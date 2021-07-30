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Установление знаков "в честь дружбы народов Украины и России" является циничным актом, - Институт нацпамяти

Установление знаков

Установление памятных знаков в честь дружбы народов Украины и России может быть расценено как циничный акт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Украинском институте национальной памяти в ответ на запрос Радио Свобода.

"Установка / восстановление любых памятных знаков в честь "дружбы народов" неуместно и может быть расценено как циничный акт, по крайней мере до полного прекращения вооруженной агрессии и оккупации Россией территорий Украины, а также принесения первой официальных извинений и уплаты репараций", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа. ФОТОрепортаж

В Институте нацпамяти не прокомментировали установления такого памятника на Харьковщине. 

дружба (66) Институт нацпамяти (306) россия (96442) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+20
Установление знаков "в честь дружбы народов Украины и России" является циничным актом, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 773
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30.07.2021 12:37 Ответить
+18
Спочатку вбили 14 тис.українських любей, зажерли півДонбасу і захопили Крим, а тепер лізуть із братанням!
Воістину паРашні кацапи!
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30.07.2021 12:48 Ответить
+14
Встановлення знаків "на честь дружби народів України і Росії" є цинічним актом, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 3742
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30.07.2021 12:54 Ответить
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Дробович - один з небагатьох чинних чиновників уряду України, до яких, якщо і є претензії, то лише самий мінімум.
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30.07.2021 12:35 Ответить
И на эту тему надо принять Закон, чтоб пропарашенский жопоблок не создавал такие инциденты, а то это пустые слова.
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30.07.2021 12:36 Ответить
Осиновый кол с надписью "Здохло - и Слава Богу!"...
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30.07.2021 12:36 Ответить
Хіба шо так.
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30.07.2021 12:36 Ответить
Установление знаков "в честь дружбы народов Украины и России" является циничным актом, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 773
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30.07.2021 12:37 Ответить
плачу)))
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30.07.2021 12:43 Ответить
Встановлення знаків "на честь дружби народів України і Росії" є цинічним актом, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 3742
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30.07.2021 12:54 Ответить
А в это время:

Встановлення знаків "на честь дружби народів України і Росії" є цинічним актом, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 3907
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30.07.2021 12:57 Ответить
позорные недопамятники и ярмо над ними... нужен клич от киерады, я приду с своей кувалдой...
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30.07.2021 13:44 Ответить
Це правильний висновок. Тому такі знаки треба демонтувати.
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30.07.2021 12:37 Ответить
Хохли хочуть дружіть і нехай їм грець!
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30.07.2021 12:41 Ответить
осиновый кол с табличкой на которой нацарапано :
"Здесь лежат дураки - кацапы,
которые пытались завоевать Украину"
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30.07.2021 12:43 Ответить
є пропозиція встановити на кордоні з *********** такий знак: кива, що гойдається на гілляці, або рабінович, що сидить на палі..
Їх точно ніхто не стане демонтувати..
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30.07.2021 12:45 Ответить
Ніззя так з Кивою та Габіновичем бо це буде ХОЛОКОСТ. Виперти їх на гістогичну Годіну і хай одноплемінники з ними носяться як дурень з писанною торбою.
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30.07.2021 12:50 Ответить
який такий холокост..
манкуртів цих вже требанищити, бо вони знищать Україну
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30.07.2021 12:59 Ответить
"дружба" з кацапами, у всі часи цинична, брехлива, колонізаторсько-окупаційна дія... якому, в тверезому і нормльному розумі українцю ця спекулятивна маячня може прийти в голову? - ніякому!!! після цієї маячні ******** іншу, про один народ.... як з мацковським папуасами можна бути одним народом???? пху -пху-пху... і свят-свят-свят... -тисячу раз.
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30.07.2021 12:47 Ответить
Депортувати ОПЗЖ за поребрик к бісовій маммі. В РФії вони нікому не потрібні
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30.07.2021 12:48 Ответить
Спочатку вбили 14 тис.українських любей, зажерли півДонбасу і захопили Крим, а тепер лізуть із братанням!
Воістину паРашні кацапи!
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30.07.2021 12:48 Ответить
Які це кацапи. Та це поголовно скриті євреї, котрі косять під кацапів та малоросів чи хахалів але не українці. В Росії Фашистській такі ж євреї як Жіріновський , Віницьковський, Епштейн Путін.косять під кацапів
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30.07.2021 12:55 Ответить
...а інших не буває.
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30.07.2021 13:02 Ответить
кацапське загарбання України, що продовжувалось на протязі більше як 300 років зробили Україну самою бідною й недорозвинутою країною в Европі... комуністична окупація(в рамках масковської окупації) деформувала ще й свідомість і менталітет українців.... зробила з них напівскотів які, як це не сумно, вже дійсно стали дещо схожі, в своїй психологічній уродності на кацапів... дякувати Революції Гідності у нас є шанс, хоч і нелегкий, знову стати Українцями і будувати нашу рідну Україну!! кацапи нам не брати і тим більше, не один з нами народ - угро-фінська, азійська агресивна солянка.
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30.07.2021 12:58 Ответить
Яка може бути дружба із русофашиськими убивцями, які кожен день обстрілюють Україну і убивають невинних людей.
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30.07.2021 16:18 Ответить
Так о чем РС спрашивало нац. память и не один ли хрен, что нац. память себе думает?
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30.07.2021 18:13 Ответить
Діагноз: щелепа російськомовнаВстановлення знаків "на честь дружби народів України і Росії" є цинічним актом, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 4617Ватні жопи палають:

- УкрАінскій прєзідєнт нє знаєт, что дінастія прібила із Новгорода! Із Новгорода! Новгорода! Новгород наш!

Ось це "із Новгорода" у ватних тубільців - рятівне коло, за яке відрижка Орди хапається, як за останню надію втриматися за давню історію. Кожний ватний додік вічно це гавкне: Із Новгорода, із Новгорода, Новгорода із!

А насправді скрізь обсьор.

1. Із якого саме Новгорода прибула династія нікому не відомо. Новгородів було не один. Як і невідомо, чи прибула та династія взагалі.

2. Тубільні археологи вже 100 років копають той Великий Новгород, з завзяттям божевільних намагаючись підтвердити байку про його древність.

Вердикт їхніх же археологів, як гвіздок в труну: "культурних слойов старше 10 вєка нє обнаружено".

«состояние сегодняшних знаний о новгородском культурном слое и датировке его древнейших участков не подтверждает существование Новгорода в IX в. В пределах исходных ядер городских территорий на Неревском, Людином и Славенском концах отложение культурного слоя началось не ранее начала X в.» (Янин, 2004, с. 128-129).

3. Навіть якби попередніх двох пунктів не було - ви до Новгорода не маєте ніякого відношення. До 1471 року Новгород - незалежна республіка. Ви його завоювали, і щоб відучити від гєйропи, винищили населення. Ви у Новгороді - такі ж окупанти, як і в Донецьку, Криму, Казані і Грозному.

Ну і 4. Для дебілів: ваша Софія Августіна Бобер-Добер фон Цербская прибула до вас із Штетіна, вулиця Домштрассе, буд. №791. Поздоровляю: ви тепер проізошлі із будинку 791.

Діагноз цей називається просто, його поставив їхній же міністр культури: лішняя хромосома.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2701341833496218 Джон Смит
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30.07.2021 23:30 Ответить
 
 