130 случаев торговли людьми зафиксировано за первое полугодие текущего года, - МВД

В Украине, согласно информации полиции, за первое полугодие этого года уже выявлено 130 фактов торговли людьми.

Об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сказала во время презентации документального аудиосериал "Со мной это не случится" по торговле людьми, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По статистике, то согласно информации Национальной полиции, за первое полугодие этого года уже выявлено 130 фактов торговли людьми", - уточнила Павличенко.

Она отметила, что подавляющее большинство выявленных случаев торговли людьми связаны именно с вовлечением граждан в преступную деятельность, на втором и третьем месте - трудовая и сексуальная эксплуатация наших граждан.

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Со своей стороны начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции Сергей Пантелеев отметил, что в этом году подразделениям Нацполиции удалось обнаружить и ликвидировать 26 ОПГ именно по направлению торговли людьми, в которые входили 139 участников.

"По борьбе с торговлей людьми, то мы занимаемся 2 вопросами: это борьба с торговлей людьми, которая начинается и заканчивается на территории нашей страны, это более распространенная трудовая и сексуальная эксплуатация. Второе - борьба с торговлей людьми, которая начинается на территории нашей страны по вербовке, а заканчивается сам состав преступления на территории других стран", - сказал полицейский.

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По данным Пантелеева, украинские полицейские пока участвуют в 4 международных следственных группах по случаям, когда в Украине начиналось вербовки пострадавших и когда потерпевшие затем выехали в другие страны.

"Таких (международных следователей - ред.) групп раньше не было. Это нам позволяет одновременно проводить расследования как на территории нашей страны, так и на территории стран, где заканчивается преступление, и передавать доказательства, которые были получены, в страны, где заканчивается уголовное преступление", - сообщил он.

Со своей стороны Павличенко призвала всех, кто знает о ситуации торговли людьми попал в такую ​​ситуацию, сообщать о таких случаях, обращаться в полицию и соцслужбы.

Она пояснила, что такая информация будет полезной для других граждан и использоваться полицией с целью привлечения виновных лиц к ответственности, раскрытие таких преступлений и преступных групп и наказания всех тех, кто причастен к таким ситуациям.

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