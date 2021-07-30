Дороги закрыты, отдыхающим рекомендуют оставаться в отеле, - туристка из Украины рассказала о пожарах в Турции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Горные дороги в дыму, поэтому они закрыты. Тем, кто не вылетает домой, рекомендуют оставаться в отелях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" рассказала туристка Олеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции.

"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но потом все разгорелось снова с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас в Мармарис повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом.

Другим туристам, слышала, гид объяснял, что у кого вылет не сегодня, а позже, то безопаснее оставаться в отеле, потому что в горах все дороги в дыму, поэтому они закрыты. Возможно, они так также хотят избежать паники, поскольку всех сразу посадить на катера и вывезти невозможно", - рассказала Павлинская.

На своей странице в Facebook украинка поделилась кадрами, на которых видно, как огонь подбирается к туристической инфраструктуре Турции.

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Фото: Павлинская/Facebook