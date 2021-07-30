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Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы

Тысячи украинцев прямо сейчас заходят на сайт TheLotter.net, чтобы приобрести официальные билеты для участия в предстоящем тираже лотереи Powerball.

Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы 01

Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира, и не только потому что она разыгрывает непостижимые денежные призы, но также потому что тысячи людей вне Соединенных штатов принимают в ней участие онлайн, через сервисы по продаже лотерейных билетов.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 199 миллионов долларов (это 5,3 миллиардов гривен), в эту субботу, 31 июля, привлекает тысячи украинцев, которые приобретают официальные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $199 миллионов," – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

  • Джекпот Powerball достиг $199 млн, это 5,3 миллиардов гривен.
  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
  • Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".

Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы 02

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

  1. Зарегистрируйтесь наtheLotter.net
  1. Выберите лотереюPowerball
  2. Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69)
  3. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы
  4. Оплатите покупку

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени," – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Да, у нас были победители из Украины!

"Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net," - рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Так, Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$199 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

Новость публикуется на правах рекламы.

Автор: 

выигрыш (18) лотерея (215)


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Топ комментарии
+9
Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы - Цензор.НЕТ 8913
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30.07.2021 10:26 Ответить
+3
Шозахрінь і навіщо вона в новинах?
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30.07.2021 10:33 Ответить
+2
Не будуть же писати про те, що - Наука после стыковки начала самостоятельно запускать свои двигатели в хаотичном порядке. Что привело к отклонению от МКС заданной орбиты. Сейчас их отключили.

Экипажу отменили все запланированные дела и приказали ждать дальнейших указаний.
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30.07.2021 10:48 Ответить
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Станете ли вы первым украинцем, который выиграет джекпот Powerball в 199 миллионов долларов? У вас есть время до субботы - Цензор.НЕТ 8913
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30.07.2021 10:26 Ответить
Шозахрінь і навіщо вона в новинах?
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30.07.2021 10:33 Ответить
Не будуть же писати про те, що - Наука после стыковки начала самостоятельно запускать свои двигатели в хаотичном порядке. Что привело к отклонению от МКС заданной орбиты. Сейчас их отключили.

Экипажу отменили все запланированные дела и приказали ждать дальнейших указаний.
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30.07.2021 10:48 Ответить
А везунчик Ляшко про це знає?
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30.07.2021 10:36 Ответить
Знає. Він вже 3 рази виграва)
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30.07.2021 10:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UxlWzhGFL7c ДЖОДАСЕН - ОЛЕГУ ВЕЗЕ (Процишин офіційний & Вєсті UA)
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30.07.2021 11:07 Ответить
Меня веселит и огорчает попытки людей обмануть закон больших чисел. Ведь ежу понятно, что при большом числе испытаний в выигрыше в среднем будет явно не игрок, иначе лотерея превратилась бы из прибыльного бизнеса в благотворительность.
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30.07.2021 10:49 Ответить
В Украине сорвали самый крупный джэк-пот 33 ляма 32 000 в Супер-лото...
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30.07.2021 10:52 Ответить
А в США джек0пот сорвала жительница Северной Каролины 1,5 ярда долл. в сентябре 2018 года..
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30.07.2021 10:54 Ответить
украинец если выиграет, то сразу на лыжи, или мусора быстро вывернут карманы и прикопают по тихому
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30.07.2021 12:21 Ответить
Компания указала, что у них были граждане Украины. Но всего два вопроса. Когда это было? И где эти люди проживали на момент выигрыша? Это очень важные моменты, т.к. если эти люди были ЗА территорией Украины легально проживали в США/Канаде/ЕС и т.д), то все становится понятно, как и то, что это легальный способ почти обмана. Просто важные моменты не договаривают.
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30.07.2021 12:41 Ответить
Буратины, налетай!
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30.07.2021 18:46 Ответить
 
 