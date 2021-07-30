На ВДНГ в Киеве построят самый большой спортивный кластер, - замглавы ОП Тимошенко
На ВДНГ в Киеве создадут самый большой спортивный кластер Украины, который разместится на площади в 22 га. Его первой открытой зоной станет урбан-парк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.
"Концепцию будущего спортивного кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", - рассказал он.
Тимошенко добавил, что особый акцент при разработке концепции сделали на безбарьерности.
В рамках президентской программы "Большая стройка" на территории объекта разместят беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.
По словам замглавы ОП, молодежь особенно заинтересует урбан-парк.
"Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий. Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины и известных атлетов, артистов и разнообразные команды", - добаил Тимошенко.
Напомним, Тимошенко ранее рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.
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Поросте стройка бур'яном.
Спочатку інші речі потрібно робити.
Но Ахметов купит сыночку где-то во Франции очередной особнячок.
Может, начать с Ахметова ?
але врешті буде, як з дорогами по 70 грн за кожних 100 не важно чого і власник у цього всього
З шумом і криком прийшли і тихо втечуть.
Огласітє, пожалуста, всю суму цього крадівництва 🤔
Вешают лапшу и выворачивают карманы лохов.
Так як забудували територію університету Шевченка- навіть бачити то соромно
То свій університет, то свій спортивний кластер... Там своїх сонячних панелей ще не збираються встановлювати?
Единственный политик в Мире воевавший с Гитлером с первого дня 3 Мировой,со 2 сентября 1939 года Уинстон Черчилль был нужен Британии как воздух...,но когда стал не нужен в 1945 году после победы над фюрером,с треском програл выборы в июле 1945 года...,представителю другой партии Клементу Эттли...,такова се ля ви...
теперь перед ними в песок вкопали табличку "Программа президента Здорова Україна"
Таке про Великого Крадівничого патчкаєш
скоро все мы станем миллионерами потому, что наши гривны ничего не будут стОить из-за непрекращающегося Вэлыкого Шоу зекомандЫ и их неадекватного наркоши, Вошьдя Говнокомандувача-Уклониста..
понавыбирали детский сад "порулить страной", дебилы, блин
А нихрена!
На местке вырубленных деревьев смело взметнутся к небу новые торговые центры и жилые массивы повышенной комфортности для творческой молодёжи!
После прочтения этой фразы, я понял, что нас опять грабят новые лица.
"Президентський прораб Кирило Тимошенко від Фірташа і до Зеленського"