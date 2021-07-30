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Несколько лет назад Милованов попросил поддержать в КШЕ талантливого студента, теперь он едет учиться в университет Индианы, диплом которого отказались признать у Данилюка, - Чернышов

Несколько лет назад Милованов попросил поддержать в КШЕ талантливого студента, теперь он едет учиться в университет Индианы, диплом которого отказались признать у Данилюка, - Чернышов

Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся. Насколько больше - зависит только от властей Украины - насколько много возможностей они тут создадут для развития бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент "Киевстара", украинский бизнесмен Петр Чернышов.

"Про умную и талантливую молодежь

Несколько лет назад ко мне обратился господин Тимофей Милованов - ректор Киевской Школы Экономики.

Сказал что:

1) Все хорошие люди в Америке поддерживают талантливых студентов.

2) Я - хороший человек.

и отсюда следует логическое заключение:

3) Я должен поддержать хорошего студента Школы!

На мое возражение - "Что у нас тут не Америка пока что!" - он мощно отбил - "Ты же хочешь чтобы было как в Америке?".

Возражать было нечего - и так я решил платить Школе за то чтобы они обучали талантливого молодого экономиста Bogdan Salagub

Сам Богдан точно заплатить бы не смог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов объяснил исключение Данилюка из конкурса на главу БЭБ: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий

А Богдан ОЧЕНЬ старательно учился - и закончил Школу вторым по списку в своем выпуске. Потом пытался попасть, чтобы продолжать обучение на PhD (это по нашему Кандидат наук) в хороший Университет в Штатах.

И вот сегодня я с ним говорил. Он наконец получил приглашение и уезжает учиться, чтобы сделать степень по Эконометрике. (это такая часть Экономики, которая на самом деле практически математика - но прилагается к вопросам экономики) Он как раз хочет развиваться больше в направлении математики.

Учиться будет в Indiana University. Основан 200 лет назад. Там учатся студенты из 165 стран и работает 9 Нобелевских лауреатов - точно Богдану там будет интересно и полезно!

Мы сегодня обсудили его дальнейшие перспективы. И поблагодарили друг друга - он меня за то что я поддержал его деньгами. А я его - за то что хорошо учился.

PS Теперь хочу специально сказать тем, кто уже торопится написать коммент. И обвинить меня в том что я поддерживаю "утечку мозгов" из Украины. Скажу им так: "Пошли вы в ж...у!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Стыдно за то, что делает Милованов, исключая меня из конкурса. Комиссия по БЭБ избирает зависимого человека", - Данилюк

Потому что: 1) Таких университетов в Украине и близко пока что нет 2) Жизнь у человека одна и он должен ее жить в первую очередь для себя, а не для страны 3) Есть шанс что в Украину будущего вернется один хорошо обученный экономист. Если бы он туда не уехал - то такого шанса нет в принципе

Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся. Насколько больше - зависит только от властей Украины - насколько много возможностей они тут создадут для развития бизнеса", - рассказал Чернышов.

Напомним, 29 июня экс-министра финансов, экс-секретаря СНБО Александра Данилюка исключили из конкурса на должность директора БЭБ. Советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объяснил это тем, что Данилюк предоставил комиссии диплом по бизнес образованию университета Индианы, специализация финансы, однако он не подтвержден Министерством образования, так как не была проведена процедура нострификации: Есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий.

Несколько лет назад Милованов попросил поддержать в КШЕ талантливого студента, теперь он едет учиться в университет Индианы, диплом которого отказались признать у Данилюка, - Чернышов 01
Несколько лет назад Милованов попросил поддержать в КШЕ талантливого студента, теперь он едет учиться в университет Индианы, диплом которого отказались признать у Данилюка, - Чернышов 02

Автор: 

благотворительность (622) образование (2272) высшее образование (183) Чернышов Петр (5) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+13
Данилюк напоровся на те за що боровся.
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30.07.2021 09:32 Ответить
+11
"Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся"

думаю эти студенты хоть тушкой, хоть чучелом, но будут оставаться в других странах. разве что только это не дети какого то богатого папика, который им уже купил должность в наб совете условной укрзализныци или в верховной раде
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30.07.2021 09:34 Ответить
+8
Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов - Цензор.НЕТ 2983
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30.07.2021 10:45 Ответить
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Данилюк напоровся на те за що боровся.
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30.07.2021 09:32 Ответить
Той диплом з Індіани - однозначно зла карма Данилюка. Зачепитися на Заході у індіанського дипломоносця не вийшло. Тобто не запропонували чоловікові те, на що розраховували його амбіції. В Україні чомусь теж диплом не допомагав вибратися на саму вершину. Десь під вершиною тусуватися не давали ті самі амбіції. Тому і була образа на Порошенка, який володарю крутого диплома теж не запропонував політичної посади, а лише технічну десь на третіх ролях. Напевне додатком до крутого диплому мали б бути не амбіції, а працездатність, скромність і відсутність любові до інтриганства. Так образа на Порошенка привела амбіційного Сашу до абсолютно неграмотного Вови, який див вся на дипломованого інтригана, як Еллочка-людоїдка, в арсеналі якої було декілька десятків слів на Фімочку Собак, яка вільно користувалася кількома сотнями слів, тому в очах Еллочки була просто генієм. Але Вовочка звичайно не був самостійною особою, а лише лялькою-мотанкою у людей, які хоч і не мають крутих дипломів, але маю мізки, ділову хватку і відсутність совісті. Цим людям нічого не вартує позбутися ляльки-мотанки, коли вона перестане бути для них успішним оберегом. Що вже казати про Данилюка. Його викинули майже одразу, як тільки виконав відведену йому цими людьми роль патріота з праведним гнівом проти бариґи Порошенка, чим притягнув у ряди зебілів і певну кількість таких же білих комірці, закоханих у крутий диплом. От така фігня, малята.
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30.07.2021 11:38 Ответить
"Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся"

думаю эти студенты хоть тушкой, хоть чучелом, но будут оставаться в других странах. разве что только это не дети какого то богатого папика, который им уже купил должность в наб совете условной укрзализныци или в верховной раде
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30.07.2021 09:34 Ответить
Гениально подытожено
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30.07.2021 09:36 Ответить
А повернуться "дебілєти"?
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30.07.2021 09:53 Ответить
кроме того, стоимость бомаг доходит до сотен тыс долларов. Єто узаконеная коррупция и финансовая пирамида.
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30.07.2021 09:49 Ответить
Данилюк любит Англию)
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30.07.2021 09:37 Ответить
Ну получил данилюк диплом этого университета...ну приехал в Украину...и что??
Ни каких супер пуппер знаний и способностей у него нет...
К кормушке подпустили не надолго...и на этом все закончилось...
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30.07.2021 09:40 Ответить
якщо повертатимуться такі, як Мілованов - то це біда буде...
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30.07.2021 09:41 Ответить
Кілька років тому Милованов попросив підтримати в КШЕ талановитого студента, тепер він їде навчатися в університет Індіани, диплом якого відмовилися визнати у Данилюка, - Чернишов - Цензор.НЕТ 2983
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30.07.2021 10:45 Ответить
Хорошая история, пусть это даже пиар спонсора. У нас действительно, к сожалению, не США. Я знаю историю, как несколько лет назад секретарша Кличка выставила за двери директора одного из наших академических институтов, который пришел к нему на прием, очевидно действуя в соответствии с полученными от боксера инструкциями, кого к нему можно пропускать. Да в общем-то и все главы департаментов там ведут себя нагло, как окружение Юпитера, рыба гниет с головы.
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30.07.2021 09:42 Ответить
ніхто не буде повертатися. І справа не у владі на сам перед. Справа в людях. Влада - це відображення населення. Більшість наших людей, коли отримає владу, поводиться так саме. І вони не хочуть змінюватися. Вони нахапають грошей і валять звідси, розповідая, що тут неможливо жити, але саме люди створюють таке житя в Україні
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30.07.2021 09:43 Ответить
І багато тих талановитих, які закінчили престижні університети за кордоном повернулись працювати в Україну?
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30.07.2021 09:44 Ответить
Есть и такие. Многие помыкались, помыкались в Украине и уехали за границу, туда где их образование востребовано. У меня жена, будучи учителем музыки получила одно образование в Штутгарте (2,3 и 4-й курс на стационаре Эвритмиума) а потом заочно 3 года в Передуре под Лондоном. Потом преподовала в коридорах украинской гимназии в Черноморске потому что кабинета выделить не могли.
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30.07.2021 10:29 Ответить
Вот поэтому я за двойное и тройное гражданство
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30.07.2021 09:46 Ответить
Майже всі ті, хто не повертається в Україну після навчання, не відмовляються від українського громадянства. Більше того, у більшості з них українське громадянство - єдине, яке є. Тому потрійне громадянство тут ні на що не вплине.
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30.07.2021 10:08 Ответить
Ще як плине! Всі українці зможуть вибирати та бути при владі
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30.07.2021 13:43 Ответить
Таких университетов нет

==
Каких? Зависит прежде всего от человека. Украинец Корол'в учился в Киеве и первій в мире запустил собаку русского в космос.
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30.07.2021 09:46 Ответить
Я ни разу за морем не был
Сердце тешит привычная мысль
Там такое же синее небо
И такая же сложная жизнь
Может там веселей и богаче
Ярче краски и лето теплей
Только так же от боли там плачут
Так же в муках рожают детей...
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30.07.2021 09:47 Ответить
Так же срут или так же бухают,
Так же им суета и суёт.
И зелёные шмаркли камлают
Что вот-вот будет счастлив нарот.
Коль не я бы писал эти строки
А хотя бы Есенин иль Блок
Разбирал бы на школьном уроке
Всякий бред ученик Филипок.
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30.07.2021 10:10 Ответить
Накрутили какой-то херни в тексте, а сверху прилепили непонятно к чему Данилюка?

На кого рассчитан этот бред? Навернека на людей, которые уже успели написать выше что-то в стиле "Данилюк напоровся на те за що боровся."
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30.07.2021 09:53 Ответить
"Данилюк напоровся на те за що боровся)) А хіба це не так . ? .
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30.07.2021 10:27 Ответить
Но какое вообще отношение это имеет к данной статье?

В данной статье про Данилюка ни слова (кроме того абзаца от самой редакции "Цензора" начиная с "Напомним, что....")

Единственное общее между Данилюком и данной статьей про украинского пацана, которого проспонсировал экс-президент "Киевстара", это то, что пацан собирается учиться в том универе, где учился Данилюк.

Это давайте тогда под каждой статьей вне зависимости от темы будем писать "Данелюк Оманский Вислюк снова обосрался"
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30.07.2021 10:43 Ответить
Конечно нет , но есть Милованов
Несколько лет назад ко мне обратился господин Тимофей Милованов - ректор Киевской Школы Экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3279936
Это что выходит , что Милованов отправляет за границу талантливых пацанов учится , а потом когда они захотят вернуться и устроиться в Украине работать , он ответит , а пошел ты нах у тебя диплом не признается в Украине и походу выходит , что умные и талантливые нам не нужны, а нужны такие проходимцы , как дебил ( это он сам себя так назвал ) Милованов
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30.07.2021 12:10 Ответить
Вот, а вот это уже ближе к теме.

И тем не менее, топовый коммент в этой ветке "Данилюк напоровся на те за що боровся."
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30.07.2021 12:35 Ответить
Ну это комент для людей имеющих логическое мышление и для которых не надо разжёвывать все до мелочей , явно не для 73% населения
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30.07.2021 13:10 Ответить
Ну, как раз наоборот - тот коммент для стада, думающего чужими громкими слоганами и шутками-прибаутками в стиле "За что боролся, за то и напоролся" - ни к чему не обязывающим, нерелевантным, но хорошо звучащим и запоминающимся.
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30.07.2021 13:20 Ответить
И в чем не правда в этом лозунге по отношению к Данилюку ?
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30.07.2021 13:47 Ответить
С таким же подходом (я уже писал об этом выше) можно под абсолютно любой новостью, появляющейся на сайте писать "Осел снова обосрался", и это не будет неправдой.
Это будет очень ценный для всех, релевантный и очень правдивый коммент!

"За сутки в Киеве выпала месячная норма осадков"
- Осел снова обосрался!

"Открыты массовые прививочные центры"
- Осел снова обосрался!
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30.07.2021 13:54 Ответить
Всё дело в том , что Пётр Чернышов выложил этот пост в свете того , что Данилюку отказали в регистрации из-за его диплома , почитайте его коменты под его же постом
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30.07.2021 14:05 Ответить
Да, я в курсе обоих новостей.

И что конкурсная коммисия во главе с Миловановым отказала Данилюку в регистрации в конкурсе на главу БЭБ мотивируя тем, что не имеют подтверждения его диплома из Университета Индианы, а только лишь ксерокопию.

И еще помню, под какой новостью мы сейчас пишем комменты - "Новость про то, как этот же Милованов просил проспонсировать паренька для учебы в том же Университете Индианы"

Но хоть кто нибудь мне скажет, может вы, почему коммент "Данилюк напоровся на те за що боровся." топовый в этой ветке?
Ска, ну при чем тут это? За что такое боролся Данилюк, что стало ему сейчас помехой (на что он напоролся)?
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30.07.2021 14:28 Ответить
Зайдите на страницу к Чернышову и задайте ему вопрос , как его пост про Милованова и паренька связан с данилюком и потом задайте ему тот же вопрос , может вам он как первоисточник объяснит доходчиво , почему комент за что боролся на то и напоролся - топовый , хотя мне кажется , что и Чернышов вас сильно не убедит .
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30.07.2021 14:35 Ответить
Серж, я человек математического склада ума. Я дружу с логикой. Но где логика в этом?

1) Данилюка выкинул Милованов из конкурса на основании не подтвержденного диплома из Индианы

2) Милованов несколькими годами ранее просил какого-то третьего чувака, чтоб тот проспонсировал пацана для учебы в Индиане. О чем чувак написал в данной статье.

3) Из пункта 1 и 2 делаем очень логичный вывод, что Данилюк сам во всем виноват. За что боролся, за то и напоролся.
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30.07.2021 14:57 Ответить
Математик вам же указали адрес Фейсбук Пётр Чернышов
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30.07.2021 14:59 Ответить
Еще один "имеющий логическое мышление и для которого не надо разжёвывать все до мелочей , явно не для 73% населения".

Вы считаете вполне логичным пойти на фейсбук чувака, написавшего данную статьи, и нигде там не написавшего слово "Данилюк", спросить, а вы не подскажите в свете вашего поста, почему Данилюк сам виноват, мол напоролся на то, за что боролся.
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30.07.2021 15:05 Ответить
Чукча не читатель однако - чукча писатель ну и математик в добавок 🙂
Я вам уже писал , что в коментах под мостом Чернышов объяснил , как его пост связан с данилюком , если не хотите писать ему , то прочтите его пояснения к данному посту
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30.07.2021 15:27 Ответить
Слушайте, продолжаю с вами разговор, потому что редко сейчас найдешь такую комбинацию "логического мышления (для которого не надо разжёвывать все до мелочей)" и "умения читать", как это удачно совместилось в вас.

Я специально перечитал все комменты под фостом экс-президента Киевстара.
Про Данилюка упомнинает тот же Бутусов, стебясь над тем, что сам же Милованов не признает диплом универа, куда отправлял паренька.
И еще пару комментаторов в том же ключе - мол, у нас в стране дипломы этого универа не котируются.

Сам же Чернышов написал 2 коммента, про то, что "это норм, что Милованов как ректор просит пристроить хороших людей", и чтоб "не ходили в жопу, потому что там тесно".

Ска, никто не написал, что Данилюк "за что боролся, на то и напоролся". Мол, сам виноват.

Это только в глазах таких вот "логиков" и "хороших читателей" как вы, коммент "Данилюк напоровся на те за що боровся." становится релевантным и очень логичным под данной статьей.
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30.07.2021 15:54 Ответить
Милованов, - это дебил со знаком качества!
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30.07.2021 09:54 Ответить
Увы, но он просто дебил. Без всяких знаков
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30.07.2021 10:01 Ответить
Да нет, - просто дебилов много, ~73% Тут другое
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30.07.2021 10:12 Ответить
Если он действительно талантлив, то он должен быстро сообразить, что ему здесь делать нечего.
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30.07.2021 10:00 Ответить
Всё это конечно печально, но Данилюка не жалко, от слова совсем. Не помогло вылизывание зелёной дупы.
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30.07.2021 10:03 Ответить
Украине надо быстрее отрываться от совкового общака с рашей, который щупальцами держит мозги украинцев через пророссийские СМИ и формирует совковый менталитет .

Не тількі в Гамериці е добрі університеті . Е університету і в Европі , але для цього треба знати мови - німецьку, французьку, итальянську . Випускники шкіл ЕС мають добре знати 3 европейськи мови , крім рідної. А в Україні дрімучий совок з деяких депутатів ДОСІ ТЯГНЕ КРАЇНУ В РАШУ
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30.07.2021 10:08 Ответить
ОСЬ ПРИКЛАД
Шість телеканалів продовжують ігнорувати закон про мову і транслювати серіали російською. Йдеться про "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН", "К1" та "1+1". Про це "5 каналу" повідомили в Офісі Уповноваженого з захисту державної мови. Кажуть, про порушення каналам заявили. Утім чекають на реакцію від регулятора: Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме вона може накласти санкції на порушників, вважають в офісі омбудсмена. У Нацраді натомість закон називають недосконалим.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?

https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
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30.07.2021 10:09 Ответить
І чого такий охеренно "вумний" в економіці Данилюк не мільярдер?
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30.07.2021 10:15 Ответить
А наши экономисты Новак и Лановой тоже не миллионеры.
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30.07.2021 10:31 Ответить
якраз Данилюк - офіційний мільйонер. Його декларація, коли він був міністром - була у відкритому доступі.
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30.07.2021 10:46 Ответить
Нострифікація (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Nostrifikation, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. noster - наш і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. facere - робити) - процедура визнання іноземних документів про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіту , тобто згоду відповідних органів державної влади на наявність законної сили цих документів на території держави.
Здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:0-2 [2]
Рішення про нострифікацію в Україні приймається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У результаті здійснення нострифікації видається довідка про визнання еквівалентності.

Процедура нострифікації включає наступні етапи:Підготовка документів для нострифікації;Подача документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;Експертний аналіз;Підготовка експертного висновку про визнання документів;Видача довідки з викладенням рішення про еквівалентність.Документи для нострифікації[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&section=2 ред. код ]
Для здійснення нострифікації необхідні наступні документи:Заява на здійснення процедури визнання;Оригінали документів (з Апостилем або легалізовані відповідно до законодавчих норм країни, в якій видано документ);Нотаріально завірені переклади документів про освіту з одночасним засвідченням нотаріальних копій.Копії документів про попередню освіту;Копія документа, що посвідчує особу власника документів;Архівна довідка з навчального закладу в якому було отримано освіту (при можливості) та її нотаріальна копія;Ідентифікаційний код власника документа.Особам, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України, необхідно надати копію даного запрошення.
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30.07.2021 10:16 Ответить
Та тот студент совсем другое дело - он мажор, у него и папа и мама воры. А Данилюк посмел получиь там диплом Магистра не спросив разрешения у шмаркли. А наши экономисты Лановой и Новак вообще для СН никто- они даже Трусковецкие курсы не закончили.
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30.07.2021 10:19 Ответить
Милованов конечно редкий поц , но требование заверение западных дипломов не он придумал ! Закон же один для всех ? Или Данилюку надо исключение делать ?
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30.07.2021 10:39 Ответить
Мілованову не можна вірити. Він не дебіл, як він стверджує. Дебіл так не пошиє державу в дурні, як це робить він. Шахрай - це визначення йому більше підходить.
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30.07.2021 10:43 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/spir-na-milyon-milovanovu-proponuyut-povernuti-zarobleni-groshi-do-derzhbyudzhetu-202107271350003 Милованов має повернути до українського бюджету гроші, які цього року він отримав за консультації+аналізи - як він особисто, так і за структури, які він представляє
Хоча спершу раднику Офісу президента Тимофію Милованову запропонували мільйон гривень, якщо він знайде у Конституції України повноваження для президента або прем'єр-міністра щодо того, що вони можуть знімати конституційних міністрів з їхніх посад. З такою пропозицією виступив колишній міністр праці Польщі, керівник Школи міністрів Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного Пьотр Кульпа, у якого, власне, і виникла суперечка з Миловановим з приводу цього під час форуму "Україна 30", пише Depo.ua.
Кульпа намагався довести, що президент або прем'єр-міністр не мають повноважень, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад. Однак Милованов заявив, що той просто не знає, як працює Конституція України.
Згодом Кульпа записав відео і показав вирізку запису з форуму, де вони сперечалися з Миловановим. Кульпа додав, що тоді в нього не було можливості відповісти раднику керівника ОП.
"Я пропоную, що, якщо пан Милованов знайде в українській Конституції повноваження для президента й прем'єр-міністра, щоб знімати конституційних міністрів з їхніх посад, ми разом з друзями з Інституту майбутнього вирішили скластися й виплатити мільйон гривень прямо в український бюджет", - сказав він.
Водночас він додав, що у разі, якщо Милованов не знайде таких повноважень, то він має повернути до українського бюджету гроші, які цього року він отримав за консультації, аналізи як він особисто, так і за структури, які він представляє.
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30.07.2021 11:36 Ответить
Чем больше украинцев будут уезжать учиться в хорошие университеты - тем больше вернутся.

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Это смешно. После окончания западного ВУЗа в Украину не вернется ни один.
Что ему тут делать? На рынке автомобильными запчастями торговать?
У нас на Западной Украине родители обычно отдают учиться детей в ВУЗы стран Евросоюза.
По окончании детей ждёт нормальная карьера и жизнь, а не мучения.
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30.07.2021 11:56 Ответить
Ну давай их не будем пускать заграницу учиться , пусть продают запчасти без диплома 🙂
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30.07.2021 12:15 Ответить
 
 