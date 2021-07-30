Всемирный конгресс украинцев готов предоставить более $20 млн государственному проекту мемориализации Бабьего Яра, - Ткаченко

Украинская диаспора готова финансово поддержать реализацию государственного проекта мемориала в Бабьем Яре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об в интервью НВ сказал министр культуры Александр Ткаченко.

"Всемирный конгресс украинцев готов инвестировать более $20 млн в государственный проект Бабьего Яра", — рассказал министр.

Сейчас есть две разные концепции мемориала: государственная и частная. Последний проект критикуют из-за привлечение денег российских бизнесменов.

Ткаченко рассказал, что сейчас нет "конкретных проектов строительства ни того, ни другого".

"Мы активно сотрудничаем как с авторами государственной концепции, так и частной. И я рад, что в последнее время наблюдается взаимопонимание в этом вопросе", — отметил министр.

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Также он заявил, что в частном проекте привлечены деньги не российских бизнесменов, а "международных".

"Сам по себе состав наблюдательного совета мемориала является международным. То есть там есть люди, которые работали в России, но которые сейчас себя позиционируют, как международные инвесторы. И в данном случае вопрос заключается в том, что они делают. Моя задача сделать так, чтобы средства, которые мы бы могли привлекать, поступали из различных источников. И в том числе от других государств. Именно поэтому рабочая группа, которая, я надеюсь, начнет работать в ближайшее время, позволит такие возможности открыть и снять с повестки дня вопрос, на котором акцентировано делают упор некоторые коллеги относительно происхождения этих средств", — сказал он.

На сегодня 49% средств в частном проекте принадлежат двум российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану. Они происходят из Украины, однако имеют двойное гражданство России и Израиля.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

11 февраля в повестку дня заседания Киевского городского совета был включен вопрос о передаче в аренду трех земельных участков Благотворительной организации "Фонд памяти Бабий Яр" для дальнейшей реализации частного проекта мемориализации Бабьего Яра (МЦХБЯ). После того, как вопрос был снят с рассмотрения, потому что не хватило голосов депутатов, голосование перенесли на 18 февраля. Также МЦХБЯ поданы документы на предоставление этому проекту исторического здания конторы еврейского кладбища, где должен был расположиться государственный музей.