За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 233 новых случая COVID-19, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки в Киеве выявили 233 больных коронавирусом, умер один человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Так, за сутки в столице выявили 233 новых случая заболевания коронавирусом, умер один человек. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 218 818 подтвержденных случая заболевания
Заболели 144 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 79 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, а также 5 девочек от 1 до 11 лет и 5 мальчиков от 11 месяцев до 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом, а также 8 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 209 218 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 68, в Соломенском - 66 и в Святошинском районе - 29 случаев", - отметил Кличко.
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SARS-CoV-2 - це штам короновірусу SARSr-CoV. Він спричиняє "коронавірусну хворобу 2019", скорочено COVID-19. Дельта - це також штам короновірусу SARSr-CoV. Він спричиняє "коронавірусну хворобу 2021", скорочено COVID-21. І потребує вакцини від COVID-21, а не від COVID-19.(с)