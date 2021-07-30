Установление знаков "в честь дружбы народов Украины и России" является циничным актом, - Институт нацпамяти
Установление памятных знаков в честь дружбы народов Украины и России может быть расценено как циничный акт
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Украинском институте национальной памяти в ответ на запрос Радио Свобода.
"Установка / восстановление любых памятных знаков в честь "дружбы народов" неуместно и может быть расценено как циничный акт, по крайней мере до полного прекращения вооруженной агрессии и оккупации Россией территорий Украины, а также принесения первой официальных извинений и уплаты репараций", - говорится в сообщении.
В Институте нацпамяти не прокомментировали установления такого памятника на Харьковщине.
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+20 MausMike
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+18 Leon Renk #454630
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+14 des_104
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"Здесь лежат дураки - кацапы,
которые пытались завоевать Украину"
Їх точно ніхто не стане демонтувати..
манкуртів цих вже требанищити, бо вони знищать Україну
Воістину паРашні кацапи!
- УкрАінскій прєзідєнт нє знаєт, что дінастія прібила із Новгорода! Із Новгорода! Новгорода! Новгород наш!
Ось це "із Новгорода" у ватних тубільців - рятівне коло, за яке відрижка Орди хапається, як за останню надію втриматися за давню історію. Кожний ватний додік вічно це гавкне: Із Новгорода, із Новгорода, Новгорода із!
А насправді скрізь обсьор.
1. Із якого саме Новгорода прибула династія нікому не відомо. Новгородів було не один. Як і невідомо, чи прибула та династія взагалі.
2. Тубільні археологи вже 100 років копають той Великий Новгород, з завзяттям божевільних намагаючись підтвердити байку про його древність.
Вердикт їхніх же археологів, як гвіздок в труну: "культурних слойов старше 10 вєка нє обнаружено".
«состояние сегодняшних знаний о новгородском культурном слое и датировке его древнейших участков не подтверждает существование Новгорода в IX в. В пределах исходных ядер городских территорий на Неревском, Людином и Славенском концах отложение культурного слоя началось не ранее начала X в.» (Янин, 2004, с. 128-129).
3. Навіть якби попередніх двох пунктів не було - ви до Новгорода не маєте ніякого відношення. До 1471 року Новгород - незалежна республіка. Ви його завоювали, і щоб відучити від гєйропи, винищили населення. Ви у Новгороді - такі ж окупанти, як і в Донецьку, Криму, Казані і Грозному.
Ну і 4. Для дебілів: ваша Софія Августіна Бобер-Добер фон Цербская прибула до вас із Штетіна, вулиця Домштрассе, буд. №791. Поздоровляю: ви тепер проізошлі із будинку 791.
Діагноз цей називається просто, його поставив їхній же міністр культури: лішняя хромосома.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2701341833496218 Джон Смит