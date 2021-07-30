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Лукашенко заявил, что главная цель санкций Запада - оставить белорусов без пенсий, зарплат, образования и медобслуживания

Лукашенко заявил, что главная цель санкций Запада - оставить белорусов без пенсий, зарплат, образования и медобслуживания

Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва пригрозила Беларуси новыми санкциями на уровне ЕС за организацию нелегальной миграции

Напомним, 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

МИД Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) санкции (11580)


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Топ комментарии
+37
У трахнутых на всю голову вечно враги виноваты. В Орде вся фауна уверена что Майданы делал Госдеп.
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30.07.2021 12:37 Ответить
+34
это как у нас - во всем виноват Порошенко))
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30.07.2021 12:31 Ответить
+28
Тю! А где вся эта мощная государственная экономика Белоруси? Они ж так ею гордились!
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30.07.2021 12:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это как у нас - во всем виноват Порошенко))
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30.07.2021 12:31 Ответить
Це як в РФіі,в усіх негараздах винен Захід та Госдеп, вороже оточення і підступи імперіалістів !!!)))
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30.07.2021 12:35 Ответить
У трахнутых на всю голову вечно враги виноваты. В Орде вся фауна уверена что Майданы делал Госдеп.
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30.07.2021 12:37 Ответить
Це споконвічна панівна ідеологія Московіі !!!))))
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30.07.2021 13:10 Ответить
и Обама... он подлец теперь по ночам не только у кацапов ни и у белорусов в подьездах мочиться
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30.07.2021 13:41 Ответить
Тю! А где вся эта мощная государственная экономика Белоруси? Они ж так ею гордились!
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30.07.2021 12:32 Ответить
економіка там - на дешевому дотаційному касапами газі.
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30.07.2021 12:33 Ответить
Виключно у головах і фантазіях совкодрочерів, в тому числі і українських.
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30.07.2021 12:34 Ответить
ты это.. того... они же кормят все постсоветское пространство... хоть кругом враги ... и мертвые с косами вдоль дорог стоят.. и тишина
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30.07.2021 13:42 Ответить
https://censor.net/ru/news/3279974/litva_prigrozila_belarusi_novymi_sanktsiyami_na_urovne_es_za_organizatsiyu_nelegalnoyi_migratsii
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30.07.2021 12:32 Ответить
Недоработка Запада - бульбу не забирают!
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30.07.2021 12:32 Ответить
Уявляєш - в Україні конкуренція виявилася! Раніше крупу саго експортувала Білорусь Вже два роки її "клепає" Україна (на відміну від білоруської картопляної роблять з кукурудзи!) Дівчата в магазині сміються - дешевше - купляють більше! Так я зараз буду варить кашу гарбузову з "вітчизняним" "саго"!
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30.07.2021 12:53 Ответить
Великий дерьмократический экономист!
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30.07.2021 12:32 Ответить
раньше американцы только у скрепных в подъездах сцали а тут решили пойти дальше
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30.07.2021 12:32 Ответить
Мог короче сказать-Оставить без Лукашенко!
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30.07.2021 12:33 Ответить
- Батько, против тебя ЕС ввели санкции, это значит, что ты станешь меньше нас пытать и убивать?
- Нет, любимый народ! Это значит, что вас не только буду пытать, но и стану морить голодом!
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30.07.2021 12:33 Ответить
Так вжар їм ц відповідь, картопляний генсек!
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30.07.2021 12:33 Ответить
Тююююю! Гангстери, найняті Заходом грабують білоруський пенсійний фонд і викрадають надруковані нацбанком банкноти? 😮
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30.07.2021 12:35 Ответить
Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно.



Ось цю цитату незабаром вивчатимуть психіатри.

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30.07.2021 12:37 Ответить
Ну само-собой..)))
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30.07.2021 12:37 Ответить
в подъезде вонь, дерьмо, не чисто -
всему виной - КАПИТАЛИСТЫ !
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30.07.2021 12:39 Ответить
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30.07.2021 13:46 Ответить
Дебил-саша3%, с каких пор, ты стал называть себя "Западом"? Четверть века этим занимался, что бы моржовой звизде угодить!
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30.07.2021 12:39 Ответить
Ой хто це зробив мабуть невістка
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30.07.2021 12:40 Ответить
сябров обманует таракан
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30.07.2021 12:41 Ответить
Ото западу делать нечего! Одна забота у людей: как бы беларусам подсуропить?
"Так и говорил: такую личную неприязнь испытываю к пострадавшему, прямо кушать не могу!" (с)
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30.07.2021 12:45 Ответить
естессно. пока не дойдёт, что узурпатора надо не цветочками гнать, а ссаными тряпками. ну или коктейлями Молотова, накрайняк.
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30.07.2021 12:48 Ответить
А вот я, всем выплачу зарплаты, пенсии, обучу и вылечу.
А если не я, давите этих долбанных белорусов санкциями!
Лукашенко заявил, что главная цель санкций Запада - оставить белорусов без пенсий, зарплат, образования и медобслуживания - Цензор.НЕТ 1715
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30.07.2021 12:49 Ответить
пиндец беларусам - цели обозначены.
они таки остануться без пенсий, зарплат , образования и медобслуживания.
но радует шо сaня останется с ними, а на шарики они займут, но купят....
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30.07.2021 12:51 Ответить
Дочка колись сказала в в 2014-му - "Якщо в Україні "полихне" - беру сина і їду до чоловікової рідні - в Білорусь!" ВСЕ!!! Мій внук став "закінченим бандерою"!!! Уже ніхто нікуди не поїде!!! (Питаю зятя "Ти свій рід знаєш?" Далі діда - не знає!!!" А внуку розказую що Назар Дрига був сотником у Максима Кривоноса А його потомок був "гайдамакою" і воював з Гонтою - різав поляків і євреїв в Умані - гордиться!!!)
Ну у нас "козача кров"!!! У жінки взагалі прадід - "растовский казак" !!! А жінка - "бандерівка"!!!
"Наша доля не ласкава! Бо през шаблю маєм права!!!" Ми - "ФРОНТИР"!!!
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30.07.2021 13:18 Ответить
отобьемся, Яр....
сам не знаю почему - у меня к беларусам особое шо то....
от не верю, шо они падлюки....
може проснутся ?
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30.07.2021 13:30 Ответить
"самневаюсь я однако!" Там уже "ВСЕ"!!!
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30.07.2021 13:48 Ответить
надежда умирает последней....
а на самом деле - она никогда не умирает...
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30.07.2021 13:52 Ответить
Знаєш - я теж надіявся до останнього Зараз просто "махнув рукою" ВСЕ" Люди відріклися від власої мови!!! Все!!! Вони фактично відріклися від своєї ідентичності!!!
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30.07.2021 14:00 Ответить
с кацапами проще - там никогда никакой надежды и не было - твари тварями..
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30.07.2021 14:00 Ответить
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками).
Московиты, и пр., населяющие земли к востоку от р.Дон - помесь угро-финнов с татарами (тюрками). Этнические "русичи" - это украинцы, так как Русь простиралась от границ Польши до Дона (В.Рубрук, "Путешествие в восточные страны", 1253 г.). В раскопанных курганах Мацковии (граф А.Уваров, ХIХ век, «Меряне и их быт по курганным раскопкам») не найдено ни одного скелета и/или предмета, указывающего на принадлежность "этнических русских" к славянскому этносу. Всего было исследовано163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.Также не найдено никаких артефактов, свидетельствующих о торговых и культурных связях местного населения с Русью. Во всех раскопанных курганах останки принадлежали угро-финнскому, татарскому этносу (профессор А.Богданов, ХIХ век). Никаких других захоронений на территории Ярославской, Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской и пр. губерний найдено не было. Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной руськой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар (предки современных волжско-камских татар), которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
*Ще ЩОСЬ сказать треба?!!!
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31.07.2021 11:42 Ответить
То ж цей даун бив себе пятами у груди і верещав, що Берорусь самодостатня країна і їм насрати на санкції. Падло. Расєя поможе.
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30.07.2021 12:53 Ответить
Тихановская - просто капризная "жена блогера", завидующая власти Лукашенко; её не приходится воспринимать всерьёз. Когда Лукашенко говорит о сговоре против народа Беларуси, может сложиться впечатление, будто весь Запад просто хочет взять и заменить "диктатора Лукашенка" на Клинтона или Обаму и ввести там Америку, богатство и демократию. На самом деле речь идёт о социальных сетях, объединяющих коммерсантов средней руки... Польши, Литвы, Германии... и самой Беларуси. Они действительно желают остановить производство в Беларуси и продвинуть "неликвидный" товар своих лавок на Восток. Мы вроде как всё это уже проходили в 1991-м году
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30.07.2021 12:55 Ответить
Зачем цитировать эту мразь?
Пускай себе лает в своих карманных сми.
И не совсем понятно, какое отношение имеет Запад к образованию, медицине, зарплатам и пенсиям аборигенов?
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30.07.2021 12:55 Ответить
Исходя из заявления Лукашенко именно Запад финансирует оплату пенсий, зарплат, образования и медобслуживания гражданам Беларуси. И за язык его никто не тянул.
И, судя по истерике по поводу санкций "от проклятых капиталистов", истина где-то рядом.
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30.07.2021 13:11 Ответить
Исходя из его риторики, ситуацию в стране можно назвать фразой "в жопе".
Назвать виновником себя, это маловероятно: мне такие примеры в истории незнакомы.
А обвинить Запад, это уже традиция.
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30.07.2021 20:16 Ответить
Головна мета санкцій Заходу щоб пощез Лукашенко з сином!
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30.07.2021 12:56 Ответить
Не плутайте мокре з теплим.
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30.07.2021 13:19 Ответить
Волноваться не стоит, есть Тупин, он заплатит вам и пенсии и зарплаты, свои холопы ещё подождут лет 20 😁😁😁😁
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30.07.2021 13:05 Ответить
Бісовісному загнівающєму Западу показалось мало відібрати у білорусів білоруську мову , так він ще й кармани білорусам думав повивертать нєгадяй такий-сякий.
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30.07.2021 13:05 Ответить
ублюдок Лукавий поїхав дахом зовсім... Заходу потрібні тільки демократичні вибори в Білорусі, а не його тупа й брехлива маячня.
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30.07.2021 13:05 Ответить
"саня ты с нами? - я с вами, ребята ...

...самое чистое место на глобусе"
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30.07.2021 13:12 Ответить
Все правильно, по тупински, впереди дети и старики. Бульбанфюрер тупой, не понимает, что глава Минского федерального округа рабсеи уже назначен, и это не Лукашенко.
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30.07.2021 13:14 Ответить
То виходить, що оці усі плюшки були завдяки західним країнам. То що ж він з ними воювати зібрався? Тепер треба Путіна просити. Заходу треба ще зупинити усякий транзит з Білорусі. Ембарго має бути повним.
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30.07.2021 13:15 Ответить
если кацапы отдадут саратовские пенсии беларусам? - все тока за ..
тем скорее настанет звиздец саратову....
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30.07.2021 13:36 Ответить
Ти знаєш - стосовно Саратова боюсь "нема з чого брать"! Вони були "голодранцями" і при Союзі! Сумніваюся що стало краще
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31.07.2021 10:56 Ответить
ни один диктатор никогда не признавал того факта, что все просто хотят, чтобы он ушел на**й, хотя он это прекрасно знал.
зы а пенсы на паРаше реально многожильные: тянут Кавказ, Сирию, Венесуэлу, Афганистан на подходе. интересно, хватит их еще и на белорусский федеральный округ?
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30.07.2021 13:43 Ответить
Вже третій десяток пхають Білорусь у "федеральний округ", а диктатор все упирається...
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30.07.2021 15:15 Ответить
https://censor.net/ru/news/3280018/v_sluchae_neobhodimosti_nezamedlitelno_razmestim_v_belarusi_vs_rf_so_vsemi_vidami_voorujeniyi_lukashenko
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30.07.2021 20:10 Ответить
Где доказательства?
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30.07.2021 13:47 Ответить
Так торгуй-те с Роисьей - там бабла немерено да и вы один нарот, нахер тебе Лука враждебный запад иди (нахер) на восток.
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30.07.2021 14:14 Ответить
Этот dебил и путинский жопализ Лукашенко и приdурок или косит по dурачка или Dействительно маразматик?!! Сdай незаконно приобретённый портфель презиdента и всё станет на свои места!!
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30.07.2021 14:18 Ответить
А чому ви брешете, що "незаконний"? Навіть, опозиція визнає, що на виборах переміг таки Лукашенко, хоч і з меншим розривом у підсумку голосів. Просто провокатори не хочуть змиритися і кошмарять білорусів.
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30.07.2021 15:24 Ответить
оксана, не ганьби прізвище.
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30.07.2021 15:27 Ответить
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30.07.2021 16:42 Ответить
так в Украине как раз никто и не сомневается что беларусам сейчас все нормально
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30.07.2021 14:28 Ответить
Хоть на голове ходите,мне пох..р,
Нас беспокоит кортофельный диктатор,что бы глупостей не наделал.
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30.07.2021 14:37 Ответить
Так украинцев и не беспокоит. Это же Лукашенко сказал, что в проблемах Беларуси виноват Запад.
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31.07.2021 00:37 Ответить
Мы так не считаем. Мы в курсе, как там на Западе. Если не все, то многие ознакомлены. Слава Богу, уже не в СССР живем, не за колючей проволокой.
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31.07.2021 00:40 Ответить
Видно, що заходу Білорусь з розвинутою економікою, як кістка в горлі.
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30.07.2021 15:31 Ответить
Одни боты) ужас какой то) Лука не дурак, ему плешивый помог, теперь его боты положение белорусов отмывают.
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30.07.2021 18:18 Ответить
Лукашенко заявив, що головна мета санкцій Заходу - залишити білорусів без пенсій, зарплат, освіти і медобслуговування - Цензор.НЕТ 5293
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30.07.2021 19:05 Ответить
классичекий пример кацапозеленого совкого дерьма...
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31.07.2021 19:12 Ответить
 
 