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Новости Коронавирус и карантин
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"Дельта"-штамм коронавируса заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными, - Центр по контролю заболеваний США

Вариант коронавируса "Дельта" гораздо более заразен, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса, согласно внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Об этом пишут "The New York Times" и "The Washington Post", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Доктор Рошель П. Валенски, директор агентства, признала во вторник, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта Дельта несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже.

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Доктор Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Внутренний документ дает более широкий и более мрачный взгляд на этот штамм.

Вариант Delta передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.

В документе говорится, что ближайший следующий шаг для агентства – "признать, что война изменилась".

Тон документа отражает тревогу Центров по контролю и профилактике заболеваний (C.D.C.) из-за распространения штамма "Дельта" в США.

Согласно одному недавнему исследованию, количество вируса у человека, инфицированного Delta, в тысячу раз больше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса, отмечает NYT.

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В документе C.D.C. отмечается, что при заражении вариантом Delta количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Alpha, который также очень заразен.

Документ C.D.C. основан на данных многочисленных исследований.

Выводы предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми.

Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.

Ожидается, что в пятницу C.D.C. опубликует дополнительные данные по этому штамму.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
В смысле может передаваться вакцЫнированными? А зачем их тогда вакцЫнировали? Шоб они вирус передавали?
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30.07.2021 10:43 Ответить
+10
Карочи вакцынированных ожидаемо прокинули - болеть они юудут.
Ждём второго кидка - болеть будут также, как и невакцинированные. Объяснять буду другим штаммом. Омега там осталась какраз из известных букав греческого алфавита.
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30.07.2021 11:00 Ответить
+9
В отличии от тебя кацапа...я себе в организм ни спутника..ни синовака...ни прочего дерьма не вкалывал...и вкалывать не собираюсь..
Так что сиди на бутылке мовчкы...и не тявкай..
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30.07.2021 10:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Электорату потерпевшего вiслюка и адептам узкого мира запастись чистой исподней и оплатить абонемент в крематорий
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30.07.2021 10:33 Ответить
вам, свинокацапы, только и остается что колоться куйней5 та молится на своё фуйло
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30.07.2021 11:27 Ответить
В смысле может передаваться вакцЫнированными? А зачем их тогда вакцЫнировали? Шоб они вирус передавали?
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30.07.2021 10:43 Ответить
А ты всё продолжаешь тупить, при том, что https://censor.net/ru/comments/locate/3279730/01921438-271d-728c-b929-4b3af36e1cfc, что вакцины не предотвращают заражение, а лишь учат организм эффективно с ним бороться
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30.07.2021 10:49 Ответить
Ты слова то с контекста не выдергивай и внимательно перечитай тот пост. Мой пост подразумевает, что вирус будет сразу ликвидирован, а инфицированный не станет разносчиком, раз вирус был убит "прямо перед забором с вышки часовым"
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30.07.2021 10:52 Ответить
А как вирус может быть ликвидирован иммунной системой, не попав в организм? А если уж вирус в организме, то организм инфицирован
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30.07.2021 10:55 Ответить
Как только вирус попадет в организм, на него сразу должны наброситься лейкоциты и нейтрализовать. Он не сможет поражать новые клетки, а значит его резистентность будет стремиться к нулю
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30.07.2021 11:00 Ответить
Я дочь учёного вирусолога - поверьте, не всё так однозначно
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30.07.2021 11:01 Ответить
Да ты уже кого только не дочь
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30.07.2021 11:01 Ответить
поверьте украинские каратели так и сделали, распяли вирус в штаниках прямо на доске объявлений...изверги...
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30.07.2021 11:21 Ответить
Как только вирус попадет в организм, организм сразу становится инфицированным
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30.07.2021 11:01 Ответить
Ну вот тебе задача. Человек переболел ветрянкой, которой болеют только раз в жизни. Потом через пару лет в его организм опять попал вирус ветрянки. Будет ли он разносчиком ветрянки?
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30.07.2021 11:21 Ответить
"Потом через пару лет в его организм опять попал вирус" - это и есть инфицирование
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30.07.2021 11:22 Ответить
Голубовская, ты?
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30.07.2021 11:24 Ответить
Шо ж ты петлять начал. А так дышал, так дышал
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30.07.2021 11:27 Ответить
Петлять тут начал ты, когда не ответил, будет ли инфицированный переболевший разносчиком ветрянки
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30.07.2021 11:28 Ответить
Нет. Это ты петляешь с КОВИДа на ветрянку, скоро на коклюш спрыгнешь.
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30.07.2021 11:30 Ответить
и вот опять ты петлянул. А чем собственно ковид отличается от ветрянки. Такой же заразный? да. Летальные случаи есть? есть. Или вирусы вирусам рознь и не работают по общим правилам?
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30.07.2021 11:32 Ответить
Так если нет разницы, чего ты петляешь с КОВИДа на ветрянку и еще куда-то, только, чтоб не КОВИД?
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30.07.2021 11:34 Ответить
опять петлянул
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30.07.2021 11:37 Ответить
Всё? Кончились "аргументы"? Ну иди еще что-нить придумай - вдруг повезет
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30.07.2021 11:38 Ответить
Ты мне так и не ответил
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30.07.2021 11:39 Ответить
Так ты так и не нашел что спросить
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30.07.2021 11:40 Ответить
Человек переболел ветрянкой, которой болеют только раз в жизни. Потом через пару лет в его организм опять попал вирус ветрянки. Будет ли он разносчиком ветрянки?
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30.07.2021 11:42 Ответить
А это зависит от эффективности его имунной системы
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30.07.2021 11:43 Ответить
Ответь однозначно: да или нет, что ты петляешь из стороны в сторону?
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30.07.2021 11:46 Ответить
А ты покажи мед.карту этого твоего пациента с коклюшем, или что там у него, иначе ответить не возможно.
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30.07.2021 11:47 Ответить
все с тобой понятно, удачи...
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30.07.2021 11:48 Ответить
Ну шо ж ты так быстро слился? Не подготовился - бывает
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30.07.2021 11:49 Ответить
с таким зебилом как ты не очем говорить. досведос
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30.07.2021 11:50 Ответить
Так тебе вообще не о чем говорить - ты собственные мысли никак в кучу не соберешь
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30.07.2021 11:56 Ответить
есть люди, болеющие ветрянкой дважды. Но это редко....
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30.07.2021 15:42 Ответить
Их вакцинировали только для того чтоб не сдохли.
Вакцина лишь тренирует/ускоряет реакцию имунной системы и ничего более.
Вакцинированный клиент при этом может быть вполне заразен и распространять инфекцию.
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30.07.2021 11:12 Ответить
Просто уже забрехались с этим коронавирусом на столько, что на него уже скоро все забьют. А вообще, кто прав ковид диссиденты или коронабесы - покажет только время
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30.07.2021 11:23 Ответить
На па-рашке антиваксеры в очереди в крематорий голосуют
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30.07.2021 11:28 Ответить
Я не против вакцЫнации. Я за то что человек сам решает, что ему делать. А когда ему начинают навязывать свою волю другие люди, то таких смело нужно слать на хрен
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30.07.2021 11:30 Ответить
Другими словами, ты заявляешь, что ты пишешь из лаптестана? Ведь только на па-рашке принудительно "вакцинируют" скотомицином спутник-вектор
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30.07.2021 11:33 Ответить
Каминг аут такой камиг аут. Но видно, что ты старался
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30.07.2021 11:39 Ответить
Ветер по морю гуляет,что Ветрянка на Ветру Отменить срочно Ветер...и тафуны там всякие с 9 валом и прочими Торнадо Смерчами...
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30.07.2021 10:45 Ответить
Юмор неплох. Однако я помню на своём примере в детстве и на примере детей что такое ветрянка. Сейчас в Одессе по вечерам( по выходным в разы больше) в центре и бульваре бродят толпы людей. Вокруг иных музыкантов людские рои. Пока Бог миловал. Говорят, что терпение Бога бесконечно. Но в истории известно и про Содом и Гоморру. По жизни стоит ожидать, что терпение Бога лопнет - ветрянка очень заразна.
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30.07.2021 11:10 Ответить
Тётенька да вам не от того прививаться нужно.вы больны
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30.07.2021 11:24 Ответить
Дяденька, как говаривал мой батенька: "Вашими остротами только жопу брить"
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30.07.2021 11:53 Ответить
Вакцинированных нужно изолировать от общества..
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30.07.2021 10:48 Ответить
Вас, принудительно "вакцинированных" скотомицином спутник-вектор, и так ни в одну страну уже не пускают
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30.07.2021 10:50 Ответить
В отличии от тебя кацапа...я себе в организм ни спутника..ни синовака...ни прочего дерьма не вкалывал...и вкалывать не собираюсь..
Так что сиди на бутылке мовчкы...и не тявкай..
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30.07.2021 10:52 Ответить
Ты можешь отнекиваться сколько угодно, но центром антипрививочной пропаганды является твоё атєчєства налаптестан и ты палишься нипадеццки
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30.07.2021 10:53 Ответить
Против вакцинации выступают все здравомыслящие люди...и в Европе...и в США...правда за истеричными воплями коронобесов типа тебя их почти не слышно...
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30.07.2021 11:07 Ответить
Конееечно! Все так называемые тобой "здравомыслящие люди" кучкуются почему-то у вас на лаптестане, или вокруг "антипрививочных" телекрамм-каналов и фейковых сайтов типа The Gateway Pundit.
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30.07.2021 11:10 Ответить
Г-н Привет. Вы считаете здравомыслящими людьми, проплаченных Путиным продажных французов, которые устроили демонстрации? Так они идут на шестом месте по заболеваемости ( 6,079,239) после россиян(6,218,502). А вчера заболело у них даже больше(+25,190), чем в России(+23,270). То что Франция поёт под дудку России не секрет. Так что насчёт здравомыслия вы преждевременно высказались. Эти страны два сапога - пара и не всё золото, что блестит.
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30.07.2021 11:46 Ответить
Так-так, всі абсолютно проплачені. По різних країнах світу.
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30.07.2021 16:50 Ответить
каждый имеет право на свое мнение (кроме кацапов), может ошибаться и, не располагая полным обьемом информации, быть дремучим и невежественным в конце концов.... да просто не доверять этой зебильной власти... но тем не менее нужно стараться трезво мыслить и анализировать доступную информацию...сам я переболел один раз ковидом и были серьезные последствия по здоровью, после контакта с зараженным спустя 3 месяца после первчного заражения со стороны крови и сердца.... Для себя решил завтра вакцинироваться. Жена решила что пока не будет... ее право, она легче переносила...
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30.07.2021 12:00 Ответить
"Дельта-штамм коронавируса заразен, как ветрянка" - а надо было еще пошире открыть границу с кацапами!
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30.07.2021 10:51 Ответить
Вот как бывает когда начинают летучих мышей жрать!
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30.07.2021 10:58 Ответить
Карочи вакцынированных ожидаемо прокинули - болеть они юудут.
Ждём второго кидка - болеть будут также, как и невакцинированные. Объяснять буду другим штаммом. Омега там осталась какраз из известных букав греческого алфавита.
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30.07.2021 11:00 Ответить
По сценарию, "кавид" должен быть вечен, как и "прививки" против него, и намордники, и т.д.
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30.07.2021 11:18 Ответить
никак не могу понять - в ваших постах больше глупости, невежественности или русского авось?
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30.07.2021 12:01 Ответить
Если вы не можете понять что я пишу - не читайте. Возможно вы просто ошиблись форумом, и на самом деле вам нужно на русвесну.
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30.07.2021 12:04 Ответить
какая омега ? гамма сейчас бразильская гуляет по европам . отстаёшь от последних веяний учёных
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30.07.2021 11:41 Ответить
Треба визнати, шо вітрянка не така вже й заразна, як дехто вважає, багато хто з дітей чепляють її далеко не з першого карантину в колективах.
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30.07.2021 11:00 Ответить
Кароче, хватай мішки. Вокзал відходить.
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30.07.2021 11:03 Ответить
Міліарди викинуті на вакцинне фуфло, і це коли хворим дітям усією країною гроші на уколи і операції збирають.
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30.07.2021 11:04 Ответить
A куда им деваться теперь ? Они действуют чётко по алгоритму, изобретая на ходу "штаммы" если где-то сценарий требует поправки. Вся эта пирамида рухнет после взятия республиканцами власти.
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30.07.2021 11:17 Ответить
почему то сомневаюсь, что рухнет, очень многим недолюдишкам, которые легли под грязное ковидобабло это выгодно
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30.07.2021 11:21 Ответить
Весь план - изобретение сумасшедших старых пердунов, которым давно в аду прогулы ставят. План очень глупый; это в чистом виде троцкизм: попытка изменить природу человека. Закончится он "мордами в грязь", оглушительным хлопком. Но, для этого в Вашингтоне должна смениться власть.
Финансировалась вся эта муть доходами от траффика иранских и афганских наркотиков в Европу, который шёл через Бейрут. Взрыв в Бейруте покончил с финансами для этой авантюры. Но, поскольку эти дегенераты очень упорные, они будут пытаться и дальше план реализовывать, просто печатая деньги. Если республиканцы не возьмут вовремя власть, доллар может скатиться в гиперинфляцию.
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30.07.2021 11:33 Ответить
Абсолютно +
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30.07.2021 12:26 Ответить
хм, про взрыв в Бейруте пытаются отмалчиваться в мире, нюанс не знал про ширку, но когда я вкинул в фейсбук про это, эксперты якобы пометили как фейк/ложная информация, меня очень насторожила эта мировое цензура
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30.07.2021 14:18 Ответить
Aфганский герыч там везли. Главным смотрящим был Сулеймани и его КСИР; они держали весь маршрут.
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30.07.2021 14:51 Ответить
Сулеймани был убит вроде в начале 2020, а взрыв август 2020, что я не так понял?
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30.07.2021 15:05 Ответить
Taк операция разворачивалась постепенно. Взрыв - это кульминация. То есть полное прекращение потока афганского герыча. А до этого - постепенно разрушалась логистика.
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30.07.2021 15:59 Ответить
Вакцинация НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражения. Уменьшение летальных случаев и случаев тяжёлого течения болезни- увеличение опыта докторов в борьбе с китайцем.
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30.07.2021 11:40 Ответить
сейчас в израиле из попавших в тяжёлом состоянии в больницу 90% вакцинированных .
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30.07.2021 11:43 Ответить
А среди умерших от ковида в Италии полностью вакцинированных всего 1%.
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30.07.2021 14:26 Ответить
І що тепер? Хай живе довічний карантин?
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30.07.2021 11:46 Ответить
Разумеется. Так запланировано: "ковид" должен быть вечен.
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30.07.2021 11:55 Ответить
ну добре, що хоча би "Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID."
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30.07.2021 12:27 Ответить
Еще одно доказательство главной цели "мирового правительства"(МП) -СДЕЛАТЬ "УКОЛ ЗОНТИКОМ", а поможет он против вируса или нет их не интересует.Потом уже начнут работать с жидким чипом,который будет в нас.Вот так молчали при появлении МП, теперь оно распыляет химоружие по воздуху.
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30.07.2021 12:41 Ответить
К сожалению у нас нет серьезных исследований где же все таки люди заражаются ковидом. Вот например в Киеве постоянно заражаются раз в 10 больше чем в Харькове. Это при том, что в Киеве только в 1,7 раза больше населения. И структура в Харькове очень близка к Киеву. В метро очень много ездят. Наверно тупая клоунская команда клоуна не могут организовать исследования. Вот и спрашивается, а что команда клоуна умеет делать вообще? Дерибанить землю.
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30.07.2021 13:14 Ответить
Подозреваю, что данные по Киеву очень накручены. Наверно готовятся в Киеве на осень жесткий локдаун сделать. Это в связи со слухами, что осенью намечаются многолюдные протесты с требованиями незамедлительных досрочных выборов. Зеленая плесень очень хитрая и подлая.
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30.07.2021 13:38 Ответить
где на ветке местный дурачок антип, который только пару дней назад писал, что вакцинированные передают вирус в 10 раз меньше?
а вообще это все вообще не смешно, учитывая дурные правила въезда в страны, что вакцинированным не нужны ПЦР.

ПЦР нужно делать всем! как и всем носить маски и соблюдать дистанцию...
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30.07.2021 15:50 Ответить
Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.

Це - брехня.
Я наводила інфу від "чемпіонів світу" з Jerusalem Post, яка спростовує про серйозний стан та госпіталізацію. Там якраз 2/3 у важкому стані - повністю щеплені. А якщо у важкому стані - то, значить, госпіталізовані.

Знайду дані про смертність серед щеплених - обов*язково поставлю.
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30.07.2021 16:54 Ответить
Ось.
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508

Some 143 Israelis were https://www.jpost.com/health-science/black-january-more-israelis-died-last-month-than-in-any-month-in-20-years-659297 hospitalized with COVID-19 as of Wednesday at 12 p.m., according to the Health Ministry. Fifty-eight (58%) percent of them were vaccinated, 39% were not and 3% were partially vaccinated, meaning they had taken one dose or a full week had not passed since their second shot.

Тобто - 61% щеплених.

Only one patient was a child. Five were https://www.jpost.com/health-science/good-news-for-expectant-moms-catching-covid-wont-harm-baby-study-669334 pregnant women or women who recently gave birth.

Але не пишуть щодо їхніх щеплень: так, ні, частково.

Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.

Не пишуть вік та наявність хвороб. Це - важливо.

Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.



Although the number of serious patients is on the rise - with 154 new ones this month compared to only 31 new ones in May and 17 in June - there were 972 new serious cases last July.

So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.

Fifteen (15) of the 20 people who died this month were fully vaccinated.So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine (9) people last month and 237 in July 2020.
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30.07.2021 17:05 Ответить
в этом тоже зе и 95 виноваты. вот тут в методичке написано.
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31.07.2021 00:40 Ответить
 
 