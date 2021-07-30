По материалам СБУ под суд пойдет сепаратист, который занимался подготовкой подростков, в основном девушек, для службы в "ДНР". ФОТОрепортаж

СБУ завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донбасса. На самом деле "заведение" массово готовило подростков для пополнения террористических группировок "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "работал" на базе прежнего обычного школьного кружка.

Подростки, среди которых, в основном, девушки:

- проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;

- имели "воинские звания";

- обязаны были носить военную форму.

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Отмечается, что "молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору.

Установлено, что "курсантов" идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".



Фото: СБУ

По материалам СБ Украины организатор обвинен в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации, злоумышленник объявлен в розыск.

Документирование антиукраинской деятельности проводили следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководства Донецкой областной прокуратуры.