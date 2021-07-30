Олимпиада в Токио: украинка Костевич, ранее завоевавшая бронзу, не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Украинка в пятницу, 30 июля, соревновалась в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м.
Она заняла 23-е место из 46 участниц. Украинка не смогла попасть в топ-8 финалисток Игр-2020 и выбывает из турнира.
Топ-8 участниц:
- Антонаета Костадинова (Болгария) — 591;
- Сиао Жиаруиксуан (Китай) — 587;
- Виталина Бацарашкина (ОКР) — 587;
- Дори Венекамп (Германия) — 586;
- Ча Чен Тиен (Китайский Тайбэй) — 584;
- Анна Коракаки (Греция) — 584;
- Чиа-Йин Ву (Китайский Тайбэй) — 584;
- Минджун Ким (Южная Корея) — 584;
- Елена Костевич (Украина) — 579.
Накануне, 27 июля, Костевич завоевала бронзу Олимпиады-2020 в дуэте со спортсменом Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на 10 м.
Костевич вошла в тройку самых титулованных олимпийских спортсменов Украины.
Вместе с ней на другом месте в рейтинге Инна Осипенко-Радомская (гребля) и фехтовальщица Ольга Харлан, которая на Олимпиаде в Токио выбыла из стартового раунда.
На счету 36-летней Елены Костевич уже четыре награды Олимпийских игр. Последнюю из которых она завоевала в паре с Омельчуком на пятой в своей карьере Олимпиаде.
Ранее она выигрывала золотую медаль на Играх-2004 в Афинах, стреляя из пистолета на 10 м. На Олимпийских играх-2012 в Лондоне получила две бронзы (пистолет, 10 и 25 м).
Таким образом, в активе Украины четыре бронзовые медали Олимпиады-2020. Награды получили дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, Елена Костевич/Олег Омельчук (пара по стрельбе) и пловец Михаил Романчук.
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і хто ж це так пише в заголовках - украинка?
не інакше ті, що раніше писали - украинские вояки ...
Ідіть к чорту зі своїми москалями !!!
від того, що ситуацію називають перемиррям, кількість обстрілів і смертей не зменшилась...
а окрім спорту, ще ж і пенсії невеликі
Але нам має бути соромно дивитися цим людям в очі. Можновладці, що так ******* попіаритися фотоґрафіями з олімпійцями, завжди іґнорують один важливий момент.
Щоби спортсмени досягли успіху, ми маємо створити для них гідні умови!
Вони ризикують здоров'ям і щоденно ставлять на кін своє життя, аби здобути омріяну перемогу для всієї країни. Натомість вони позбавлені підтримки держави та ніби мають перемогти всупереч нашій байдужості.
Щороку держава офіційно визнає, що коштів на спорт виділяється замало, попри величезний потенціал України. Навіть останнє підвищення видатків складає лічені відсотки від бюджету "Великого будівництва".
Але хіба можна порівнювати позитивний ефект від захисту національної гідності та побудови доріг?
Тож не варто дивуватись малій кількості медалей, що здобула Україна в Токіо. Це в жодному разі не свідчить про недоліки спортсменів; лише про недоліки влади.
Ще раз дякую спортсменам, які вирішили виступати за Україну, маючи всі можливості виступати за Канаду чи Німеччину та отримати гідні умови! Якби не ці позбавлені користі люди, Україна взагалі залишилася б без медалей." Ігор Уманський https://bastion.tv/**********-olimpijci-zdobuvayut-medali-vsuperech-bajduzhosti-derzhavi_n41934