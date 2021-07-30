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Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Горные дороги в дыму, поэтому они закрыты. Тем, кто не вылетает домой, рекомендуют оставаться в отелях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" рассказала туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции.

"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но потом все разгорелось снова с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас в Мармарис повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом.

Другим туристам, слышала, гид объяснял, что у кого вылет не сегодня, а позже, то безопаснее оставаться в отеле, потому что в горах все дороги в дыму, поэтому они закрыты. Возможно, они так также хотят избежать паники, поскольку всех сразу посадить на катера и вывезти невозможно", - рассказала Павлинская.

На своей странице в Facebook украинка поделилась кадрами, на которых видно, как огонь подбирается к туристической инфраструктуре Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары в Турции: МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев

Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 01
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 02
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 03
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 04
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 05
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 06
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 07
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 08
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции 09
Фото: Павлинская/Facebook

пожар (5983) туризм (1543) Турция (3508)


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Топ комментарии
+22
Осмелюсь предположить, что причиной пожара стало то что какоето пьяное рюзьге кинуло там бычок
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30.07.2021 08:37 Ответить
+19
Та да лучше в затоке за те же деньги если не дороже покупаться в фекалиях....
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30.07.2021 09:31 Ответить
+11
Или в Кириловке покупаться в медузах.
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30.07.2021 09:41 Ответить
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согласитесь, выглядит эффектно:
Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции - Цензор.НЕТ 6642
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30.07.2021 08:36 Ответить
... и жутко.
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30.07.2021 08:51 Ответить
Охренеть с этих туристов. Им хоть камни на голову, а едут куда подальше во все времена и Апокалипсис им ни по чем. Они и взрыв ядерной бомбы будут вот также снимать.
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30.07.2021 19:37 Ответить
зорян и шкиряк ушли. некому бедным туркам помочь пожарной авиацией.
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30.07.2021 08:37 Ответить
Осмелюсь предположить, что причиной пожара стало то что какоето пьяное рюзьге кинуло там бычок
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30.07.2021 08:37 Ответить
или шашлыки жарило. с них станется.
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30.07.2021 08:39 Ответить
"паджыгать"- любимое занятие кацапа !
особенно - по пьяни,
тем более - не у себя !
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30.07.2021 12:34 Ответить
Категорически с Вами согласен!
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30.07.2021 13:20 Ответить
Возможно пукан рванул, когда ваня узнал что Украина очередную медаль на олимпиаде завоевала.
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30.07.2021 14:31 Ответить
Явный поджог...этьо Боширов и Петров..мстят что я Якутии горит 3 миллиона гектаров РАБссиянской Тайги...
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30.07.2021 08:45 Ответить
Там тайги уже нет - вся в к Китае, скрывают истинные масштабы вырубки от Царя
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30.07.2021 14:08 Ответить
Все горить навкруги, а ви сидіть в зачинених номерах..Порятуєтесь
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30.07.2021 08:51 Ответить
Вот ведь ***...ство какое. Частные военные компании есть, то есть убивать можно всегда и везде, были бы деньги. А вот частных спасательных армий нет. Каждый со своей бедой должен разбираться сам. Хорошо, если соседи помогут. А если нет?
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30.07.2021 08:55 Ответить
кошмар
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30.07.2021 09:01 Ответить
Та да лучше в затоке за те же деньги если не дороже покупаться в фекалиях....
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30.07.2021 09:31 Ответить
Или в Кириловке покупаться в медузах.
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30.07.2021 09:41 Ответить
шо ты несешь )))
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30.07.2021 11:25 Ответить
Зачем ему затока,он в своем болоте за забором отдохнет.
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30.07.2021 12:34 Ответить
РАБссиянская КГБшная помойка всегда Круче... и от горящей Якутской Тайги и до китайского озера Байкал... Бурято-якуты и Чукчи чище Турок... Оленеводы долбанные...
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30.07.2021 09:26 Ответить
Вы забыли про Сочи с истинными итальянцами!
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30.07.2021 09:39 Ответить
Пустили козлорогих у Туреччину маєте результати
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30.07.2021 09:59 Ответить
"на юго-западе Турции" - а название посёлка и отеля сложно написать?
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30.07.2021 10:01 Ответить
похоже после пожаров эти поселки придется переименовывать, поэтому и не пишут
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30.07.2021 10:12 Ответить
Касабы подожгли, к бабке не ходи.
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30.07.2021 10:18 Ответить
за байрактары русаки мстят....
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30.07.2021 10:28 Ответить
а я в Одессу)
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30.07.2021 11:19 Ответить
Смелые стойкие отдыхающие....
Просто, кто-то жарит шаурму.
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині - Цензор.НЕТ 3040
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30.07.2021 12:43 Ответить
all inclusive

Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині - Цензор.НЕТ 3406
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30.07.2021 13:02 Ответить
В условиях короновируса резко уменьшился поток туристов. А для Турции туристический бизнес, достаточно весомая часть ВВП.

Настораживает то, что горит локально, возле одного скопления туристических гостиниц и пляжей.
Уж не умышленные ли это поджоги, сделанные конкурентами?
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30.07.2021 13:12 Ответить
Карта пожаров на сегодня
Дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині - Цензор.НЕТ 3980
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30.07.2021 13:14 Ответить
Бедоносец в Турции был????
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30.07.2021 13:17 Ответить
Турков жалко. Не заслужили.
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30.07.2021 16:25 Ответить
 
 