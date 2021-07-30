Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 197,3 млн. Только за сутки заболели 661 тыс. человек, умерли - 10,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 июля в мире зарегистрировали 661 194 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 464 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 197 385 409 случаев инфицирования, из них 661 194 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 214 933 человека, из них 10 464 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 178,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 67-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 42-ю и 6-ю позицию соответственно.