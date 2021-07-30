За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 150 253 человека, всего - 3 437 631, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 874 958 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"150 253 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 29 июля 2021. Первую дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы - 63 239 человек.

В течение суток работали: 907 мобильных бригад, 2 565 пунктов вакцинации, 277 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 962 новых случая заражения, 504 человека выздоровели

С начала прививочной кампании привит 3 437 631 человек, из них получили одну дозу - 3 437 629 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 938 495 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 376 124 прививки", - рассказали в Минздраве.





