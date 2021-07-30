Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2
За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120- и 82-мм калибра.
Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Пивденне российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-мм калибра.
В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Возле н.п. Новотошковское противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.
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