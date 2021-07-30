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Новости Олимпиада-2020
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Олимпиада в Токио: украинка Костевич, ранее завоевавшая бронзу, не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе

Олимпиада в Токио: украинка Костевич, ранее завоевавшая бронзу, не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Украинка в пятницу, 30 июля, соревновалась в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м.

Она заняла 23-е место из 46 участниц. Украинка не смогла попасть в топ-8 финалисток Игр-2020 и выбывает из турнира.

Топ-8 участниц:

- Антонаета Костадинова (Болгария) — 591;

- Сиао Жиаруиксуан (Китай) — 587;

- Виталина Бацарашкина (ОКР) — 587;

- Дори Венекамп (Германия) — 586;

- Ча Чен Тиен (Китайский Тайбэй) — 584;

- Анна Коракаки (Греция) — 584;

- Чиа-Йин Ву (Китайский Тайбэй) — 584;

- Минджун Ким (Южная Корея) — 584;

- Елена Костевич (Украина) — 579.

Накануне, 27 июля, Костевич завоевала бронзу Олимпиады-2020 в дуэте со спортсменом Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на 10 м.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов. ФОТО

Костевич вошла в тройку самых титулованных олимпийских спортсменов Украины.

Вместе с ней на другом месте в рейтинге Инна Осипенко-Радомская (гребля) и фехтовальщица Ольга Харлан, которая на Олимпиаде в Токио выбыла из стартового раунда.

На счету 36-летней Елены Костевич уже четыре награды Олимпийских игр. Последнюю из которых она завоевала в паре с Омельчуком на пятой в своей карьере Олимпиаде.

Ранее она выигрывала золотую медаль на Играх-2004 в Афинах, стреляя из пистолета на 10 м. На Олимпийских играх-2012 в Лондоне получила две бронзы (пистолет, 10 и 25 м).

Таким образом, в активе Украины четыре бронзовые медали Олимпиады-2020. Награды получили дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, Елена Костевич/Олег Омельчук (пара по стрельбе) и пловец Михаил Романчук.

Олимпиада (1137) стрельба (3271) Токио (63) Костевич Елена (2)


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Топ комментарии
+4
Жаль. Буває.
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30.07.2021 08:12 Ответить
+4
А що це ви нік змінили ?
Ідіть к чорту зі своїми москалями !!!
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30.07.2021 08:18 Ответить
+3
как то у нас все печально со спортом. с каждой олимпиадой все меньше медалей. про зимние вообще молчу
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30.07.2021 09:37 Ответить
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Жаль. Буває.
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30.07.2021 08:12 Ответить
Якби бідоносець не вітав...
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30.07.2021 08:13 Ответить
украинка Костевич...
і хто ж це так пише в заголовках - украинка?
не інакше ті, що раніше писали - украинские вояки ...
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30.07.2021 13:56 Ответить
А що це ви нік змінили ?
Ідіть к чорту зі своїми москалями !!!
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30.07.2021 08:18 Ответить
Це дебіл. Не звертайте увагу.
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30.07.2021 09:27 Ответить
На пенсию.
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30.07.2021 09:26 Ответить
как то у нас все печально со спортом. с каждой олимпиадой все меньше медалей. про зимние вообще молчу
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30.07.2021 09:37 Ответить
ти про що?...країна воює, окупантом знищено на донбасі і захоплено в криму до 30% відсотків потенціалу країни...а з того, що залишилось треба викроювати на армію, бо москалі нищитимуть і надалі...
від того, що ситуацію називають перемиррям, кількість обстрілів і смертей не зменшилась...
а окрім спорту, ще ж і пенсії невеликі
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30.07.2021 14:05 Ответить
Зате статки олігархіф в Україні зростають!
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30.07.2021 16:55 Ответить
Кацапов приструнили. Теперь надо что-то делать с китайцами. У Америки нельзя выигрывать.
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30.07.2021 11:29 Ответить
"Я пишаюсь спортсменами, що виступають на світовій арені під нашим національним прапором. Вдячний тим українцям і українкам, завдяки чиїй праці наш Гімн лунає по всьому світу.
Але нам має бути соромно дивитися цим людям в очі. Можновладці, що так ******* попіаритися фотоґрафіями з олімпійцями, завжди іґнорують один важливий момент.
Щоби спортсмени досягли успіху, ми маємо створити для них гідні умови!
Вони ризикують здоров'ям і щоденно ставлять на кін своє життя, аби здобути омріяну перемогу для всієї країни. Натомість вони позбавлені підтримки держави та ніби мають перемогти всупереч нашій байдужості.
Щороку держава офіційно визнає, що коштів на спорт виділяється замало, попри величезний потенціал України. Навіть останнє підвищення видатків складає лічені відсотки від бюджету "Великого будівництва".
Але хіба можна порівнювати позитивний ефект від захисту національної гідності та побудови доріг?
Тож не варто дивуватись малій кількості медалей, що здобула Україна в Токіо. Це в жодному разі не свідчить про недоліки спортсменів; лише про недоліки влади.
Ще раз дякую спортсменам, які вирішили виступати за Україну, маючи всі можливості виступати за Канаду чи Німеччину та отримати гідні умови! Якби не ці позбавлені користі люди, Україна взагалі залишилася б без медалей." Ігор Уманський https://bastion.tv/**********-olimpijci-zdobuvayut-medali-vsuperech-bajduzhosti-derzhavi_n41934
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30.07.2021 13:04 Ответить
Что же вы все такие криворукие и кривожопые!! Эти все хваленные Харланы, Костевичи, коростылёвы и прочие спортсмены Украины поехавшие на Олимпиаду явными фаворитами и призерами , а стали посмешищем, для всего мира. Плюс ещё этот недоумок И.Уманский со своими дебильными высказывыаниями!!
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30.07.2021 14:33 Ответить
 
 