Призывали к агрессивной войне и захвату власти в Украине: СБУ нейтрализовала новую сеть интернет-агентов, которых координировали из РФ

Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к изменению границ госграницы и захват власти в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, в Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Он призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Свои "публикации" он размещал в социальных сетях.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения границ государственной границы и захвата власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

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На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций" нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

СБУ продолжает системную работу по предотвращению угроз безопасности государства от информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.