Поезд врезался в грузовой трейлер на переезде возле Решетиловки, задерживаются рейсы ряда поездов. СПИСОК
Укрзализныця предупреждает о задержке поездов в направлении Харьков - Киев - Харьков из-за аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Авария произошла в 2:51. На месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки.
Жертв нет. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.
Движение возле места аварии восстановлено по парной колее.
По состоянию на 6:30 задерживаются поезда:
№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1 час 30 минут);
№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).
"Укрзализныця" приносит свои извинения пассажирам за задержки, следите за обновлением информации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Смысл этого механизма в том, что если не нажмешь рычаг через секунд восемь после звукового сигнала, то врубается экстренное торможение)
загорелся вагон с военнослужащими