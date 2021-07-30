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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 962 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксированы 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 госпитализированы - 488 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 летальных случаев - 14;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 выздоровели - 504 человека;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 19 397 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 методом ИФА - 7 997 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 13 934 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 заболели - 2 251 869 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 186 353 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 летальных случаев - 52 930;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 360 926.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Пошли вверх аднака
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30.07.2021 08:11 Ответить
+3
Цього було слід очікувати. Не можуть потерпіти. Шаряться туди-сюди, особливо до кацапів зараз їдуть в основному автобусами, а це і є розплідник зарази. А їм побарабану шо у кацапів зараз по тищі кожен день помирають, їм родствЄнніков провЄдать нАдА. А то шо заразу привезуть в сім'ю де літні та малолітні то їм до одного міста. Головне в Турції в морЄ пАкупаЦЦА...
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30.07.2021 09:17 Ответить
+1
да, полезли вверх показатели..., здравствуй, дельта, чтоб тебя...
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30.07.2021 09:03 Ответить
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Пошли вверх аднака
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30.07.2021 08:11 Ответить
а кількість смертей знижується. і це головне. грипом хворіли в році десятки мільйонів. померали одиниці
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30.07.2021 09:00 Ответить
Цього було слід очікувати. Не можуть потерпіти. Шаряться туди-сюди, особливо до кацапів зараз їдуть в основному автобусами, а це і є розплідник зарази. А їм побарабану шо у кацапів зараз по тищі кожен день помирають, їм родствЄнніков провЄдать нАдА. А то шо заразу привезуть в сім'ю де літні та малолітні то їм до одного міста. Головне в Турції в морЄ пАкупаЦЦА...
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30.07.2021 09:17 Ответить
Интересно, антиваксерам за это медали дадут?
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30.07.2021 10:31 Ответить
Города где больше всего путешествующей ваты в козлостан и любимый ими крым.
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30.07.2021 08:22 Ответить
бутылочку с под Pfizera не выбрасывайте
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30.07.2021 08:49 Ответить
...в ней удобно синовак с ковидшелом смешивать..😀
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30.07.2021 08:53 Ответить
да, полезли вверх показатели..., здравствуй, дельта, чтоб тебя...
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30.07.2021 09:03 Ответить
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30.07.2021 09:08 Ответить
виновато "правительство", которое вовремя на закрыло границу с лепрозорием
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30.07.2021 09:49 Ответить
Продолжаем напоминать, что зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ СЛЕДУЕТ!
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30.07.2021 10:30 Ответить
 
 