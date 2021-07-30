Неизвестно, установило ли следствие факт подделки судебного решения о возврате денег, в подозрении нет данных о проведении экспертизы, - замглавы АРМА Павленко

В тексте подозрений, предъявленных руководству Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), нет данных о том, что судебное решение, по которому был снять арест с 400 тысяч долларов и возвращены эти средства, действительно поддельное, как уверяют правоохранители.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил замглавы АРМА Владимир Павленко.

"Краткое содержание предъявленных руководству АРМА подозрений можно передать так: неустановленные лица действовали неустановленным образом в неустановленном месте. Никакой конкретики и четких фактов, которые бы не повторяли все то, что уже неоднократно озвучивали в СМИ. Представителей АРМА при расследовании не вызывали на допросы, а никаких документов или других вещественных доказательств не изымали в ходе обысков в личных домах. В конце концов, в текстах подозрений даже не указано о проведении экспертизы печальноизвестного судебного решения на подлинность, то есть неизвестно, установило ли следствие сам факт подделки, - заявил Павленко. - Чисто формальными были и конвейерные судебные заседания, на которых нам избирали меры пресечения. Позиция стороны обвинения была крайне слабой, если не сказать юридически ничтожной. Например, потребность в отстранении от работы прокуроры объяснили возможным влиянием руководства АРМА на свидетелей и угрозой уничтожения вещественных доказательств. Но следствие продолжается уже полгода! И за все это время следователями не зафиксировано никаких подобных попыток, наоборот мы всячески сотрудничали с правоохранителями. Впрочем, аргументы и доказательства нужны там, где суд учитывает их, а не чьи-то указания.

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Все эти обстоятельства говорят об одном: уголовное преследование стало лишь инструментом для устранения руководства АРМА. Нас неоднократно просили уйти с должностей добровольно. Мы не согласились. И получили подозрения, отстранения и аресты".

Он также заявил, что решения об отстранении от работы руководства АРМА будут обжалованы в апелляционной инстанции. "Хуже всего в этой ситуации то, что из-за отстранения руководства АРМА больше всего пострадает сам орган, деятельность которого сейчас фактически парализована. С высокой долей вероятности в условиях, когда никто не сможет принимать важных решений, на АРМА минимум ждет период глубокой стагнации", - считает Павленко.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов США руководству АРМА и двум адвокатам.

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Как сообщила пресс-служба этого правоохранительного органа, следствием установлено, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности главы АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

По данным ГБР, указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.

Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).