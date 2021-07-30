Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря, - Минэкологии
Украина и Королевство Бельгия заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в пятницу.
Документ подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и Минэкологии.
Отмечается, что нас данным меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика". Судно 1984 года выпуска находится в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например, высокоточные эхолоты.
"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Спасибо бельгийской стороне за такую помощь, которая усилит экологический мониторинг Черного моря", - заявил по этому поводу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
Кроме того, сообщается, что будет осуществляться независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическая разведка морского дна и тому подобное.
"Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море", - добавляют в ведомстве.
Там отмечают, что в ближайшее время при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский Союз для усиления экологического мониторинга в Черном море" (EU4EMBLAS) судно "Бельгика" под украинским флагом отправится в Украину.
"А осенью начнется комплексный мониторинг наших морских акваторий на борту этого судна", - резюмируют в Минэкологии.
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Він вже всі https://qha.com.ua/ru/novosti/razvedyvatelnyj-korabl-simferopol-uspeshno-prohodit-ispytaniya/ випробування пройшов?
Бельгійське судно хоч якесь більш-менш спеціалізоване, у порівнянні з нашим розвідувальним траулером проекту 1971 року. Воно практично таке ж за розмірами і тонажністю, иінімально швидше (15,5 вузлів проти 11,5), але має втричі більшу дальність плавання. Судно вже давно пройшло всі випробування і зараз чекає на вирішення своєї долі у рідному порту:
Минулого року йому на замінцу прийшло нове судно (спущене на воду у лютому 2020-го) - RV BELGICA II