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На ВДНГ в Киеве построят самый большой спортивный кластер, - замглавы ОП Тимошенко

На ВДНГ в Киеве построят самый большой спортивный кластер, - замглавы ОП Тимошенко

На ВДНГ в Киеве создадут самый большой спортивный кластер Украины, который разместится на площади в 22 га. Его первой открытой зоной станет урбан-парк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Концепцию будущего спортивного кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", - рассказал он.

Тимошенко добавил, что особый акцент при разработке концепции сделали на безбарьерности.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на территории объекта разместят беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.

На ВДНГ в Киеве построят самый большой спортивный кластер, - замглавы ОП Тимошенко 01

По словам замглавы ОП, молодежь особенно заинтересует урбан-парк.

"Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий. Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины и известных атлетов, артистов и разнообразные команды", - добаил Тимошенко.

Напомним, Тимошенко ранее рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство 19 ледовых арен стартует в регионах Украины, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 

Киев (25792) ВДНГ (5) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+26
власть идиотов выбранная дебилами продолжает заниматься чем угодно, но только не страной
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30.07.2021 09:23 Ответить
+19
Потомки Остапа Бендера не унимаются.
Вешают лапшу и выворачивают карманы лохов.
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30.07.2021 09:25 Ответить
+15
ау дибилы у нас война или что ? может лучше построить "самый большой" завод по производству беспилотников ? и за казать ему " самую большую " партию дронов ?
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30.07.2021 09:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То теє добре але ...скільки та *байда * буде коштувати далі в обслуговуванні !?
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30.07.2021 09:23 Ответить
І хто туди буде ходити.
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30.07.2021 09:26 Ответить
Вовка со свитой . фоткаться
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30.07.2021 09:28 Ответить
Хіба що.
Поросте стройка бур'яном.
Спочатку інші речі потрібно робити.
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30.07.2021 09:29 Ответить
Бабки скиздят и дальше будет как ТЦ "Республика" около МЕТРО! Зарастёт травой что бы не было видно масштаба украденного!
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30.07.2021 10:08 Ответить
После оплаты отопления не хватит на маршрутку доехать до кластера.
Но Ахметов купит сыночку где-то во Франции очередной особнячок.
Может, начать с Ахметова ?
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30.07.2021 10:10 Ответить
и сколько газа нужно для отопления?
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30.07.2021 09:30 Ответить
хіба вже нема досягнень, щоб виставляти.?..
але врешті буде, як з дорогами по 70 грн за кожних 100 не важно чого і власник у цього всього
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30.07.2021 14:11 Ответить
Так для отоплення і висадили мільярд дерев щоб на газ не витрачатись
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30.07.2021 14:27 Ответить
Що тут не зрозумілого? На масштабних проектах більше можна вкрасти. Ці ЗЕлені тварі для цього і прийшли до влади
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30.07.2021 09:42 Ответить
А це вже не їх буде проблемою.
З шумом і криком прийшли і тихо втечуть.
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30.07.2021 09:46 Ответить
Скоти поклали око на заповітну землю: вони під приводом то нового офісу президенту, то під університетом презаденту, то тепер урбан парку президента хочуть пустити під забудову ласий шматок парку людей. а паркам та нечість не треба - їм просто треба ліс для відпочинку
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30.07.2021 10:03 Ответить
Отож!
Огласітє, пожалуста, всю суму цього крадівництва 🤔
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30.07.2021 10:34 Ответить
И тут Остапа понесло....... Очередные нью-васюки от уродливых служек. Когда они уже в своей ломке перестанут бредить- то велике крадивныцтво, то самый большой ************** университет, то кластеры, то полет на Сатурн, то еще какой-нибудь наркоманский бред про самое вЯликое и лучшее. А по итогу- страна в дерьме по всем направлениям, с нашего ОПГ президента весь мир хренеет, провалы по всем направлениям, сдача интересов страны агрессору и прожекты наполеония! Мудрый нарид без мозгов, совести и понятия Родины полностью это заслужил. Жаль , что и разумные люди мучаются из-за этого дерьма
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30.07.2021 11:31 Ответить
Якщо поставити бульбулятори та всі наріки Києва будуть тусуватись
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30.07.2021 12:49 Ответить
власть идиотов выбранная дебилами продолжает заниматься чем угодно, но только не страной
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30.07.2021 09:23 Ответить
Потомки Остапа Бендера не унимаются.
Вешают лапшу и выворачивают карманы лохов.
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30.07.2021 09:25 Ответить
Армія, мова, віра
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30.07.2021 09:25 Ответить
Луна-парк, шаурма, дорога
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30.07.2021 09:49 Ответить
и сердючка....
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30.07.2021 10:08 Ответить
Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9759
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30.07.2021 10:46 Ответить
У зелебобів ********* руки прихапать ВДНГ - то увернісітєт Потерпілого, то кластер Юзіка.)
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30.07.2021 09:26 Ответить
А там земелька так і проситься під забудову.
Так як забудували територію університету Шевченка- навіть бачити то соромно
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30.07.2021 09:54 Ответить
ау дибилы у нас война или что ? может лучше построить "самый большой" завод по производству беспилотников ? и за казать ему " самую большую " партию дронов ?
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30.07.2021 09:27 Ответить
Был такой клоун когда то в Израиле, Дуду Топаз,рейтинг был выше крыши,весь Израиль был на ушах от его сатиры и юмора...,решил он в политику податся,примкнул к какой то партии...,рейтинг Топаза упал ниже погреба...,а сам он угодил в тюрьму за финансовые махинации....повесился в камере с третьей попытки....
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30.07.2021 09:32 Ответить
головне не мішати кловуну потім
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30.07.2021 09:47 Ответить
І шо, якась Нюра чи Галя після 8-ми годинного робочого дня з Дарниці попреться на ВДНГ та зеленій травичкі йогой займатися? Чи якісь малі шпендики з Оболоні приїдуть після школи на скейтах гарсати? І чого це ви гроші з державного бюджету збираєтесь витрачати на Киян? А в регіонах що, не люди живуть?
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30.07.2021 09:40 Ответить
Оставшиеся в живых после "рехформ" зебобики приглашаются отдать последнее на "безбарьерность". Х/з что это такое, но зебобики должны быть напоследок довольны.
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30.07.2021 09:43 Ответить
а, ні https://censor.net/ru/user/139376 в https://censor.net/ru/comments/locate/3279935/01921437-be6f-7315-8485-822e18909530
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30.07.2021 09:46 Ответить
да, действительно. не слежу за стуацией в стране.
Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8992
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30.07.2021 09:52 Ответить
а нашо ти зніс свій комент? Не бачу необхідності... Чим більше нас нагадає про ці факапи влади, про її корупцію - тим краще...
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30.07.2021 13:06 Ответить
а чо це вони розпочали роздерибанювати територію ВДНГ?
То свій університет, то свій спортивний кластер... Там своїх сонячних панелей ще не збираються встановлювати?
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30.07.2021 09:44 Ответить
Батлы...джемы...судя по всему в этом офисе осла одни наркоманы...
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30.07.2021 09:46 Ответить
Може їм "канабіс" під двері Охфіса підкинути, може заспокояться.
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30.07.2021 09:49 Ответить
угу, якраз заспокояться... Будуть розшукувати гада, що їх до школярів прирівняв.., вони вже не жебраки, а еліта жид.масонська.
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30.07.2021 13:48 Ответить
Поучительных историй в этом Мире больше чем воды в океанах и морях...
Единственный политик в Мире воевавший с Гитлером с первого дня 3 Мировой,со 2 сентября 1939 года Уинстон Черчилль был нужен Британии как воздух...,но когда стал не нужен в 1945 году после победы над фюрером,с треском програл выборы в июле 1945 года...,представителю другой партии Клементу Эттли...,такова се ля ви...
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30.07.2021 09:49 Ответить
Умеющим оперировать кейсами, аджендами, чек-апами- должен прийти на помощь хороший клистир!
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30.07.2021 09:49 Ответить
у нас в Днепре на пляже на Монастырском много лет стояли турники.
теперь перед ними в песок вкопали табличку "Программа президента Здорова Україна"
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30.07.2021 09:51 Ответить
Только не под личным контролем!
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30.07.2021 10:03 Ответить
Вийди звідси, разбойнік ! 😂

Таке про Великого Крадівничого патчкаєш
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30.07.2021 10:38 Ответить
А я чо? Я ничо, другие он чо и то ничо.
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30.07.2021 17:25 Ответить
..зебилы, вы и доси не раздуплились каких блондинок-транжир привели к власти и дали им наши последние бюджетные бабки?..
скоро все мы станем миллионерами потому, что наши гривны ничего не будут стОить из-за непрекращающегося Вэлыкого Шоу зекомандЫ и их неадекватного наркоши, Вошьдя Говнокомандувача-Уклониста..
понавыбирали детский сад "порулить страной", дебилы, блин
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30.07.2021 09:56 Ответить
...і для початку вилили ртуть в Оріхуватські ставки, потруївши рибу й качок
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30.07.2021 09:58 Ответить
ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ СВОИМ "СТРОИТЕЛЬСТВОМ"!
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30.07.2021 10:02 Ответить
Когда вы уже наворуетесь, ******** зелёные. 73% дебилов вам всё равно акакаяразница?
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30.07.2021 10:14 Ответить
А шо, можно разве навороваться???? (подпись бабломойского в конце фразы)
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30.07.2021 11:37 Ответить
ВЫ думаете эти урбаны - придурки?
А нихрена!
На местке вырубленных деревьев смело взметнутся к небу новые торговые центры и жилые массивы повышенной комфортности для творческой молодёжи!
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30.07.2021 10:26 Ответить
Что, неужели серьезно именно "кластер", а не спортивный комплекс, спортивный городок или что-то подобное? Ну конечно, коль назвать новомодым словечком "кластер", то и бабла будет несоизмеримо больше, что автоматом повышает сумму откатов и договорняков. Зеплесень вошла во вкус......пир во время чумы.
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30.07.2021 10:36 Ответить
Але для цього треба спиляти мільярд дерев і зняти свіжий асфальт...
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30.07.2021 10:42 Ответить
зєОЗУ, ваш дім тюрьма!
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30.07.2021 10:47 Ответить
Краще той клістір собі у дупу запхни, літрів на десять. Оборонзамовлення другий рік не виконуються, вже ваші слуги кажуть, що до зими не готові і будуть віялояі відключення, диромаха у третину річного бюджету, а вони спортивні майданчики будують... Скільки мільйонів дерев вже висадили, уйопки???
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30.07.2021 10:59 Ответить
Вы же там Университет Будущего собрались строить? Или уже нет? Траву поменяли? Я в целом за развитие спорта. Но вот меня никак не впечатляют "самые большие" проекты. Вы лучше в каждом районе маленькие создайте. В Киеве возле Тельбина замечательная прогулочная зона и беговая дорожка. Там же есть и спортивные площадки. Озер в Киеве хватает. Облагораживайте! Или вам нужно только для понтов, а не для спорта?
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30.07.2021 11:23 Ответить
знак запитання в кінці зайвий...
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30.07.2021 11:43 Ответить
В рамках президентской программы "Большая стройка"

После прочтения этой фразы, я понял, что нас опять грабят новые лица.
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30.07.2021 11:42 Ответить
Да шо там мелочиться. Даёшь космодром самый крупный во усем мире.
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30.07.2021 11:51 Ответить
Логично, достижений народного хозяйства нет и показывать нечего.
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30.07.2021 12:49 Ответить
Тимошенкко- бувший піарщик Фірташа, став великим прожектантом будівництв- крадівництв, і його дужина сидить своїм кіношним бізнесом на бюджетних грошах -розслідування БУКВИ

"Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського"
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30.07.2021 13:10 Ответить
 
 