У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

Украина может побороться против газопровода "Северный поток – 2" с помощью Конгресса США.

Такое мнение генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что у нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против этого газопровода. Сейчас Конгресс является самым большим союзником", – сказал он.

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По словам главы ОГТСУ, под совместным заявлением Германии и США по поводу строящегося газопровода подписей нет, "поэтому оно является скорее декларацией, чем соглашением".



"Насколько я понимаю, были обозначены направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита и по запуску "Северного потока – 2". Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против "Северного потока – 2", – считает Макогон.



Он отметил, что газопровод еще необходимо сертифицировать.

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"Сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства газопровода", – подчеркнул Макогон.