Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2

За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120- и 82-мм калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденне российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-мм калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Возле н.п. Новотошковское противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.