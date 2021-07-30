Призывали к агрессивной войне и захвату власти в Украине: СБУ нейтрализовала новую сеть интернет-агентов, которых координировали из РФ
Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к изменению границ госграницы и захват власти в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ.
Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Так, в Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Он призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Свои "публикации" он размещал в социальных сетях.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.
Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В Киевской области заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.
В Одесской области разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения границ государственной границы и захвата власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".
На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций" нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.
В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.
СБУ продолжает системную работу по предотвращению угроз безопасности государства от информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.
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по-друге, вам й подібним до вас треба зрозуміти раз й назавжди - станом на сьогодні навіть спроби відновлення ядерного статусу Україною призведе до того, що партнери України у світі залишать її наодинці з окупантом.
якщо для вас такий розвиток подій є прийнятним, то для людей, які переймаються існуванням цієї країни - ні.тож свої дурнуваті мантри про "хтонепідтримуєвідновленняядерногостатусутойагенткремля" залиште при собі.
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3279960
чи чоловіка не за те пов'язали, що закликав до захисту країни?
У синєє море
Кров ворожу... ...
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...
Так тут можна півцензора забирати за таким "складом злочину".
ви маєте доволі вузький та наївний погляд на речі. Бо факт є той, що градус проросійскості чинного президента зіц-Зєлупи є в 1000 разів вищій за Рабіновіча. В той час, коли Рабіноівіч лише "качає" проросійського (читай українського) лоха на москвофільські теми, президент зіц-Зєлупа практикує реальні зносини із ФСБ та Путлєром, та має в РФ безпосередньо бізнес, прибуткі якого надходять від торгівлі національною безпекою України.
Точно враги, координируемые ******!