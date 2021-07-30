За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 233 новых случая COVID-19, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 233 больных коронавирусом, умер один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Так, за сутки в столице выявили 233 новых случая заболевания коронавирусом, умер один человек. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 218 818 подтвержденных случая заболевания

Заболели 144 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 79 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, а также 5 девочек от 1 до 11 лет и 5 мальчиков от 11 месяцев до 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом, а также 8 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 209 218 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 68, в Соломенском - 66 и в Святошинском районе - 29 случаев", - отметил Кличко.