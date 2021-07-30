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Новости Агрессия России против Украины
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По материалам СБУ под суд пойдет сепаратист, который занимался подготовкой подростков, в основном девушек, для службы в "ДНР". ФОТОрепортаж

СБУ завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донбасса. На самом деле "заведение" массово готовило подростков для пополнения террористических группировок "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "работал" на базе прежнего обычного школьного кружка.

По материалам СБУ под суд пойдет сепаратист, который занимался подготовкой подростков, в основном девушек, для службы в ДНР 01

Подростки, среди которых, в основном, девушки:

- проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;
- имели "воинские звания";
- обязаны были носить военную форму.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов: "Страна-оккупант через подконтрольные администрации финансово поддерживает военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей здесь готовят к боевым действиям"

Отмечается, что "молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору.

Установлено, что "курсантов" идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".

По материалам СБУ под суд пойдет сепаратист, который занимался подготовкой подростков, в основном девушек, для службы в ДНР 02
Фото: СБУ

По материалам СБ Украины организатор обвинен в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации, злоумышленник объявлен в розыск.

Документирование антиукраинской деятельности проводили следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководства Донецкой областной прокуратуры.

дети (6606) подростки (462) правоохранительные органы (2971) СБУ (20124) силовики (2799) терроризм (18693)


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Топ комментарии
+13
Кстати, а чё морды замазали? Мож эти "дэвушки" щас расползлись по Украине, может кто узнает.

Если прокурорских кто обидит, то их рожи не замазывают.
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30.07.2021 12:20 Ответить
+4
"пионерка - всем ребятам примерка" (С)
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30.07.2021 12:19 Ответить
+4
Почему "Амазонки"? "Куртизанки" ещё романтичнее звучит. И ближе к теме.
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30.07.2021 12:34 Ответить
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"пионерка - всем ребятам примерка" (С)
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30.07.2021 12:19 Ответить
Кстати, а чё морды замазали? Мож эти "дэвушки" щас расползлись по Украине, может кто узнает.

Если прокурорских кто обидит, то их рожи не замазывают.
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30.07.2021 12:20 Ответить
Заочно?
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30.07.2021 12:27 Ответить
Почему "Амазонки"? "Куртизанки" ещё романтичнее звучит. И ближе к теме.
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30.07.2021 12:34 Ответить
в дыре легализовали проституцию? красавчики!
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30.07.2021 12:36 Ответить
у немцев были специальные отряды)) для снятия стресса на поле боя))) у каждого бойца был абонемент на посещение)) в дыныры пошли по стопам и в этом направлении
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30.07.2021 12:54 Ответить
не только у немцев
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30.07.2021 13:50 Ответить
Сепар создал себе гарем из даунбасянок.Половина из них пойдут "плечевыми" на трассу,а другая половина поступит в украинские ВУЗы без экзаменов и даже аттестата о среднем образовании.
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30.07.2021 12:42 Ответить
За матеріалами СБУ під суд піде сепаратист, який займався підготовкою підлітків, переважно дівчат, для служби в "ДНР" - Цензор.НЕТ 1635
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30.07.2021 13:04 Ответить
дайтеемуещестодней
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30.07.2021 13:50 Ответить
По статье за изнасилование.
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30.07.2021 13:19 Ответить
Эй, служивая!!!
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30.07.2021 14:29 Ответить
"В основнрм девушки"
Все ясно,теперь девушкой будет он.
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30.07.2021 14:42 Ответить
Расстрел Майдана: https://www.rbc.ua/rus/news/rasstrel-maydana-obvinyaemogo-ubiystvah-berkutovtsa-1627645334.html обвиняемого в убийствах беркутовца восстановили в должности
Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение и восстановил на службе бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко. Он обвиняется в расстреле 48 активистов Евромайдана. экс-беркутовец обратился в киевский главк полиции с просьбой восстановить его в должности. Там ему сообщили, что из-за неявки на службу против него было начало служебное расследование, а затем издан приказ об увольнении.
ОАСК решил, что Маринченко был уволен незаконно и постановил восстановить его на службе. Ему также обязаны выплатить около 20 тысяч гривен судебных расходов.
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30.07.2021 15:02 Ответить
_Не "сепаратист" - тупицы упоротые! - он не за независимость лугандонии, а коллаборант - пособник оккупанта! Врубаетесь в разницу между борцом за независимость и пособником оккупанта? Идиоты...
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30.07.2021 18:43 Ответить
 
 