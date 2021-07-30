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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 874 958 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"150 253 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 29 июля 2021. Первую дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы - 63 239 человек.

В течение суток работали: 907 мобильных бригад, 2 565 пунктов вакцинации, 277 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели

С начала прививочной кампании привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 376 124 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Винахідник вакцини мРНК: Деякі вакцини від Covid роблять вірус більш небезпечним

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/
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30.07.2021 09:04 Ответить
+3
У жінки з Міннесоти ампутували ноги після вакцинації Pfizer - вона також може втратити руки - GoFundMe Account Account

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/
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30.07.2021 09:09 Ответить
+3
"После" не значит "в следствие". Если тебя после обеда автобус переедет, это не значит, что автобусы давят людей в следствие употребления ими пищи в обеденное время.
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30.07.2021 10:18 Ответить
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Винахідник вакцини мРНК: Деякі вакцини від Covid роблять вірус більш небезпечним

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/
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30.07.2021 09:04 Ответить
Хе-хе.

Ультраправый сайт The Gateway Pundit был самым популярным доменом фейковых новостей.

Источник http://www.cvu.org.ua/nodes/term/page:17/type:news/slugrovirus?%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Fpage%3A13%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus%2Fpage%3A9=&%2Fapp%2Fwebroot%2F%2Fnodes%2Fterm%2Ftype%3Anews%2Fslug%3Aprovirus= cvu.org.ua

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30.07.2021 10:24 Ответить
А Байден виграв вибори... Ну ми в курсі, про ваші не фейкові СNN, ABC ітд ітп рейтинги яких у поточному році звалились а 57%. Не хочуть люди "правду" слухати, ідуть на фейкові новини.
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30.07.2021 16:34 Ответить
От беда - не хотят люди слушать кацапский антипрививочный бред, особенно на фоне того, что у лаптей по 800 ковидных трупов каждый день
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30.07.2021 16:37 Ответить
Почему не хотят) Слушают, только не бред, а информацию, которую на официальных каналах не рассказывают.
Вы в курсе, что в Австралии, Лондоне и Париже люди две недели выходили тысячами на протесты против локдаунов и обязательных прививок? Не слышали, нет? А почему официальные новости не покажут нам тысячи этих "глупых" людей. "Непросвещенный" медперсонал в США отказывающийся от прививок, тоже нигде не освещается?
Почему нам информацию выдают так однобоко? Так кто тут пропагандой, получается, занимается?
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30.07.2021 16:52 Ответить
Те, кто слушал ваш кацапский бред, уже в очереди в крематорий места занимают Забавный факт - при одинаковом уровне заболеваемости в Британии и у вас на лаптестане, в вакцинированной нормальной вакциной Британии смертность практически около нуля, а у вас по 800 жмуров в день
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30.07.2021 16:56 Ответить
З яких це пір Рівне стало "лаптестаном"?
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30.07.2021 16:58 Ответить
А пофиг какое у тебя Рiвне, если в голове лаптестан
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30.07.2021 16:59 Ответить
Де так мізки знатно промивають, що людина перестає ними користуватись?
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30.07.2021 17:04 Ответить
Ты ж само написало, что в Рiвне
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30.07.2021 17:05 Ответить
А еще извечный вопрос. Почему вы привитые, о нас непривитых так переживаете? Ну умрем мы, если вы правы, вам же больше кислорода будет. Не будет вам никто на мозги пропагандой "ватной" давить.
Или Вы просто так себя успокаиваете, что вы не ошиблись, идя в ту сторону, куда вам с телевизора сказали?
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30.07.2021 16:57 Ответить
Наоборот! Я каждый день призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни в коем случае!!!
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30.07.2021 16:59 Ответить
А за якими медичними нормами, людей прийнято вакцинувати під час пандемії?
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30.07.2021 17:01 Ответить
Ты читать не умеешь? Тебе русским по белому написано: всем зэбаранам и пiд-рашкам не вакцинироваться ни в коем случае!!!
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30.07.2021 17:02 Ответить
У жінки з Міннесоти ампутували ноги після вакцинації Pfizer - вона також може втратити руки - GoFundMe Account Account

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/minnesota-woman-christian-missionary-legs-amputated-taking-pfizer-jab-may-also-lose-hands-gofundme-account-set/
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30.07.2021 09:09 Ответить
"После" не значит "в следствие". Если тебя после обеда автобус переедет, это не значит, что автобусы давят людей в следствие употребления ими пищи в обеденное время.
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30.07.2021 10:18 Ответить
Читаем только заголовки? В статье пишется, что потеряла ноги после заражения Ковидом. Типичная ватная манипуляция.
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30.07.2021 10:40 Ответить
тетка как бы привилась дважды))) и несмотря на это заразилась ковидом да еще и ноги потеряла.

А теперь интересный вопрос - ампутировали бы ей ноги, если бы она заразилась ковидом не будучи вакцинированной??
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30.07.2021 15:56 Ответить
Конечно бы оставили ей ноги догнивать с гангреной
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30.07.2021 16:57 Ответить
Читай, специалист
https://www.cdc.gov/mis/mis-a.html Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare but severe condition in children and adolescents infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Since June 2020, there have been several reports of a similar multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A). CDC published a number of cases that fit the description of MIS-A. This report shows the way the syndrome appears in adults may be more complicated than in children.
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30.07.2021 18:21 Ответить
Ну, и еще вопрос к специалисту, на какой день после второй вакцинации Пфайзером человек считается закончившим программу вакцинации от ковида?
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30.07.2021 18:38 Ответить
малавата!
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30.07.2021 09:10 Ответить
Не то слово маловато - мізер у порівнянні з тою ж Польщею ди вакциновано вже половина населення країни!
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30.07.2021 09:28 Ответить
Хоч би вже почекали коли по сто штук платити будуть,як в США
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30.07.2021 09:12 Ответить
По перше не платять а тільки збираються платити а по друге не по сто штук а по 100$.
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30.07.2021 09:32 Ответить
Точно,ви праві,недочитався.Але видно діло Гейтса не так добре просувається,що вони вже гроші платять,аби люди штрикнулися тими наночіпами
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30.07.2021 09:42 Ответить
Зе-грамотеи из минздрава не состоянии правильно написать названия вакцин: ДжEнсен (Johnson&Johnson), КовишEлд (Covishield).
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30.07.2021 09:34 Ответить
а чого у даних по другій вакцинi у мiфiн МОЗ та рнбо різні дані по луганській області за сьогодні?
рнбо та моз 63 239 (Луганська 1.055). а у мiфiн бiльшe на 298 уколів (1.353)
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30.07.2021 20:57 Ответить
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 253 особи, всього - 3 437 631, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1769"
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30.07.2021 21:15 Ответить
 
 