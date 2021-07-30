США в ОБСЕ: Российские чиновники отрицают право Украины на существование, Россия - агрессор
Россия продолжает рассказывать всем, что она – "нейтральный посредник" в ситуации с Украиной, хотя ее чиновники публично отрицают право Украины на существование.
На эту российскую аномалию, выступая в Вене на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указала временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Она напомнила, что война начата РФ в одностороннем порядке, хотя Кремль постоянно пытается выдать себя за "нейтрального посредника".
"Официальные представители России и "главные переговорщики" на словах отрицают суверенное право государства Украина определять свое политическое будущее", – отметила она.
По словам Остриан, минские соглашения ясны, но вот "что не ясно, так это то, как государство, заявляющее о своем желании урегулировать конфликт мирным путем, продолжает его подпитывать, вооружая, обучая, руководя (боевиками) и воюя на востоке Украины".
Представитель США резюмировала, что они никогда не признают захват Крыма Россией, а санкции против нее останутся до тех пор, пока Кремль не выполнит в полном объеме минские обязательства и не вернет оккупированный полуостров.
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«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
он вызывает глубокое уважение до сих пор.
Статус международного агрессора - основание для новых оргвыводов.
Семь пятниц на неделю!!!
_Точняк! А байден и Западная Европа - пособники агрессора - фашиста и людоеда.