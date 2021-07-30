Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь

Украина будет наращивать запасы угля за счет собственной добычи, но при необходимости топливо будет импортироваться.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим те запасы, которые есть. Видим, как надо нарастить. Максимально - за счет собственной добычи. Все, что не сможем дотянуть собственной добычей, будем импортировать", - сказал Галущенко.

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По его словам, объемы импорта будут зависеть от баланса собственной добычи угля. Страны, из которых возможен импорт - Польша, Южная Африка, Казахстан.

Министр подчеркнул, что приоритетным является накопление запасов угля на складах теплоэлектростанций за счет собственных ресурсов.

Кроме того, Галущенко сообщил, что сейчас проговариваются объемы нового графика накопления угля.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составляли 51,2 тыс. тонн, тогда как расход - 65,4 тыс. тонн

По состоянию на 26 июля на складах ТЭС находится 954 тыс. тонн, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1283 тыс. тонн). Кроме того, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля.

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС С 1 июля вырос на 2,5% до 245 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 32,1%, до 709 тыс. тонн.

Запасов угля на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) по состоянию на 26 июля накоплено 183 тыс. тонн, что на 26,2% больше, чем на 1 июля этого года (145 тыс. тонн).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов Украине необходимо не менее 2 млн тонн угля.