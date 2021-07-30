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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2

Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120- и 82-мм калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденне российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-мм калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Возле н.п. Новотошковское противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.

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Топ комментарии
+11
Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2018
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30.07.2021 07:39 Ответить
+7
"Пєрєміріє" продовжується...
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30.07.2021 07:38 Ответить
+4
де реакція нового керівництва на мінометні обстріли ?
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30.07.2021 08:08 Ответить
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"Пєрєміріє" продовжується...
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30.07.2021 07:38 Ответить
Войска РФ за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120- и 82-мм минометы и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2018
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30.07.2021 07:39 Ответить
де реакція нового керівництва на мінометні обстріли ?
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30.07.2021 08:08 Ответить
Головний керувач таким і залишився. Переставляння ліжок нічого не дасть
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30.07.2021 08:22 Ответить
Війська РФ за добу 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120- і 82-мм міномети і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 5145
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30.07.2021 09:21 Ответить
...а чудило таран - мыныстир обороны - все еще намыливает веревку... ссыкло... ни чести, ни совести...
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30.07.2021 09:26 Ответить
Как они поняли,что это войска РФ, а не террористы или сепаратисты? По надписям на осколках?
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30.07.2021 10:40 Ответить
По узким глазам.
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30.07.2021 13:30 Ответить
Схоже українська сторона дотримуватиметься "пєрємірія", допоки Президента і Міністра оборони зі свитою і ріднею не проведуть полем де розкидані ПОМ-2. На чужій шкурі довго доходить. На жаль! РФ як не празнувала, та ігнорувала то "пєрємірія", так і не святкує його до сьогодні.
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30.07.2021 12:00 Ответить
Зеленський, покажи сєпарам жовту картку за порушення правил!
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30.07.2021 13:29 Ответить
При Зельмане патроны на учете..
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30.07.2021 17:25 Ответить
 
 