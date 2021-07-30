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Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря, - Минэкологии

Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря, - Минэкологии

Украина и Королевство Бельгия заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в пятницу.

Документ подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и Минэкологии.

Отмечается, что нас данным меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика". Судно 1984 года выпуска находится в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например, высокоточные эхолоты.

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"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Спасибо бельгийской стороне за такую помощь, которая усилит экологический мониторинг Черного моря", - заявил по этому поводу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Кроме того, сообщается, что будет осуществляться независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическая разведка морского дна и тому подобное.

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"Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море", - добавляют в ведомстве.

Там отмечают, что в ближайшее время при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский Союз для усиления экологического мониторинга в Черном море" (EU4EMBLAS) судно "Бельгика" под украинским флагом отправится в Украину.

"А осенью начнется комплексный мониторинг наших морских акваторий на борту этого судна", - резюмируют в Минэкологии.

Бельгия (411) экология (1611) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+6
Пока в Чорном море орудуют кацапы много там не наиследуешь, но все равно спасибо бельгийцам
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30.07.2021 12:58 Ответить
+3
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 4546
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30.07.2021 13:10 Ответить
+2
Бажано з ядерними боєголовками на борту
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30.07.2021 13:00 Ответить
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Пока в Чорном море орудуют кацапы много там не наиследуешь, но все равно спасибо бельгийцам
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30.07.2021 12:58 Ответить
Бажано з ядерними боєголовками на борту
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30.07.2021 13:00 Ответить
Заграница нам поможет! (с)

Бельгии передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 9737
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30.07.2021 13:01 Ответить
Це замість того розвідувального гіперкарбаса, який надзвичай своєчасно і з такою гідністю згорів у рибальській кузні?
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30.07.2021 13:04 Ответить
дурачком на смене сегодня работешь?
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30.07.2021 14:21 Ответить
На київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» під час зварювальних робіт загорівся https://www.ukrmilitary.com/2019/04/new-vessel.html https://www.ukrmilitary.com/2019/05/fire.html середній розвідувальний корабель, що будується на замовлення ВМС України.

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 1892
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30.07.2021 15:36 Ответить
дурачок!.. средний разведывательный корабль "Симферополь" давно плавает и успешно проходит гос испытания..
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 2146
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30.07.2021 15:40 Ответить
Розвідувальний карбас...
Він вже всі https://qha.com.ua/ru/novosti/razvedyvatelnyj-korabl-simferopol-uspeshno-prohodit-ispytaniya/ випробування пройшов?

Бельгійське судно хоч якесь більш-менш спеціалізоване, у порівнянні з нашим розвідувальним траулером проекту 1971 року. Воно практично таке ж за розмірами і тонажністю, иінімально швидше (15,5 вузлів проти 11,5), але має втричі більшу дальність плавання. Судно вже давно пройшло всі випробування і зараз чекає на вирішення своєї долі у рідному порту:

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 6678

Минулого року йому на замінцу прийшло нове судно (спущене на воду у лютому 2020-го) - RV BELGICA II

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 1172
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30.07.2021 17:28 Ответить
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря, - Мінекології - Цензор.НЕТ 4546
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30.07.2021 13:10 Ответить
Название, - легендарное! Первая экспедиция Амудсона
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30.07.2021 13:21 Ответить
Вот кто настоящие друзья.... Не то что ближайшие соседи то пшеницу в турцию вывозят то гадят как венгры
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30.07.2021 13:24 Ответить
От тільки в Чорному морі нижче 200 метрів, а останнім часом навіть віще за цю відмітку, риб нема і бути не може - там живуть лише бактерії, які виробляють сірководень, який є отрутою для всього живого.
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30.07.2021 14:47 Ответить
"На тобі небоже, що мені не гоже".
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30.07.2021 15:14 Ответить
Дареному коню в зубья не смотрят..нормальный кораблик пригодится..он будет немножко случайно пеленговать подводные гробики "братушек")
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31.07.2021 00:31 Ответить
 
 