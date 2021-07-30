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Российский космический модуль "Наука" едва не разрушил МКС: Из-за ЧП в NASA отложили запуск "Старлайнера"

Российский космический модуль

NASA отложило в четверг запуск капсулы Boeing CST-100 ("Старлайнер") на Международную космическую станцию после того, как МКС на короткий промежуток времени отошла от своего нормального положения на орбите из-за двигателей системы управления, которые непреднамеренно активировались на российском модуле "Наука", который сегодня состыковался со станцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что запуск "Старлайнера" планировался в пятницу из Космического центра во Флориде.

Космическое агентство и компания Boeing решили перенести дату запуска на 3 августа. В случае необходимости дата может также быть перенесена на 4 августа.

"Мы хотели убедиться в том, что у нас есть свободное время на то, чтобы полностью оценить ситуацию на (космической) станции, прежде чем стыковать с МКС еще один аппарат", - заявила Кэти Людерс, помощник администратора НАСА. По информации агентства, ракета Atlas V и капсула "Старлайнер" находятся на стартовой площадке.

Предыдущий тестовый запуск "Старлайнера" на орбиту без экипажа, состоявшийся в 2019 году, завершился почти катастрофическим отказом капсулы состыковаться с МКС. Запуск перенесли после трудностей, возникших в связи с недавно состыковавшимся с МКС российским лабораторным модулем "Наука".

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По словам Джоэла Монтальбано, менеджера программы НАСА по МКС, через несколько часов после того, как "Наука" состыковалась со станцией, несколько подруливающих двигателей, которыми оснащен модуль, "непреднамеренно" включились, в результате чего вся МКС временно отклонилась от своего обычного положения на орбите.

Он сказал, что в момент инцидента станция отклонялась от точки выравнивания со скоростью примерно полградуса в секунду. Кроме того, связь с экипажем, в составе которого сейчас находятся два российских космонавта, три астронавта НАСА, а также японский и французский астронавты, дважды терялась, однако "непосредственной опасности для экипажа не возникало.

Монтальбано добавил, что космическая станция не получила видимых признаков повреждения в результате инцидента. Уход МКС от нормальной орбиты был выявлен с помощью автоматических датчиков, находящихся на Земле, и "экипаж не чувствовал никакого движения", уточнил представитель НАСА.

Как сообщает LIGA.net, ресурс SciNews выложил фрагменты переговоров экипажа станции с центрами управления полетами в России и США.

На аудиозаписи оператор говорит, что "у нас тут что-то вроде перетягивания каната", имея в виду, что тягу от включенных двигателей Науки пытаются скомпенсировать запущенными двигателями на модуле Звезда и грузовом корабле Прогресс.

Позднее двигатели Науки отключились (сами или их все-таки заглушили – этот момент не уточняется). В Роскосмосе заявили во время инцидента, что "идет работа с остатками топлива". Инсайдеры полагают, что на модуле был сожжен весь его запас

В какой-то момент уже во время происшествия астронавт Эндрю Морган в ЦУП в Хьюстоне попросил астронавтов на МКС выглянуть в иллюминаторы, чтобы проверить, не разлетаются ли там обломки и нет ли какого-то заметного повреждения станции.

91-й директор по полетам NASA Энтони Вареха написал позднее: "Причина, по которой у нас много людей в ЦУПе, заключается в том, что когда случается непредвиденное, это не приводит к вреду для космического корабля. Мои друзья в NASA сегодня успешно проделали свою работу".

Операция по приведению МКС в стабильное состояние заняла около 40 минут. В блоге NASA заверили, что экипажу "не угрожала и не угрожает опасность". Диспетчеры управления полетами в Хьюстоне следят за состоянием станции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": NASA в следующем году отправит на МКС первого туриста

Автор: 

NASA (130) космос (788) россия (96442)


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Топ комментарии
+32
Модуль "Наука" последний гвоздь в гроб репутации Роскосмоса. Такого убожества у "батутной" державы не было уже давно.
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30.07.2021 11:23 Ответить
+30
Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 4017
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30.07.2021 11:30 Ответить
+25
У кацапов изолента закончилась?
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30.07.2021 11:21 Ответить
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Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера"

Мыши дырку прогрызли.
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30.07.2021 11:20 Ответить
неее))) косорукие кривожопы запустили НАУКУ))) в космос, но забыли заглушить моторчик))) в результате кацапы на орбите со страху пооБсирали памперы, американцы затеяли эвакуацию))) залезли в свой модуль и решили немного переждать пока (НАУКА) катала по орбите весь МКС ИДИОТЫ, вчера весь вечер смотрел стрим на ютубе))) такого ещё на орбите не было, сначала ЗВЕЗДОЙ пытались газовать в противоположную сторону НАУКИ, но моща не та была, потом ПРОТОН завели там движки помощнее)) еле угомонили ту сраную НАУКУ в общем кипишь на МКС был хороший.
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30.07.2021 12:36 Ответить
да если бы забыли .. двигатели включились самопроизвольно... и благо что что стыковочными двигателями пользовались когда обгадились первый раз и не вышли на назначенную орбиту и топлива оказалось маловато.. а так бы раскручивали всю станцию ..
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30.07.2021 13:48 Ответить
Просто у космонавтов, должен был пройти шок, после выступления расейских абезян. Да и подождать нужно было, убедиться, что у абизян закончились какашки топливо
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30.07.2021 12:52 Ответить
У кацапов изолента закончилась?
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30.07.2021 11:21 Ответить
Скотч, перепрошую пане!
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30.07.2021 12:50 Ответить
им привычнее боярка.
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30.07.2021 13:08 Ответить
Просто опять пьяные за руль сели
https://daily.afisha.ru/news/49569-roskosmos-planiruet-vvodit-kosmonavtam-inekciyu-so-sverhsposobnostyami/ Роскосмос планирует вводить космонавтам препарат, активирующий «сверхспособности»
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30.07.2021 12:54 Ответить
Опять жевачкой дырку залепили
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30.07.2021 11:23 Ответить
Но с голодухи отлепили и снова жуют...
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30.07.2021 11:46 Ответить
Модуль "Наука" последний гвоздь в гроб репутации Роскосмоса. Такого убожества у "батутной" державы не было уже давно.
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30.07.2021 11:23 Ответить
Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 7325
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30.07.2021 11:32 Ответить
А після фото коли він сів в машину путілка так і не випала. Так от чому кажуть кацап і путілка одне ціле....Кацапи краще пийте водку ..з путілки ане ..
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30.07.2021 13:00 Ответить
Батарейка села
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30.07.2021 11:25 Ответить
Науке не известно почему включились двигатели )))))))))))))
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30.07.2021 13:49 Ответить
как бы там ни было на в туалет и пожрать в американский модуль приходить можно, за сделать влажную уборку, а от двигатели к кацапскому модулю прикручивать - ето лишнее...
когда и как они сработают - не знает даже сам господь бог....
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30.07.2021 11:25 Ответить
Питання-Чи "непреднамерянно" ????))))
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30.07.2021 11:25 Ответить
не думаю - просто когда две левые руки и из жопы,
то урожай непредсказуем...
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30.07.2021 11:36 Ответить
кацапская астронавтика как началась с двух бочек с жижей - 1й и 2й ступени,
шобы капсулу с белкой и стрелкой куда зашвырнуть - так на етом и стоит....
постоянство - признак мастерства!
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30.07.2021 11:50 Ответить
Мислення параноїків не передбачуване та незбагненне !!!)))
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30.07.2021 11:53 Ответить
та и не гребло бы никого, но кроме кацапов на етой станции еще есть люди....
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30.07.2021 11:56 Ответить
Из-за ЧП с российским космическим модулем в NASA отложили запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 4017
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30.07.2021 11:30 Ответить
лет 15 назад, я возвращался из морквы в Киев, со мной в купе ехали расосияне: 3 взрослых и 1 девочка, лет 6. Мы непринуждённо общались пока не доехали до границы с Украиной. В поезд зашли расосийские пограничники и стали выискивать украинцев на предмет регистрации выезда или что-то в этом роде! Когда пограничник заглянул в наше купе, один из расосиян повернулся к нему и сказал:
- У нас тут все свои!!!
А я говорю:
- Нет, я - украинец!
вы бы видели их глаза, а особенно девочки когда я это сказал! они были в шоке!
во-первых они даже подумать не могли, что этого не слышно будет по речи и акценту!
во-вторых, что этого нельзя будет определить по внешнему виду!
поэтому не удивительно, что им страшно, мы прекрасно маскируемся
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30.07.2021 12:46 Ответить
Рукожопы
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30.07.2021 11:41 Ответить
РУССКОжопы.
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30.07.2021 11:45 Ответить
Вот именно!
Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 3422
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30.07.2021 13:54 Ответить
Через НП з російським космічним модулем у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 1577
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30.07.2021 11:44 Ответить
Двигатели с позним зажиганием
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30.07.2021 11:51 Ответить
С этим модулем Наука целая история длинною в несколько десятилетий. Склепанный по совковым лекалам еще в начале 90х еще собранный из кусков разных аппаратов как франкенштейн. Удивляюсь как он еще до МКС долетел. Но там проблемы еще будут. Их просто не может не быть
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30.07.2021 11:52 Ответить
Это у пидосов Спейсшип, Старшип, Старлайнер.... а у касапов старый добрый пепелац родом из лохматого совка. Чему тут удивляться.
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30.07.2021 11:54 Ответить
От довбні.Це ж кацапи - в голові гівно в жопі путілка.... О той якут що з гівна петушків і Путіна ліпив тепер робе у рогозіна в роскосмосі...Він допоможе Росіїї бути "с переді планети всей" Готуйся світ готуйся космос скоро дуже скоро твої простори забо.. забздить супер перодивий космічний корабель росіїї з гівна і склеїний матом
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30.07.2021 11:58 Ответить
какая наука-такой и результат...
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30.07.2021 12:07 Ответить
это все Лев Андропов устроил
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30.07.2021 12:11 Ответить
Хтось ще вірить у політ Гагаріна у Космос?
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30.07.2021 12:11 Ответить
неймовірно, але ФАКТ: не існує жодних фото- чи відео-доказів польоту гагаріна в космос, а знамените відео з "паєхалі" є постановою! Коли журналісти попросили гагаріна показати фото землі з космосу, то він сказав, що на борту фотоапарата не було!!! Гагарін був, а ось фотоапарата чи відеокамери не було.
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30.07.2021 12:22 Ответить
Схоже, що першим радянським космонавтом, що приземлився живим, був Великий Друг Сім'ї Януковичів українець Береговий, на Союз 3.
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30.07.2021 12:39 Ответить
да это правда и объявили тогда когда он оттуда якобы вернулся, а ещё до Гагарина туда многие (летали), братья французы записали вопли горящей мадам, наверно была подруга Терешковой))
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30.07.2021 13:09 Ответить
аааа!!! не пускайте дебилов в космос!
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30.07.2021 12:20 Ответить
Ne tak ....Nepuskaite ruskih v dom !
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30.07.2021 12:34 Ответить
Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 6490
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30.07.2021 12:27 Ответить
Отака вам "наука", хлопці з НАСА, як "співпрацювати" з москотостаном.
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30.07.2021 12:30 Ответить
О торжестве российских технологий теперь будет знать весь мир.
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30.07.2021 12:32 Ответить
Знову рукожопі кацапи гравіцапу догори дригом прикрутили.
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30.07.2021 13:00 Ответить
Видели бы вы сколько кацап-ТВ напустило слюней по поводу запуска "Науки" на своих каналах в ЕС за последние пару недель.

Передовой, новейший, наилучий, анало-говнет... и т.д. и т.п.


Понятное дело, что про результат сего эпического мероприятия кацап-СМИ будут помалкивать.
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30.07.2021 13:01 Ответить
Раша в опе, новость в топе...
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30.07.2021 15:32 Ответить
лапти...
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30.07.2021 13:28 Ответить
Все беды в мире, абсолютно все, за последниее 300 лет принесла миру расейка. Кацапы - вселенское зло!
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30.07.2021 13:46 Ответить
сначала двигатель не могли запустить, потом не могли заглушить и ждали, пока не закончилось все топливо. фееричный полет
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30.07.2021 13:50 Ответить
Ясен-красен, это калильное зажигание! Свечи надо с правильным калильным числом выбирать.
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30.07.2021 14:19 Ответить
)))))))))) залило свячу святой углеводородицей)) гравицапа в разнос пошла а тут ещё поп гуньдяй перед вылетом окропил процессоры святой водой с под крана))) конденсат он такой жестокий))
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30.07.2021 14:41 Ответить
Бук- эН
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30.07.2021 23:26 Ответить
Російський космічний модуль "Наука" ледь не зруйнував МКС: Через НП у NASA відклали запуск "Старлайнера" - Цензор.НЕТ 9786

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3718773524889520 Аркадий Бабченко : Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно. Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели. И МКС развернуло на сорок пять градусов.
Двигатели удалось выключились только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда».
Чтобы противостоять российской науке. Бессмысленной и беспощадной.

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, *****, "НАУКА". Карл.
Я их просто обожаю.
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30.07.2021 23:28 Ответить
 
 