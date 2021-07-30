"Дельта"-штамм коронавируса заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными, - Центр по контролю заболеваний США
Вариант коронавируса "Дельта" гораздо более заразен, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса, согласно внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.
Об этом пишут "The New York Times" и "The Washington Post", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Доктор Рошель П. Валенски, директор агентства, признала во вторник, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта Дельта несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже.
Доктор Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.
Внутренний документ дает более широкий и более мрачный взгляд на этот штамм.
Вариант Delta передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.
В документе говорится, что ближайший следующий шаг для агентства – "признать, что война изменилась".
Тон документа отражает тревогу Центров по контролю и профилактике заболеваний (C.D.C.) из-за распространения штамма "Дельта" в США.
Согласно одному недавнему исследованию, количество вируса у человека, инфицированного Delta, в тысячу раз больше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса, отмечает NYT.
В документе C.D.C. отмечается, что при заражении вариантом Delta количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Alpha, который также очень заразен.
Документ C.D.C. основан на данных многочисленных исследований.
Выводы предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми.
Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.
Ожидается, что в пятницу C.D.C. опубликует дополнительные данные по этому штамму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вакцина лишь тренирует/ускоряет реакцию имунной системы и ничего более.
Вакцинированный клиент при этом может быть вполне заразен и распространять инфекцию.
Так что сиди на бутылке мовчкы...и не тявкай..
Ждём второго кидка - болеть будут также, как и невакцинированные. Объяснять буду другим штаммом. Омега там осталась какраз из известных букав греческого алфавита.
Финансировалась вся эта муть доходами от траффика иранских и афганских наркотиков в Европу, который шёл через Бейрут. Взрыв в Бейруте покончил с финансами для этой авантюры. Но, поскольку эти дегенераты очень упорные, они будут пытаться и дальше план реализовывать, просто печатая деньги. Если республиканцы не возьмут вовремя власть, доллар может скатиться в гиперинфляцию.
а вообще это все вообще не смешно, учитывая дурные правила въезда в страны, что вакцинированным не нужны ПЦР.
ПЦР нужно делать всем! как и всем носить маски и соблюдать дистанцию...
Це - брехня.
Я наводила інфу від "чемпіонів світу" з Jerusalem Post, яка спростовує про серйозний стан та госпіталізацію. Там якраз 2/3 у важкому стані - повністю щеплені. А якщо у важкому стані - то, значить, госпіталізовані.
Знайду дані про смертність серед щеплених - обов*язково поставлю.
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508
Some 143 Israelis were https://www.jpost.com/health-science/black-january-more-israelis-died-last-month-than-in-any-month-in-20-years-659297 hospitalized with COVID-19 as of Wednesday at 12 p.m., according to the Health Ministry. Fifty-eight (58%) percent of them were vaccinated, 39% were not and 3% were partially vaccinated, meaning they had taken one dose or a full week had not passed since their second shot.
Тобто - 61% щеплених.
Only one patient was a child. Five were https://www.jpost.com/health-science/good-news-for-expectant-moms-catching-covid-wont-harm-baby-study-669334 pregnant women or women who recently gave birth.
Але не пишуть щодо їхніх щеплень: так, ні, частково.
Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.
Не пишуть вік та наявність хвороб. Це - важливо.
Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.
Although the number of serious patients is on the rise - with 154 new ones this month compared to only 31 new ones in May and 17 in June - there were 972 new serious cases last July.
So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.
Fifteen (15) of the 20 people who died this month were fully vaccinated.So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine (9) people last month and 237 in July 2020.