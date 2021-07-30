Несколько лет назад Милованов попросил поддержать в КШЕ талантливого студента, теперь он едет учиться в университет Индианы, диплом которого отказались признать у Данилюка, - Чернышов
Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся. Насколько больше - зависит только от властей Украины - насколько много возможностей они тут создадут для развития бизнеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент "Киевстара", украинский бизнесмен Петр Чернышов.
"Про умную и талантливую молодежь
Несколько лет назад ко мне обратился господин Тимофей Милованов - ректор Киевской Школы Экономики.
Сказал что:
1) Все хорошие люди в Америке поддерживают талантливых студентов.
2) Я - хороший человек.
и отсюда следует логическое заключение:
3) Я должен поддержать хорошего студента Школы!
На мое возражение - "Что у нас тут не Америка пока что!" - он мощно отбил - "Ты же хочешь чтобы было как в Америке?".
Возражать было нечего - и так я решил платить Школе за то чтобы они обучали талантливого молодого экономиста Bogdan Salagub
Сам Богдан точно заплатить бы не смог.
А Богдан ОЧЕНЬ старательно учился - и закончил Школу вторым по списку в своем выпуске. Потом пытался попасть, чтобы продолжать обучение на PhD (это по нашему Кандидат наук) в хороший Университет в Штатах.
И вот сегодня я с ним говорил. Он наконец получил приглашение и уезжает учиться, чтобы сделать степень по Эконометрике. (это такая часть Экономики, которая на самом деле практически математика - но прилагается к вопросам экономики) Он как раз хочет развиваться больше в направлении математики.
Учиться будет в Indiana University. Основан 200 лет назад. Там учатся студенты из 165 стран и работает 9 Нобелевских лауреатов - точно Богдану там будет интересно и полезно!
Мы сегодня обсудили его дальнейшие перспективы. И поблагодарили друг друга - он меня за то что я поддержал его деньгами. А я его - за то что хорошо учился.
PS Теперь хочу специально сказать тем, кто уже торопится написать коммент. И обвинить меня в том что я поддерживаю "утечку мозгов" из Украины. Скажу им так: "Пошли вы в ж...у!"
Потому что: 1) Таких университетов в Украине и близко пока что нет 2) Жизнь у человека одна и он должен ее жить в первую очередь для себя, а не для страны 3) Есть шанс что в Украину будущего вернется один хорошо обученный экономист. Если бы он туда не уехал - то такого шанса нет в принципе
Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся. Насколько больше - зависит только от властей Украины - насколько много возможностей они тут создадут для развития бизнеса", - рассказал Чернышов.
Напомним, 29 июня экс-министра финансов, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ. Советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил это тем, что Данилюк предоставил комиссии диплом по бизнес образованию университета Индианы, специализация финансы, однако он не подтвержден Министерством образования, так как не была проведена процедура нострификации: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий.
Пожалуйста, подождите...
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думаю эти студенты хоть тушкой, хоть чучелом, но будут оставаться в других странах. разве что только это не дети какого то богатого папика, который им уже купил должность в наб совете условной укрзализныци или в верховной раде
Ни каких супер пуппер знаний и способностей у него нет...
К кормушке подпустили не надолго...и на этом все закончилось...
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Каких? Зависит прежде всего от человека. Украинец Корол'в учился в Киеве и первій в мире запустил собаку русского в космос.
Сердце тешит привычная мысль
Там такое же синее небо
И такая же сложная жизнь
Может там веселей и богаче
Ярче краски и лето теплей
Только так же от боли там плачут
Так же в муках рожают детей...
Так же им суета и суёт.
И зелёные шмаркли камлают
Что вот-вот будет счастлив нарот.
Коль не я бы писал эти строки
А хотя бы Есенин иль Блок
Разбирал бы на школьном уроке
Всякий бред ученик Филипок.
На кого рассчитан этот бред? Навернека на людей, которые уже успели написать выше что-то в стиле "Данилюк напоровся на те за що боровся."
В данной статье про Данилюка ни слова (кроме того абзаца от самой редакции "Цензора" начиная с "Напомним, что....")
Единственное общее между Данилюком и данной статьей про украинского пацана, которого проспонсировал экс-президент "Киевстара", это то, что пацан собирается учиться в том универе, где учился Данилюк.
Это давайте тогда под каждой статьей вне зависимости от темы будем писать "
ДанелюкОманский Вислюк снова обосрался"
Несколько лет назад ко мне обратился господин Тимофей Милованов - ректор Киевской Школы Экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3279936
Это что выходит , что Милованов отправляет за границу талантливых пацанов учится , а потом когда они захотят вернуться и устроиться в Украине работать , он ответит , а пошел ты нах у тебя диплом не признается в Украине и походу выходит , что умные и талантливые нам не нужны, а нужны такие проходимцы , как дебил ( это он сам себя так назвал ) Милованов
И тем не менее, топовый коммент в этой ветке "Данилюк напоровся на те за що боровся."
Это будет очень ценный для всех, релевантный и очень правдивый коммент!
"За сутки в Киеве выпала месячная норма осадков"
- Осел снова обосрался!
"Открыты массовые прививочные центры"
- Осел снова обосрался!
И что конкурсная коммисия во главе с Миловановым отказала Данилюку в регистрации в конкурсе на главу БЭБ мотивируя тем, что не имеют подтверждения его диплома из Университета Индианы, а только лишь ксерокопию.
И еще помню, под какой новостью мы сейчас пишем комменты - "Новость про то, как этот же Милованов просил проспонсировать паренька для учебы в том же Университете Индианы"
Но хоть кто нибудь мне скажет, может вы, почему коммент "Данилюк напоровся на те за що боровся." топовый в этой ветке?
Ска, ну при чем тут это? За что такое боролся Данилюк, что стало ему сейчас помехой (на что он напоролся)?
1) Данилюка выкинул Милованов из конкурса на основании не подтвержденного диплома из Индианы
2) Милованов несколькими годами ранее просил какого-то третьего чувака, чтоб тот проспонсировал пацана для учебы в Индиане. О чем чувак написал в данной статье.
3) Из пункта 1 и 2 делаем очень логичный вывод, что Данилюк сам во всем виноват. За что боролся, за то и напоролся.
Вы считаете вполне логичным пойти на фейсбук чувака, написавшего данную статьи, и нигде там не написавшего слово "Данилюк", спросить, а вы не подскажите в свете вашего поста, почему Данилюк сам виноват, мол напоролся на то, за что боролся.
Я вам уже писал , что в коментах под мостом Чернышов объяснил , как его пост связан с данилюком , если не хотите писать ему , то прочтите его пояснения к данному посту
Я специально перечитал все комменты под фостом экс-президента Киевстара.
Про Данилюка упомнинает тот же Бутусов, стебясь над тем, что сам же Милованов не признает диплом универа, куда отправлял паренька.
И еще пару комментаторов в том же ключе - мол, у нас в стране дипломы этого универа не котируются.
Сам же Чернышов написал 2 коммента, про то, что "это норм, что Милованов как ректор просит пристроить хороших людей", и чтоб "не ходили в жопу, потому что там тесно".
Ска, никто не написал, что Данилюк "за что боролся, на то и напоролся". Мол, сам виноват.
Это только в глазах таких вот "логиков" и "хороших читателей" как вы, коммент "Данилюк напоровся на те за що боровся." становится релевантным и очень логичным под данной статьей.
Не тількі в Гамериці е добрі університеті . Е університету і в Европі , але для цього треба знати мови - німецьку, французьку, итальянську . Випускники шкіл ЕС мають добре знати 3 европейськи мови , крім рідної. А в Україні дрімучий совок з деяких депутатів ДОСІ ТЯГНЕ КРАЇНУ В РАШУ
Шість телеканалів продовжують ігнорувати закон про мову і транслювати серіали російською. Йдеться про "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН", "К1" та "1+1". Про це "5 каналу" повідомили в Офісі Уповноваженого з захисту державної мови. Кажуть, про порушення каналам заявили. Утім чекають на реакцію від регулятора: Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме вона може накласти санкції на порушників, вважають в офісі омбудсмена. У Нацраді натомість закон називають недосконалим.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?
https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
Здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:0-2 [2]
Рішення про нострифікацію в Україні приймається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У результаті здійснення нострифікації видається довідка про визнання еквівалентності.
Процедура нострифікації включає наступні етапи:Підготовка документів для нострифікації;Подача документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;Експертний аналіз;Підготовка експертного висновку про визнання документів;Видача довідки з викладенням рішення про еквівалентність.Документи для нострифікації[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit§ion=2 ред. код ]
Для здійснення нострифікації необхідні наступні документи:Заява на здійснення процедури визнання;Оригінали документів (з Апостилем або легалізовані відповідно до законодавчих норм країни, в якій видано документ);Нотаріально завірені переклади документів про освіту з одночасним засвідченням нотаріальних копій.Копії документів про попередню освіту;Копія документа, що посвідчує особу власника документів;Архівна довідка з навчального закладу в якому було отримано освіту (при можливості) та її нотаріальна копія;Ідентифікаційний код власника документа.Особам, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України, необхідно надати копію даного запрошення.
Хоча спершу раднику Офісу президента Тимофію Милованову запропонували мільйон гривень, якщо він знайде у Конституції України повноваження для президента або прем'єр-міністра щодо того, що вони можуть знімати конституційних міністрів з їхніх посад. З такою пропозицією виступив колишній міністр праці Польщі, керівник Школи міністрів Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного Пьотр Кульпа, у якого, власне, і виникла суперечка з Миловановим з приводу цього під час форуму "Україна 30", пише Depo.ua.
Кульпа намагався довести, що президент або прем'єр-міністр не мають повноважень, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад. Однак Милованов заявив, що той просто не знає, як працює Конституція України.
Згодом Кульпа записав відео і показав вирізку запису з форуму, де вони сперечалися з Миловановим. Кульпа додав, що тоді в нього не було можливості відповісти раднику керівника ОП.
"Я пропоную, що, якщо пан Милованов знайде в українській Конституції повноваження для президента й прем'єр-міністра, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад, ми разом з друзями з Інституту майбутнього вирішили скластися й виплатити мільйон гривень прямо в український бюджет", - сказав він.
Водночас він додав, що у разі, якщо Милованов не знайде таких повноважень, то він має повернути до українського бюджету гроші, які цього року він отримав за консультації, аналізи як він особисто, так і за структури, які він представляє.
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Это смешно. После окончания западного ВУЗа в Украину не вернется ни один.
Что ему тут делать? На рынке автомобильными запчастями торговать?
У нас на Западной Украине родители обычно отдают учиться детей в ВУЗы стран Евросоюза.
По окончании детей ждёт нормальная карьера и жизнь, а не мучения.