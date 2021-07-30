Олимпиада в Токио: украинка Костевич, ранее завоевавшая бронзу, не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Украинка в пятницу, 30 июля, соревновалась в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м.

Она заняла 23-е место из 46 участниц. Украинка не смогла попасть в топ-8 финалисток Игр-2020 и выбывает из турнира.

Топ-8 участниц:

- Антонаета Костадинова (Болгария) — 591;

- Сиао Жиаруиксуан (Китай) — 587;

- Виталина Бацарашкина (ОКР) — 587;

- Дори Венекамп (Германия) — 586;

- Ча Чен Тиен (Китайский Тайбэй) — 584;

- Анна Коракаки (Греция) — 584;

- Чиа-Йин Ву (Китайский Тайбэй) — 584;

- Минджун Ким (Южная Корея) — 584;

- Елена Костевич (Украина) — 579.

Накануне, 27 июля, Костевич завоевала бронзу Олимпиады-2020 в дуэте со спортсменом Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на 10 м.

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Костевич вошла в тройку самых титулованных олимпийских спортсменов Украины.

Вместе с ней на другом месте в рейтинге Инна Осипенко-Радомская (гребля) и фехтовальщица Ольга Харлан, которая на Олимпиаде в Токио выбыла из стартового раунда.

На счету 36-летней Елены Костевич уже четыре награды Олимпийских игр. Последнюю из которых она завоевала в паре с Омельчуком на пятой в своей карьере Олимпиаде.

Ранее она выигрывала золотую медаль на Играх-2004 в Афинах, стреляя из пистолета на 10 м. На Олимпийских играх-2012 в Лондоне получила две бронзы (пистолет, 10 и 25 м).

Таким образом, в активе Украины четыре бронзовые медали Олимпиады-2020. Награды получили дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, Елена Костевич/Олег Омельчук (пара по стрельбе) и пловец Михаил Романчук.