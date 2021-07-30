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Литва пригрозила Беларуси новыми санкциями на уровне ЕС за организацию нелегальной миграции

Литва пригрозила Беларуси новыми санкциями на уровне ЕС за организацию нелегальной миграции

Литва призывает Беларусь предпринять действия для разрешения миграционного кризиса, в противном случае будет поднят вопрос о новых санкциях на уровне Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Беларусь по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси. Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения", - говорится в переданном агентству BNS комментарии главы МИД Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

Ландсбергис подчеркнул, что Литва актуализирует этот вопрос в ЕС, если Беларусь не предпримет никаких действий.

Накануне Ландсбергис написал в "Фейсбуке", что в ситуации миграционного кризиса особенно важна роль ЕС. "Главная задача, которую мы передаем ведомствам ЕС - вы должны помочь нам разрушить сеть (доставки нелегальных мигрантов - ред.) и вернуть людей", - написал политик.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их ловить", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть начинают с себя. Если им нужна будет помощь - мы окажем, но не безвозмездно", - Лукашенко о наплыве мигрантов в Литву

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

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Беларусь (7937) Литва (2521) мигранты (993) санкции (11580) Евросоюз (17341)


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По мнению Лукашенки миграция вполне легальная
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30.07.2021 11:57 Ответить
Ну вот пускай и остаётся там, где она легальная. А ЕС при чем?
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30.07.2021 12:05 Ответить
Давай ЕС открывай ворота...))))
Литва пригрозила Беларуси новыми санкциями на уровне ЕС за организацию нелегальной миграции - Цензор.НЕТ 1701
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30.07.2021 11:58 Ответить
Скоро ЕС тоже будет строить забор
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30.07.2021 12:04 Ответить
Московія продовжує воду каламутити !!!)))
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30.07.2021 12:05 Ответить
Там чистый бизнес, иракцы покупая тур в Белорусь оставляют в агентстве залог $3000 с человека. Если через 2 недели клиент не возвращается обратно через пункт пропуска эти деньги переводятся белорускому туроператору, который естественно под Лукой. И плевать ему глубоко на глупых арабов и то что с ними сделают в Литве.
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30.07.2021 12:22 Ответить
А как можно организовать миграцию, оптом закупать в Ираке и насильно выпихивать в Литву?
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30.07.2021 12:23 Ответить
это шпионы , судить и лагерь
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30.07.2021 12:49 Ответить
 
 