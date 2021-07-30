Взрыв на крыше одного из корпусов психиатрической больницы в Киеве: погиб 21-летний парень, предварительно - суицид. ФОТО
В результате взрыва в Шевченковском районе столицы погиб 21-летний парень. Полиция открыла уголовное производство, предварительная квалификация - самоубийство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данным ведомства, вчера около 23 часов по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв.
Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств этого происшествия.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи.
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