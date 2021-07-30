Установление знаков "в честь дружбы народов Украины и России" является циничным актом, - Институт нацпамяти

Установление памятных знаков в честь дружбы народов Украины и России может быть расценено как циничный акт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Украинском институте национальной памяти в ответ на запрос Радио Свобода.

"Установка / восстановление любых памятных знаков в честь "дружбы народов" неуместно и может быть расценено как циничный акт, по крайней мере до полного прекращения вооруженной агрессии и оккупации Россией территорий Украины, а также принесения первой официальных извинений и уплаты репараций", - говорится в сообщении.

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В Институте нацпамяти не прокомментировали установления такого памятника на Харьковщине.