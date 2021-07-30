Лукашенко заявил, что главная цель санкций Запада - оставить белорусов без пенсий, зарплат, образования и медобслуживания
Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Напомним, 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
МИД Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Нет, любимый народ! Это значит, что вас не только буду пытать, но и стану морить голодом!
Ось цю цитату незабаром вивчатимуть психіатри.
всему виной - КАПИТАЛИСТЫ !
"Так и говорил: такую личную неприязнь испытываю к пострадавшему, прямо кушать не могу!" (с)
А если не я, давите этих долбанных белорусов санкциями!
они таки остануться без пенсий, зарплат , образования и медобслуживания.
но радует шо сaня останется с ними, а на шарики они займут, но купят....
Ну у нас "козача кров"!!! У жінки взагалі прадід - "растовский казак" !!! А жінка - "бандерівка"!!!
"Наша доля не ласкава! Бо през шаблю маєм права!!!" Ми - "ФРОНТИР"!!!
сам не знаю почему - у меня к беларусам особое шо то....
от не верю, шо они падлюки....
може проснутся ?
а на самом деле - она никогда не умирает...
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками). Этнические "русичи" - это украинцы, так как Русь простиралась от границ Польши до Дона (В.Рубрук, "Путешествие в восточные страны", 1253 г.). В раскопанных курганах Мацковии (граф А.Уваров, ХIХ век, «Меряне и их быт по курганным раскопкам») не найдено ни одного скелета и/или предмета, указывающего на принадлежность "этнических русских" к славянскому этносу. Всего было исследовано163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.Также не найдено никаких артефактов, свидетельствующих о торговых и культурных связях местного населения с Русью. Во всех раскопанных курганах останки принадлежали угро-финнскому, татарскому этносу (профессор А.Богданов, ХIХ век). Никаких других захоронений на территории Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний найдено не было. Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной руськой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар (предки современных волжско-камских татар), которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
*Ще ЩОСЬ сказать треба?!!!
Пускай себе лает в своих карманных сми.
И не совсем понятно, какое отношение имеет Запад к образованию, медицине, зарплатам и пенсиям аборигенов?
И, судя по истерике по поводу санкций "от проклятых капиталистов", истина где-то рядом.
Назвать виновником себя, это маловероятно: мне такие примеры в истории незнакомы.
А обвинить Запад, это уже традиция.
...самое чистое место на глобусе"
тем скорее настанет звиздец саратову....
зы а пенсы на паРаше реально многожильные: тянут Кавказ, Сирию, Венесуэлу, Афганистан на подходе. интересно, хватит их еще и на белорусский федеральный округ?
Нас беспокоит кортофельный диктатор,что бы глупостей не наделал.