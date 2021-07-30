Российский космический модуль "Наука" едва не разрушил МКС: Из-за ЧП в NASA отложили запуск "Старлайнера"

NASA отложило в четверг запуск капсулы Boeing CST-100 ("Старлайнер") на Международную космическую станцию после того, как МКС на короткий промежуток времени отошла от своего нормального положения на орбите из-за двигателей системы управления, которые непреднамеренно активировались на российском модуле "Наука", который сегодня состыковался со станцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что запуск "Старлайнера" планировался в пятницу из Космического центра во Флориде.

Космическое агентство и компания Boeing решили перенести дату запуска на 3 августа. В случае необходимости дата может также быть перенесена на 4 августа.

"Мы хотели убедиться в том, что у нас есть свободное время на то, чтобы полностью оценить ситуацию на (космической) станции, прежде чем стыковать с МКС еще один аппарат", - заявила Кэти Людерс, помощник администратора НАСА. По информации агентства, ракета Atlas V и капсула "Старлайнер" находятся на стартовой площадке.

Предыдущий тестовый запуск "Старлайнера" на орбиту без экипажа, состоявшийся в 2019 году, завершился почти катастрофическим отказом капсулы состыковаться с МКС. Запуск перенесли после трудностей, возникших в связи с недавно состыковавшимся с МКС российским лабораторным модулем "Наука".

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По словам Джоэла Монтальбано, менеджера программы НАСА по МКС, через несколько часов после того, как "Наука" состыковалась со станцией, несколько подруливающих двигателей, которыми оснащен модуль, "непреднамеренно" включились, в результате чего вся МКС временно отклонилась от своего обычного положения на орбите.

Он сказал, что в момент инцидента станция отклонялась от точки выравнивания со скоростью примерно полградуса в секунду. Кроме того, связь с экипажем, в составе которого сейчас находятся два российских космонавта, три астронавта НАСА, а также японский и французский астронавты, дважды терялась, однако "непосредственной опасности для экипажа не возникало.

Монтальбано добавил, что космическая станция не получила видимых признаков повреждения в результате инцидента. Уход МКС от нормальной орбиты был выявлен с помощью автоматических датчиков, находящихся на Земле, и "экипаж не чувствовал никакого движения", уточнил представитель НАСА.

Как сообщает LIGA.net, ресурс SciNews выложил фрагменты переговоров экипажа станции с центрами управления полетами в России и США.

На аудиозаписи оператор говорит, что "у нас тут что-то вроде перетягивания каната", имея в виду, что тягу от включенных двигателей Науки пытаются скомпенсировать запущенными двигателями на модуле Звезда и грузовом корабле Прогресс.

Позднее двигатели Науки отключились (сами или их все-таки заглушили – этот момент не уточняется). В Роскосмосе заявили во время инцидента, что "идет работа с остатками топлива". Инсайдеры полагают, что на модуле был сожжен весь его запас

В какой-то момент уже во время происшествия астронавт Эндрю Морган в ЦУП в Хьюстоне попросил астронавтов на МКС выглянуть в иллюминаторы, чтобы проверить, не разлетаются ли там обломки и нет ли какого-то заметного повреждения станции.

91-й директор по полетам NASA Энтони Вареха написал позднее: "Причина, по которой у нас много людей в ЦУПе, заключается в том, что когда случается непредвиденное, это не приводит к вреду для космического корабля. Мои друзья в NASA сегодня успешно проделали свою работу".

Операция по приведению МКС в стабильное состояние заняла около 40 минут. В блоге NASA заверили, что экипажу "не угрожала и не угрожает опасность". Диспетчеры управления полетами в Хьюстоне следят за состоянием станции.

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