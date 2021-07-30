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130 случаев торговли людьми зафиксировано за первое полугодие текущего года, - МВД

130 случаев торговли людьми зафиксировано за первое полугодие текущего года, - МВД

В Украине, согласно информации полиции, за первое полугодие этого года уже выявлено 130 фактов торговли людьми.

Об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сказала во время презентации документального аудиосериал "Со мной это не случится" по торговле людьми, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По статистике, то согласно информации Национальной полиции, за первое полугодие этого года уже выявлено 130 фактов торговли людьми", - уточнила Павличенко.

Она отметила, что подавляющее большинство выявленных случаев торговли людьми связаны именно с вовлечением граждан в преступную деятельность, на втором и третьем месте - трудовая и сексуальная эксплуатация наших граждан.

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Со своей стороны начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции Сергей Пантелеев отметил, что в этом году подразделениям Нацполиции удалось обнаружить и ликвидировать 26 ОПГ именно по направлению торговли людьми, в которые входили 139 участников.

"По борьбе с торговлей людьми, то мы занимаемся 2 вопросами: это борьба с торговлей людьми, которая начинается и заканчивается на территории нашей страны, это более распространенная трудовая и сексуальная эксплуатация. Второе - борьба с торговлей людьми, которая начинается на территории нашей страны по вербовке, а заканчивается сам состав преступления на территории других стран", - сказал полицейский.

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По данным Пантелеева, украинские полицейские пока участвуют в 4 международных следственных группах по случаям, когда в Украине начиналось вербовки пострадавших и когда потерпевшие затем выехали в другие страны.

"Таких (международных следователей - ред.) групп раньше не было. Это нам позволяет одновременно проводить расследования как на территории нашей страны, так и на территории стран, где заканчивается преступление, и передавать доказательства, которые были получены, в страны, где заканчивается уголовное преступление", - сообщил он.

Со своей стороны Павличенко призвала всех, кто знает о ситуации торговли людьми попал в такую ​​ситуацию, сообщать о таких случаях, обращаться в полицию и соцслужбы.

Она пояснила, что такая информация будет полезной для других граждан и использоваться полицией с целью привлечения виновных лиц к ответственности, раскрытие таких преступлений и преступных групп и наказания всех тех, кто причастен к таким ситуациям.

Также читайте: В составе миграционной полиции создан сектор по борьбе с торговлей людьми в медицинской сфере, - Пантелеев

Автор: 

МВД (9331) торговля людьми (276) Павличенко Екатерина (20) Пантелеев Сергей (10)


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Топ комментарии
+1
если согласитесь по частям - можно попробовать
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30.07.2021 03:00 Ответить
+1
- А сексуальная эксплуатация будет?
- Обязательно!
- А не обманете?
- Обманем! И не раз!

https://www.youtube.com/watch?v=T0u-6B8Rm3Y
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30.07.2021 03:11 Ответить
+1
и я рада что не перешла дорогу хорошему человеку...
пусть и ему подфартит в жизни с хорошей работой и соответственно с появлением жены и разрывом отношений с Дуней Кулаковой
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30.07.2021 04:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
продайте меня в гражданины какого ни будь Лихтенштейна или Америки с получением гражданства с вытекающими из этого получениями социальных гарантий от государства ибо в Украине с "гарантиями" полная шопа!
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30.07.2021 02:23 Ответить
зря вы так - Украина любит бубу...
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30.07.2021 02:57 Ответить
так и я его люблю... когда оно по сцене бегало
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30.07.2021 03:24 Ответить
не вижу проблемы.
чем вам през-клован смешнее просто клована?
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30.07.2021 03:27 Ответить
не знаю но почему то это так выходит...
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30.07.2021 03:33 Ответить
вы и правда думаете, шо ваших мессаджей не ко мне я не видел?
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30.07.2021 03:45 Ответить
я не про шо другое не думаю кроме того что бы меня скорее продали в счастливую жизнь!
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30.07.2021 03:57 Ответить
вариант - п.з.дой тока рассматривается?
а скажем менеджером по продажным и жить на зарплату - не?
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30.07.2021 04:05 Ответить
НЕ.
таким менеджером и Вы работать сможете. Не хочу отбирать у Вас шанс трудоустроиться...
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30.07.2021 04:15 Ответить
рад шо мы друг друга поняли...
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30.07.2021 04:17 Ответить
и я рада что не перешла дорогу хорошему человеку...
пусть и ему подфартит в жизни с хорошей работой и соответственно с появлением жены и разрывом отношений с Дуней Кулаковой
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30.07.2021 04:25 Ответить
а вы бы и не смогли...
параллельные не пересекаются - чисто геометрия....
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30.07.2021 04:27 Ответить
это Вы про свои извилины?
- сочувствую
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30.07.2021 04:30 Ответить
де вы увидели "извилины"?
надеюсь никогда больше ваши стоны не видеть...
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30.07.2021 04:37 Ответить
Вы правы,- извилин я не увидела - сплошные прямые на левой и правой доле, но а как и где Вы рассмотрели мои стоны?
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30.07.2021 04:46 Ответить
Примите таблетку, доктор.
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30.07.2021 06:51 Ответить
какую таблетку?
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30.07.2021 09:50 Ответить
ого, даже товар еще есть чем торговать? а то после такой "ужасной" пандемии (аж по некольку умерших в день) и, особенно "высоких" зарплат и пенсий кладбища поразрастались больше чем областные центры.Мы же лидеры в МИРЕ по вымиранию! и еще осталось кого продавать?....
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30.07.2021 07:41 Ответить
если согласитесь по частям - можно попробовать
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30.07.2021 03:00 Ответить
это что? Сперва мою одежду а потом всё остальное?
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30.07.2021 03:26 Ответить
Можно и так. Но почки вперед!130 случаев торговли людьми зафиксировано за первое полугодие текущего года, - МВД - Цензор.НЕТ 982
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30.07.2021 06:56 Ответить
ни хрена! мои почки и я не разделимы
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30.07.2021 09:46 Ответить
- А сексуальная эксплуатация будет?
- Обязательно!
- А не обманете?
- Обманем! И не раз!

https://www.youtube.com/watch?v=T0u-6B8Rm3Y
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30.07.2021 03:11 Ответить
УХ ТЫ !!! еще и секс будет?
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30.07.2021 03:27 Ответить
Начните с продажи почек. Обеих.
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30.07.2021 06:52 Ответить
предоставьте пжлст. фотки бедственного состояния вашего тела, Лихтенштейн подумает стоит ли улучшить ваши параметры.
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30.07.2021 03:18 Ответить
ВАУ !!! выкрадут с последующей пластикой!
Та быстрее бы вже крали а то от нетерпения с ума сойду
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30.07.2021 03:30 Ответить
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30.07.2021 09:48 Ответить
130 случаев, 139 участников. Кого то взяли ни за что?
Рабство, это когда работают за еду, одежду и жильё. Сколько человек в Украине большего себе позволить не могут?
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30.07.2021 10:21 Ответить
 
 