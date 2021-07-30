В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 962 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксированы 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 488 человек;

летальных случаев - 14;

выздоровели - 504 человека;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 19 397 человек,

методом ИФА - 7 997 человек,

экспресс-тестами - 13 934 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 251 869 человек;

выздоровели - 2 186 353 человека;

летальных случаев - 52 930;

проведено ПЦР-тестов - 11 360 926.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях", - рассказали в Минздраве.







