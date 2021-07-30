Литва пригрозила Беларуси новыми санкциями на уровне ЕС за организацию нелегальной миграции

Литва призывает Беларусь предпринять действия для разрешения миграционного кризиса, в противном случае будет поднят вопрос о новых санкциях на уровне Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Беларусь по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси. Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения", - говорится в переданном агентству BNS комментарии главы МИД Литвы.

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Ландсбергис подчеркнул, что Литва актуализирует этот вопрос в ЕС, если Беларусь не предпримет никаких действий.

Накануне Ландсбергис написал в "Фейсбуке", что в ситуации миграционного кризиса особенно важна роль ЕС. "Главная задача, которую мы передаем ведомствам ЕС - вы должны помочь нам разрушить сеть (доставки нелегальных мигрантов - ред.) и вернуть людей", - написал политик.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их ловить", - сказал Лукашенко.

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Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

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