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Новости Силовики
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Призывали к агрессивной войне и захвату власти в Украине: СБУ нейтрализовала новую сеть интернет-агентов, которых координировали из РФ

Призывали к агрессивной войне и захвату власти в Украине: СБУ нейтрализовала новую сеть интернет-агентов, которых координировали из РФ

Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к изменению границ госграницы и захват власти в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, в Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Он призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Свои "публикации" он размещал в социальных сетях.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения границ государственной границы и захвата власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций" нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

СБУ продолжает системную работу по предотвращению угроз безопасности государства от информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

интернет (1710) правоохранительные органы (2971) СБУ (20124) силовики (2799) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+8
от і мені цікаво, оце
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3279960
чи чоловіка не за те пов'язали, що закликав до захисту країни?
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30.07.2021 11:22 Ответить
+7
По нынешним временам достаточно высказать мнение, что за свою страну надо воевать и что из квартала-95 власть, как из говна молоток, и ... все, ты тиририст.
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30.07.2021 11:20 Ответить
+3
"Доктора Киву" повязали?
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30.07.2021 11:15 Ответить
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Що ти тулиш, кацап? У шмарія випросив хвотку?
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30.07.2021 11:55 Ответить
https://nbnews.com.ua/politika/2021/02/19/sharii-raskryl-kak-zelenskii-pomog-l-dnr-v-2014-opublikovana-novaya-informatsiya/ Шарий раскрыл, как Зеленский помог «Л/ДНР» в 2014: опубликована новая информация
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30.07.2021 11:58 Ответить
Читай уважно підпис під низом.
Закликали до агресивної війни і захоплення влади в Україні: СБУ нейтралізувала нову мережу інтернет-агентів, яких координували з РФ - Цензор.НЕТ 3920
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30.07.2021 12:01 Ответить
"Доктора Киву" повязали?
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30.07.2021 11:15 Ответить
по-перше, судячи з того, яку дурню генерують зеленські замислюватись це не їхня риса.
по-друге, вам й подібним до вас треба зрозуміти раз й назавжди - станом на сьогодні навіть спроби відновлення ядерного статусу Україною призведе до того, що партнери України у світі залишать її наодинці з окупантом.

якщо для вас такий розвиток подій є прийнятним, то для людей, які переймаються існуванням цієї країни - ні.тож свої дурнуваті мантри про "хтонепідтримуєвідновленняядерногостатусутойагенткремля" залиште при собі.
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30.07.2021 11:30 Ответить
Тре мовчки (потай) робити, а не теревенити - так зрозуміло?
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30.07.2021 11:33 Ответить
В законе уже есть интернет-агенты? Может СиБиУ дать разрешение ловить карточных мошенников? А не, то не то, там денех нет, копейки. Майнерам привет!
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30.07.2021 11:19 Ответить
Капоне посадили не как мафиози , а как злостного неплательщика налогов, если вам интересно. "Какая разница", как говорит янелох, за что будет сидеть ватник.
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30.07.2021 11:48 Ответить
При зебанутом клоуне даже пукнать становится опасно. А вдруг на станке висит его портрет. Бенядиктова сразу пришьет стантью о покушении при помощи органического газового оружия в особо циничной форме.
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30.07.2021 11:19 Ответить
По нынешним временам достаточно высказать мнение, что за свою страну надо воевать и что из квартала-95 власть, как из говна молоток, и ... все, ты тиририст.
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30.07.2021 11:20 Ответить
от і мені цікаво, оце
На Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3279960
чи чоловіка не за те пов'язали, що закликав до захисту країни?
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30.07.2021 11:22 Ответить
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... ...

І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...
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30.07.2021 11:27 Ответить
Слово - це зброя.
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30.07.2021 11:24 Ответить
Ну и слава Богу. Захватывать власть уже нельзя. Зеленский может спать спокойно.
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30.07.2021 11:27 Ответить
Призывали к агрессивной войне. Кто-то не хочет "перестать стрелять". Не будем показывать пальцем.
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30.07.2021 11:33 Ответить
"Призывали к агрессивной войне"
Так тут можна півцензора забирати за таким "складом злочину".
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30.07.2021 11:37 Ответить
А коли вже візьмутся за ківу ,кузьміна,рабіновича та іншу прорашиську наволоч,чи СБУ не помічає прямі заклики до поваленя влади за російським сценарієм?
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30.07.2021 11:48 Ответить
"коли вже візьмутся за ківу ,кузьміна,рабіновича та іншу прорашиську наволоч"
ви маєте доволі вузький та наївний погляд на речі. Бо факт є той, що градус проросійскості чинного президента зіц-Зєлупи є в 1000 разів вищій за Рабіновіча. В той час, коли Рабіноівіч лише "качає" проросійського (читай українського) лоха на москвофільські теми, президент зіц-Зєлупа практикує реальні зносини із ФСБ та Путлєром, та має в РФ безпосередньо бізнес, прибуткі якого надходять від торгівлі національною безпекою України.
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30.07.2021 12:41 Ответить
Предлагали начать освобождать свою территорию и призывали к Майдану?
Точно враги, координируемые ******!
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30.07.2021 11:49 Ответить
В Раді не пробували нейтралізовать
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30.07.2021 12:44 Ответить
какао щемят.
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31.07.2021 00:52 Ответить
 
 