и региональных властей появился принципиально новый путь взаимодействия между Президентом и местным самоуправлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

По словам Тимошенко, этот путь качественно отличается от различных "виртуальных советов", которые существовали ранее. Это особенно важно в нынешних общественно-политических условиях, когда в связи с децентрализацией значительное количество полномочий была передана от центра к органам местного самоуправления.

Кирилл Тимошенко отметил, что после того, как были проведены заседания нижней палаты Конгресса в Хмельницком и верхней палаты Конгресса в Днепре, осталось реализовать последний процедурный момент - избрать председателя президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак назначен главой Конгресса местных и региональных властей

Ранее сообщалось, что 3 июня на базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах.