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Новости ДТП
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Поезд врезался в грузовой трейлер на переезде возле Решетиловки, задерживаются рейсы ряда поездов. СПИСОК

Поезд врезался в грузовой трейлер на переезде возле Решетиловки, задерживаются рейсы ряда поездов. СПИСОК

Укрзализныця предупреждает о задержке поездов в направлении Харьков - Киев - Харьков из-за аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария произошла в 2:51. На месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки.

Жертв нет. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.

Движение возле места аварии восстановлено по парной колее.

По состоянию на 6:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1 час 30 минут);
№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).

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"Укрзализныця" приносит свои извинения пассажирам за задержки, следите за обновлением информации.

Поезд врезался в грузовой трейлер на переезде возле Решетиловки, задерживаются рейсы ряда поездов 01

авария (1285) ДТП (7698) Укрзализныця (2766) Полтавская область (1201)


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Топ комментарии
+4
Скажи еще, что машинист заснул и на встречку выехал. Если машинист заснет, поезд останавливается автоматически.
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30.07.2021 08:30 Ответить
+2
Фури - біда України. В усіх відношеннях!
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30.07.2021 08:41 Ответить
+2
Шо значить поєзд врєзался? Поїзд не автомобіль. Автотранспорт повинен підлаштовуватись під поїзд, а не навпаки. Як казала колись "Вєрка Сердючка" поїзд їде, воно лізе...
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30.07.2021 09:29 Ответить
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"Машиніст мабуть заснув".🤔
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30.07.2021 07:22 Ответить
Скажи еще, что машинист заснул и на встречку выехал. Если машинист заснет, поезд останавливается автоматически.
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30.07.2021 08:30 Ответить
Ти диви який грамотний.Не мені не тобі і не нам "россуждать" як всё було на самому ділі,без висновку комісії.Я написав просто з сарказмом.",,,"🤭
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30.07.2021 09:54 Ответить
Своими глазами видел как спят машинисты. (не раз ездил в кабинах тепловозов) Сам спит, а рука на рычаге противосонной пищалки. Как только только запищит, не просыпаясь по её рычагу тыць и храпит дальше.
(Смысл этого механизма в том, что если не нажмешь рычаг через секунд восемь после звукового сигнала, то врубается экстренное торможение)
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30.07.2021 11:00 Ответить
От паразиты. Сколько же людей так раздавили, коров, коз и т.д? У меня была призрачная неадежды, что это невозможно.
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30.07.2021 11:11 Ответить
А якби вдень і стояти 3,5 години на сонці?! Важко уявити...
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30.07.2021 07:29 Ответить
Фури - біда України. В усіх відношеннях!
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30.07.2021 08:41 Ответить
чнго ещё ожидать от разворованной жд ?
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30.07.2021 08:44 Ответить
а ранше фуры "бомбили"
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30.07.2021 08:47 Ответить
Раніше і вагони бомбілі. Моє дитинство пройшло біля залізниці. Пам'ятаю в дитинстві мимо двору носили все з товарняків. Хто мішками, хто возиками, а хто і підводою... Поки состав доїде до місця призначення половини вже немає
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30.07.2021 09:32 Ответить
🤫нікому не розказуй!
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30.07.2021 09:57 Ответить
Строк давності таких прєступлєній давно вийшов. Я ж уже древній...
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30.07.2021 21:34 Ответить
поезд перевозил технику и воинов ВСУ
загорелся вагон с военнослужащими
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30.07.2021 09:15 Ответить
"трейлер" - грузовик с комбайном на прицепе
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30.07.2021 09:17 Ответить
Шо значить поєзд врєзался? Поїзд не автомобіль. Автотранспорт повинен підлаштовуватись під поїзд, а не навпаки. Як казала колись "Вєрка Сердючка" поїзд їде, воно лізе...
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30.07.2021 09:29 Ответить
 
 