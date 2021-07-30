РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7698 посетителей онлайн
Новости Газовая война
1 808 19

У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

У нас еще есть шансы бороться против

Украина может побороться против газопровода "Северный поток – 2" с помощью Конгресса США.

 Такое мнение генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что у нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против этого газопровода. Сейчас Конгресс является самым большим союзником", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции за "Северный поток-2"

По словам главы ОГТСУ, под совместным заявлением Германии и США по поводу строящегося газопровода подписей нет, "поэтому оно является скорее декларацией, чем соглашением".

"Насколько я понимаю, были обозначены направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита и по запуску "Северного потока – 2". Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против "Северного потока – 2", – считает Макогон.

Он отметил, что газопровод еще необходимо сертифицировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах, - "слуга народа" Арахамия

"Сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства газопровода", – подчеркнул Макогон.

Автор: 

Конгресс США (1249) Польша (8541) США (27331) Евросоюз (17341) Северный поток (1458) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником

Байден, ****. Продался большевикам.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:32 Ответить
+1
Ермак:
- А где наши Арестовичи и Арахамии? Почему еще не начали угрожать и шантажировать Конгресс?
показать весь комментарий
30.07.2021 11:41 Ответить
+1
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2".- Конечно, есть. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Витренко уже усилил-Набсовет "Нафтогаза" выписал 126 млн грн премии.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником

Байден, ****. Продался большевикам.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:32 Ответить
просто Бідон взяв майстер-клас у одного українського держслужбовця-мільярдера...
показать весь комментарий
30.07.2021 12:05 Ответить
С Байденом это не проканает. Республиканцы сейчас сидят на коротком поводке. Гавкают только по команде.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:40 Ответить
Ермак:
- А где наши Арестовичи и Арахамии? Почему еще не начали угрожать и шантажировать Конгресс?
показать весь комментарий
30.07.2021 11:41 Ответить
Вашингтон "против".
Мы это увидели после договоренностей США и Германии.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:46 Ответить
Какие из вас ушлепков борцуны,бороться вы можете только со здравым смыслом,малым бизнесом и собственной совестью.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:47 Ответить
Зеля уже сложил лапки
показать весь комментарий
30.07.2021 11:52 Ответить
У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2".- Конечно, есть. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Витренко уже усилил-Набсовет "Нафтогаза" выписал 126 млн грн премии.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:55 Ответить
2 года клоуны ни хрена не делали, язык в ОПе, а теперь скулят.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:00 Ответить
та ето понятно - буба как наорет на Байдена на повышеных тонах с прискоком.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:10 Ответить
Шанс есть, он не может не есть.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:15 Ответить
от шансом ету 95ю криворогатую бесталковку называли тока 73%.
и да - ето оказался не шанс, а обычный трусоватый казел с липкими пальцами....
показать весь комментарий
30.07.2021 12:31 Ответить
не губите деду - не шлите бедоносца - транш будет! - два транша, тока не шлите...
показать весь комментарий
30.07.2021 12:37 Ответить
Единственный вариант, это отправить туда корабль и взорвать нахрен газопровод.
показать весь комментарий
30.07.2021 13:26 Ответить
 
 