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Новости Агрессия России против Украины
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США в ОБСЕ: Российские чиновники отрицают право Украины на существование, Россия - агрессор

США в ОБСЕ: Российские чиновники отрицают право Украины на существование, Россия - агрессор

Россия продолжает рассказывать всем, что она – "нейтральный посредник" в ситуации с Украиной, хотя ее чиновники публично отрицают право Украины на существование.

На эту российскую аномалию, выступая в Вене на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указала временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она напомнила, что война начата РФ в одностороннем порядке, хотя Кремль постоянно пытается выдать себя за "нейтрального посредника".

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"Официальные представители России и "главные переговорщики" на словах отрицают суверенное право государства Украина определять свое политическое будущее", – отметила она.

По словам Остриан, минские соглашения ясны, но вот "что не ясно, так это то, как государство, заявляющее о своем желании урегулировать конфликт мирным путем, продолжает его подпитывать, вооружая, обучая, руководя (боевиками) и воюя на востоке Украины".

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Представитель США резюмировала, что они никогда не признают захват Крыма Россией, а санкции против нее останутся до тех пор, пока Кремль не выполнит в полном объеме минские обязательства и не вернет оккупированный полуостров.

Автор: 

Госдепартамент США (1857) ОБСЕ (4889) россия (96442) США (27331)


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Топ комментарии
+18
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 7557
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30.07.2021 11:40 Ответить
+16
І це вони заперечують наше право на існуваня!!!

«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.07.2021 11:11 Ответить
+14
Они все понимают, только не хотят, отказываются это признать. Ложь - смысл жизни москаля.
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30.07.2021 11:09 Ответить
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Інституції США - працюють, попри все...

До речі, працює й така інституція США, як Конгрес (парламент). Якраз би зараз нашому парламенту звернутися до нього про допомогу стосовно санкцій до Північного потоку... Але ж ні - канікули...
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30.07.2021 11:00 Ответить
давно звернулися і працюють!
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30.07.2021 11:40 Ответить
не бреши, чинна ВР до Конгресу (принаймі, з-за Байдена) ще не зверталася. Минулого складу ВР - так, зверталася.
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30.07.2021 12:01 Ответить
Егеж,працюють ,по всіх напрямках ,результати видко неозброєним оком !!!)))
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30.07.2021 12:09 Ответить
Нам би парочку конгресменів позичити для наведення порядку в Раді.
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30.07.2021 12:17 Ответить
і не кажи...
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30.07.2021 12:24 Ответить
Боже мой, как точно сказано! Тут и доказательств искать не нужно, достаточно любое запоребриковое полит. "шоу" посмотреть! Как упоротые сторонники "гражданской войны" этого не понимают?
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30.07.2021 11:04 Ответить
Они все понимают, только не хотят, отказываются это признать. Ложь - смысл жизни москаля.
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30.07.2021 11:09 Ответить
Мета Росіі,це повернення України в "родную говень "Московію !!!)))
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30.07.2021 11:09 Ответить
Мета кремля, а не Росії.
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30.07.2021 12:13 Ответить
На жаль ,не лише кремлівських недопалків,але і переважної більшості росєйської бидломаси !!!)))
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30.07.2021 12:32 Ответить
Це аналогічно наче би влада Австралії хотіла "повернути" у своє підпорядкування Великобританію.

США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 8284
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30.07.2021 12:17 Ответить
І це вони заперечують наше право на існуваня!!!

«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.07.2021 11:11 Ответить
Слава Богу, хоч ці все розуміють і слідкують і за виступами російських чиновників, і що пропагується на цих безкінечних шоу, бо більше 40% українців вважають, що ми один народ, а ще частина, що винна у всьому Україна.
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30.07.2021 11:14 Ответить
Та начхати що кацапи кажуть і що думають про Україну ..Україна була, є і буде ...і ні хріна вини не зможуть зробить.. А путін здохне і Росія розсипеться як картковий будиночок збудований дурнями. і ні хріна вини не зможуть зробить.. Хай гавкають смердюки кацапськи а нам треба йти вперед до нормальних людей і країн...
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30.07.2021 11:36 Ответить
от, коли ви всі, 73/43%зебілів, разом з обраними вами слугами уродів на чолі з Зе-бубочкою - от коли ви занапастите Україну - тоді до вас звертатися "ви мудаки" і "ми ж вас попереджали" буде пізно. Принаймі, форуму цензора не існуватиме.
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30.07.2021 12:05 Ответить
)) Не треба )) нетреба нервувати..все добре все гаразд..буде Тиж такий не один єще такі як ти які дуже ну дуже добро можуть пузирі в гівні пускать...Тому будь наполегливим а вас оцінять і замітять як класно і вміло ви це робите.. От тільки за вами не підуть а зрозуміть вас зрозуміють ..Ну як я тебе заспокоїв???))
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30.07.2021 12:32 Ответить
Я так розумію по смислу поста ти Ан Мур рвеш сраку за петруся.. Ну це твоє діло ..Ось тобі агітаційний лозунг після якого всі будуть за того за кого тобі треба "Поцілуй Петрушу в зад, і зразу станеш ти богат"
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30.07.2021 12:25 Ответить
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 7557
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30.07.2021 11:40 Ответить
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 7430
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30.07.2021 11:53 Ответить
Не смотря на совковость фильмов, в которых играл Жжёнов,
он вызывает глубокое уважение до сих пор.
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30.07.2021 12:12 Ответить
О вы ещё не знаете высказывания К. Макса и Ф. Знгельса про свинособак, одно из них:«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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30.07.2021 12:23 Ответить
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30.07.2021 16:08 Ответить
Не Росія, а РФ!
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30.07.2021 12:05 Ответить
Навіть не РФ, а більшовицький кремль.
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30.07.2021 12:08 Ответить
Росия, росия, начиная с пэци№1!
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30.07.2021 12:17 Ответить
Россию аккуратно поддавливают на международной арене, и дёргаться бесполезно.
Статус международного агрессора - основание для новых оргвыводов.
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30.07.2021 12:19 Ответить
Ага..как озаботятся..ух!!!
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30.07.2021 12:23 Ответить
цей статус потрібно офіційно узаконити - тільки тоді буде толк. Але до такого офіційного визнання з належних міжнародних структур - ще далеко. І особливо це визнання тормознулося з бажанням заглянути ***** в очко
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30.07.2021 12:27 Ответить
Шото я не понимаю. Джо, ты либо трусы надень, либо крестик сними!
Семь пятниц на неделю!!!
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30.07.2021 12:40 Ответить
Что США может в совете Европы? У них нет там права голоса.
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30.07.2021 13:16 Ответить
Може значно більше, ніж Ви собі можете уявити.
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30.07.2021 13:28 Ответить
США в ОБСЄ: Російські чиновники заперечують право України на існування, Росія - агресор - Цензор.НЕТ 8271
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30.07.2021 14:26 Ответить
*****, не настолько тупое, как 73%!!! =)
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30.07.2021 15:39 Ответить
З точки зору нашої зеленої влади тема "у всьому винен Порошенко" не висвітлена зовсім ...
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30.07.2021 15:01 Ответить
"США в ОБСЕ: Российские чиновники отрицают право Украины на существование, Россия - агрессор"
_Точняк! А байден и Западная Европа - пособники агрессора - фашиста и людоеда.
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30.07.2021 18:45 Ответить
 
 