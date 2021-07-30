РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7569 посетителей онлайн
Новости
1 773 26

Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь

Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь

Украина будет наращивать запасы угля за счет собственной добычи, но при необходимости топливо будет импортироваться.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим те запасы, которые есть. Видим, как надо нарастить. Максимально - за счет собственной добычи. Все, что не сможем дотянуть собственной добычей, будем импортировать", - сказал Галущенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону: В хранилищах уже более 16 млрд куб. м газа. Идет работа по обеспечению углем. ВИДЕО

По его словам, объемы импорта будут зависеть от баланса собственной добычи угля. Страны, из которых возможен импорт - Польша, Южная Африка, Казахстан.

Министр подчеркнул, что приоритетным является накопление запасов угля на складах теплоэлектростанций за счет собственных ресурсов.

Кроме того, Галущенко сообщил, что сейчас проговариваются объемы нового графика накопления угля.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составляли 51,2 тыс. тонн, тогда как расход - 65,4 тыс. тонн

По состоянию на 26 июля на складах ТЭС находится 954 тыс. тонн, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1283 тыс. тонн). Кроме того, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля.

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС С 1 июля вырос на 2,5% до 245 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 32,1%, до 709 тыс. тонн.

Запасов угля на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) по состоянию на 26 июля накоплено 183 тыс. тонн, что на 26,2% больше, чем на 1 июля этого года (145 тыс. тонн).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов Украине необходимо не менее 2 млн тонн угля.

Автор: 

уголь (1001) Минэнергоугля (543) Галущенко Герман (262) отопительный сезон (530)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1421042387095261186 20 мин

"Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь" Если бы Зеленского избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком Отопительный сезон будет веселым
показать весь комментарий
30.07.2021 12:58 Ответить
+4
У ДНР?
показать весь комментарий
30.07.2021 12:41 Ответить
+3
Опять звучит антрацит. Почему не заставляют олигархических выродков, в собственности которых ТЭС, реконструировать под более низкой марки угля (как в Европе). А если они не хотят, то в связи с угрозой национальной безопасности Украины - национализировать ТЭС и найти покупателей, которые будут учитывать национальные интересы Украины.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага, чтобы отапливать воздух и поживляться ...
показать весь комментарий
30.07.2021 12:36 Ответить
У ДНР?
показать весь комментарий
30.07.2021 12:41 Ответить
Действительно!
Лучше газ из параши.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:44 Ответить
А какая разніца?
показать весь комментарий
30.07.2021 13:30 Ответить
Действительно!
В Украине кизяков достаточное количество.
показать весь комментарий
30.07.2021 13:31 Ответить
Яка різниця між кацапським газом та ордловським вугіллям? І те, і те - торгівля з ворогом? Чи для вас інакше?
показать весь комментарий
30.07.2021 14:05 Ответить
А я о чём?
показать весь комментарий
30.07.2021 14:13 Ответить
Откуда же ещё, под донбасский уголь строили ТЭЦ
показать весь комментарий
30.07.2021 13:20 Ответить
щодо вугілля, то є суттєві зауваження:
1. видобуток вугілля майже кожен рік стає вагомим важелем "рінатахметича" для отримання додаткових ништяків від уряду як раз напередодні зимового періоду;
2. контракти на постачання вугілля з-за кордону треба підписувати вже сьогодні, бо в грудні буде пізно.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:41 Ответить
Опять звучит антрацит. Почему не заставляют олигархических выродков, в собственности которых ТЭС, реконструировать под более низкой марки угля (как в Европе). А если они не хотят, то в связи с угрозой национальной безопасности Украины - национализировать ТЭС и найти покупателей, которые будут учитывать национальные интересы Украины.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:42 Ответить
найти покупателей? Ну-ну.Ринат уже ищет, но что то желающих нет.Там износ 90% и реконструкция требует миллиардов долларов, таких денег нет, заставляй не заставляй, ну для того, чтоб как в Европе
показать весь комментарий
30.07.2021 12:46 Ответить
я не спец, но мне кажется это очень затратно (реконструировать)
показать весь комментарий
30.07.2021 13:43 Ответить
Почему не заставляют ...... реконструировать под более низкой марки угля А если они не хотят, - национализировать ТЭС и найти покупателей, которые будут учитывать национальные интересы Украины.
Национальные интересы Украины состоят в отказе от добычи и использовании угля и переходе на возобновляемые источники. По крайней мере так записано в приоритетных задачах. Кто будет вкладывать деньги на 10 лет? Они просто не успеют окупиться.
показать весь комментарий
30.07.2021 13:47 Ответить
ну вот нафиг оно нам надо? - нас интересует конечная цена за услугу - но у нас продукты дороже чем в Европе - хотя торговых сетей несколько
показать весь комментарий
30.07.2021 12:43 Ответить
Зато у нас зарплата украинская.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:45 Ответить
Хоть что-то меньше.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:46 Ответить
Для чого тоді власні шахти знищують? Ахметка диверсант.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:44 Ответить
ахметка по барабану.
ахметке нужно бабло.
бабло любой ценой.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:46 Ответить
типа копать уголек с километровой глубины рентабельно?
показать весь комментарий
30.07.2021 12:47 Ответить
Та в нашій країні все нерентабельно.
показать весь комментарий
30.07.2021 13:04 Ответить
*********** от нас с вашим отопительным грабительским сезоном.
Дайте спокойно отключиться от центрального отопления.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:46 Ответить
при необходисти в моем городе нету горячей воды уже как 2 месяца
показать весь комментарий
30.07.2021 12:50 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1421042387095261186 20 мин

"Галущенко о подготовке к отопительному сезону: При необходимости Украина будет импортировать уголь" Если бы Зеленского избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком Отопительный сезон будет веселым
показать весь комментарий
30.07.2021 12:58 Ответить
Ему бы руководить ритуальными услугами - может быть, умирать бы перестали.
показать весь комментарий
30.07.2021 13:23 Ответить
необходимость, надо понимать, уже назревает...
показать весь комментарий
30.07.2021 13:04 Ответить
Из той же страны что и кокос?
показать весь комментарий
30.07.2021 13:18 Ответить
 
 