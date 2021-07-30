Лукашенко заявил, что главная цель санкций Запада - оставить белорусов без пенсий, зарплат, образования и медобслуживания

Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

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Напомним, 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

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