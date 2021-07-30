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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 874 958 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"150 253 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 29 июля 2021. Первую дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы - 63 239 человек.
В течение суток работали: 907 мобильных бригад, 2 565 пунктов вакцинации, 277 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 376 124 прививки", - рассказали в Минздраве.
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/
Ультраправый сайт The Gateway Pundit был самым популярным доменом фейковых новостей.
Источник http://www.cvu.org.ua/nodes/term/page:17/type:news/slugrovirus?%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Fpage%3A13%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus%2Fpage%3A9=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus= cvu.org.ua
Вы в курсе, что в Австралии, Лондоне и Париже люди две недели выходили тысячами на протесты против локдаунов и обязательных прививок? Не слышали, нет? А почему официальные новости не покажут нам тысячи этих "глупых" людей. "Непросвещенный" медперсонал в США отказывающийся от прививок, тоже нигде не освещается?
Почему нам информацию выдают так однобоко? Так кто тут пропагандой, получается, занимается?
Или Вы просто так себя успокаиваете, что вы не ошиблись, идя в ту сторону, куда вам с телевизора сказали?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/
А теперь интересный вопрос - ампутировали бы ей ноги, если бы она заразилась ковидом не будучи вакцинированной??
https://www.cdc.gov/mis/mis-a.html Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare but severe condition in children and adolescents infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Since June 2020, there have been several reports of a similar multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A). CDC published a number of cases that fit the description of MIS-A. This report shows the way the syndrome appears in adults may be more complicated than in children.
рнбо та моз 63 239 (Луганська 1.055). а у мiфiн бiльшe на 298 уколів (1.353)