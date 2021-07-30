Поезд врезался в грузовой трейлер на переезде возле Решетиловки, задерживаются рейсы ряда поездов. СПИСОК

Укрзализныця предупреждает о задержке поездов в направлении Харьков - Киев - Харьков из-за аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария произошла в 2:51. На месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки.

Жертв нет. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.

Движение возле места аварии восстановлено по парной колее.

По состоянию на 6:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);

№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);

№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);

№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1 час 30 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);

№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);

№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).

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"Укрзализныця" приносит свои извинения пассажирам за задержки, следите за обновлением информации.