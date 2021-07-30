Российский космический модуль "Наука" едва не разрушил МКС: Из-за ЧП в NASA отложили запуск "Старлайнера"
NASA отложило в четверг запуск капсулы Boeing CST-100 ("Старлайнер") на Международную космическую станцию после того, как МКС на короткий промежуток времени отошла от своего нормального положения на орбите из-за двигателей системы управления, которые непреднамеренно активировались на российском модуле "Наука", который сегодня состыковался со станцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Отмечается, что запуск "Старлайнера" планировался в пятницу из Космического центра во Флориде.
Космическое агентство и компания Boeing решили перенести дату запуска на 3 августа. В случае необходимости дата может также быть перенесена на 4 августа.
"Мы хотели убедиться в том, что у нас есть свободное время на то, чтобы полностью оценить ситуацию на (космической) станции, прежде чем стыковать с МКС еще один аппарат", - заявила Кэти Людерс, помощник администратора НАСА. По информации агентства, ракета Atlas V и капсула "Старлайнер" находятся на стартовой площадке.
Предыдущий тестовый запуск "Старлайнера" на орбиту без экипажа, состоявшийся в 2019 году, завершился почти катастрофическим отказом капсулы состыковаться с МКС. Запуск перенесли после трудностей, возникших в связи с недавно состыковавшимся с МКС российским лабораторным модулем "Наука".
По словам Джоэла Монтальбано, менеджера программы НАСА по МКС, через несколько часов после того, как "Наука" состыковалась со станцией, несколько подруливающих двигателей, которыми оснащен модуль, "непреднамеренно" включились, в результате чего вся МКС временно отклонилась от своего обычного положения на орбите.
Он сказал, что в момент инцидента станция отклонялась от точки выравнивания со скоростью примерно полградуса в секунду. Кроме того, связь с экипажем, в составе которого сейчас находятся два российских космонавта, три астронавта НАСА, а также японский и французский астронавты, дважды терялась, однако "непосредственной опасности для экипажа не возникало.
Монтальбано добавил, что космическая станция не получила видимых признаков повреждения в результате инцидента. Уход МКС от нормальной орбиты был выявлен с помощью автоматических датчиков, находящихся на Земле, и "экипаж не чувствовал никакого движения", уточнил представитель НАСА.
Как сообщает LIGA.net, ресурс SciNews выложил фрагменты переговоров экипажа станции с центрами управления полетами в России и США.
На аудиозаписи оператор говорит, что "у нас тут что-то вроде перетягивания каната", имея в виду, что тягу от включенных двигателей Науки пытаются скомпенсировать запущенными двигателями на модуле Звезда и грузовом корабле Прогресс.
Позднее двигатели Науки отключились (сами или их все-таки заглушили – этот момент не уточняется). В Роскосмосе заявили во время инцидента, что "идет работа с остатками топлива". Инсайдеры полагают, что на модуле был сожжен весь его запас
В какой-то момент уже во время происшествия астронавт Эндрю Морган в ЦУП в Хьюстоне попросил астронавтов на МКС выглянуть в иллюминаторы, чтобы проверить, не разлетаются ли там обломки и нет ли какого-то заметного повреждения станции.
91-й директор по полетам NASA Энтони Вареха написал позднее: "Причина, по которой у нас много людей в ЦУПе, заключается в том, что когда случается непредвиденное, это не приводит к вреду для космического корабля. Мои друзья в NASA сегодня успешно проделали свою работу".
Операция по приведению МКС в стабильное состояние заняла около 40 минут. В блоге NASA заверили, что экипажу "не угрожала и не угрожает опасность". Диспетчеры управления полетами в Хьюстоне следят за состоянием станции.
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Мыши дырку прогрызли.
какашкитопливо
https://daily.afisha.ru/news/49569-roskosmos-planiruet-vvodit-kosmonavtam-inekciyu-so-sverhsposobnostyami/ Роскосмос планирует вводить космонавтам препарат, активирующий «сверхспособности»
когда и как они сработают - не знает даже сам господь бог....
то урожай непредсказуем...
шобы капсулу с белкой и стрелкой куда зашвырнуть - так на етом и стоит....
постоянство - признак мастерства!
- У нас тут все свои!!!
А я говорю:
- Нет, я - украинец!
вы бы видели их глаза, а особенно девочки когда я это сказал! они были в шоке!
во-первых они даже подумать не могли, что этого не слышно будет по речи и акценту!
во-вторых, что этого нельзя будет определить по внешнему виду!
поэтому не удивительно, что им страшно, мы прекрасно маскируемся
Передовой, новейший, наилучий, анало-говнет... и т.д. и т.п.
Понятное дело, что про результат сего эпического мероприятия кацап-СМИ будут помалкивать.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3718773524889520 Аркадий Бабченко : Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.
Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно. Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".
После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели. И МКС развернуло на сорок пять градусов.
Двигатели удалось выключились только после того, как они сожгли все топливо.
С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда».
Чтобы противостоять российской науке. Бессмысленной и беспощадной.
В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.
Модуль, *****, "НАУКА". Карл.
Я их просто обожаю.