Несколько лет назад Милованов попросил поддержать в КШЕ талантливого студента, теперь он едет учиться в университет Индианы, диплом которого отказались признать у Данилюка, - Чернышов

Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся. Насколько больше - зависит только от властей Украины - насколько много возможностей они тут создадут для развития бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент "Киевстара", украинский бизнесмен Петр Чернышов.

"Про умную и талантливую молодежь

Несколько лет назад ко мне обратился господин Тимофей Милованов - ректор Киевской Школы Экономики.

Сказал что:

1) Все хорошие люди в Америке поддерживают талантливых студентов.

2) Я - хороший человек.

и отсюда следует логическое заключение:

3) Я должен поддержать хорошего студента Школы!

На мое возражение - "Что у нас тут не Америка пока что!" - он мощно отбил - "Ты же хочешь чтобы было как в Америке?".

Возражать было нечего - и так я решил платить Школе за то чтобы они обучали талантливого молодого экономиста Bogdan Salagub

Сам Богдан точно заплатить бы не смог.

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А Богдан ОЧЕНЬ старательно учился - и закончил Школу вторым по списку в своем выпуске. Потом пытался попасть, чтобы продолжать обучение на PhD (это по нашему Кандидат наук) в хороший Университет в Штатах.

И вот сегодня я с ним говорил. Он наконец получил приглашение и уезжает учиться, чтобы сделать степень по Эконометрике. (это такая часть Экономики, которая на самом деле практически математика - но прилагается к вопросам экономики) Он как раз хочет развиваться больше в направлении математики.

Учиться будет в Indiana University. Основан 200 лет назад. Там учатся студенты из 165 стран и работает 9 Нобелевских лауреатов - точно Богдану там будет интересно и полезно!

Мы сегодня обсудили его дальнейшие перспективы. И поблагодарили друг друга - он меня за то что я поддержал его деньгами. А я его - за то что хорошо учился.

PS Теперь хочу специально сказать тем, кто уже торопится написать коммент. И обвинить меня в том что я поддерживаю "утечку мозгов" из Украины. Скажу им так: "Пошли вы в ж...у!"

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Потому что: 1) Таких университетов в Украине и близко пока что нет 2) Жизнь у человека одна и он должен ее жить в первую очередь для себя, а не для страны 3) Есть шанс что в Украину будущего вернется один хорошо обученный экономист. Если бы он туда не уехал - то такого шанса нет в принципе

Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся. Насколько больше - зависит только от властей Украины - насколько много возможностей они тут создадут для развития бизнеса", - рассказал Чернышов.

Напомним, 29 июня экс-министра финансов, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ. Советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил это тем, что Данилюк предоставил комиссии диплом по бизнес образованию университета Индианы, специализация финансы, однако он не подтвержден Министерством образования, так как не была проведена процедура нострификации: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий.



