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Взрыв на крыше одного из корпусов психиатрической больницы в Киеве: погиб 21-летний парень, предварительно - суицид. ФОТО

В результате взрыва в Шевченковском районе столицы погиб 21-летний парень. Полиция открыла уголовное производство, предварительная квалификация - самоубийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, вчера около 23 часов по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв.

Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня.

Взрыв на крыше одного из корпусов психиатрической больницы в Киеве: погиб 21-летний парень, предварительно - суицид 01

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

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Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств этого происшествия.

Взрыв на крыше одного из корпусов психиатрической больницы в Киеве: погиб 21-летний парень, предварительно - суицид 02
Фото: сайт полиции

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи. 

Киев (25792) Нацполиция (16603) самоубийство (1015)


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Непонятно почему суицид, или просто так проще отписаться и закрыть глухарь.
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30.07.2021 09:55 Ответить
Это любимое место страйкболистов. Взрывы там звучат довольно часто. Ночью играют тоже. Сам там играю иногда.
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30.07.2021 09:58 Ответить
в полиции обосновались преимущественно люди-мухоловки без физ-подготовки и весом около 50 кг..
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30.07.2021 09:59 Ответить
Если выпилися из-за бабы, то дурак. Не стоит оно того...
Вибух на даху одного з корпусів психіатричної лікарні в Києві: загинув 21-річний хлопець, попередньо - суїцид - Цензор.НЕТ 2948
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30.07.2021 10:10 Ответить
Явно не равнозначный обмен
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30.07.2021 11:09 Ответить
Ага. Самый простой способ самоубийства. Сделать бомбу, поехать хрен знает куда и подорвать себя. Мусорня в своём репертуаре
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30.07.2021 10:10 Ответить
Живу рядом , может от 200 метров до 1 км от места взрыва, недостроек там хватяет, долбануло так , что во дворе у машин сработали сигналки и прошла сильная взрывная волна, возможно снаряд времён войны, но не 200 грамм динамита .
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30.07.2021 10:44 Ответить
 
 