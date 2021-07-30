На ВДНГ в Киеве построят самый большой спортивный кластер, - замглавы ОП Тимошенко

На ВДНГ в Киеве создадут самый большой спортивный кластер Украины, который разместится на площади в 22 га. Его первой открытой зоной станет урбан-парк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Концепцию будущего спортивного кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", - рассказал он.

Тимошенко добавил, что особый акцент при разработке концепции сделали на безбарьерности.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на территории объекта разместят беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.

По словам замглавы ОП, молодежь особенно заинтересует урбан-парк.

"Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий. Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины и известных атлетов, артистов и разнообразные команды", - добаил Тимошенко.

Напомним, Тимошенко ранее рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство 19 ледовых арен стартует в регионах Украины, - замглавы ОП Тимошенко