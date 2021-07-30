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Новости Агрессия России против Украины
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ПТУРы, САУ, снайперские комплексы и мины: из РФ на Донбасс завезли очередную партию вооружения и боеприпасов, - разведка

ПТУРы, САУ, снайперские комплексы и мины: из РФ на Донбасс завезли очередную партию вооружения и боеприпасов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, в течение текущего месяца через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ было ввезено более 1,4 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины.

Кроме того, на временно оккупированную территорию в Луганской области перевезены самоходные артиллерийские установки после проведения ремонта на предприятиях РФ.

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армия РФ (19892) боеприпасы (2374) Минобороны (9452) разведка (4205)


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Топ комментарии
+6
Это завозят увеличенный пенсионный возраст россиян, пенсионные накопления россиян и увеличение цен на всю линейку товаров у россиян. Жрите дальше Скабееву с Соловьевым! 😈😈😈😈😈
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30.07.2021 13:23 Ответить
+3
Так братья они или все таки нет?
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30.07.2021 13:16 Ответить
+2
Ага. Каин и Авель.
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30.07.2021 13:19 Ответить
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Так братья они или все таки нет?
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30.07.2021 13:16 Ответить
Ага. Каин и Авель.
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30.07.2021 13:19 Ответить
кацы трахнули ОРДЛят, а женитца - не хатят !
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30.07.2021 13:32 Ответить
кацы трахнули ОРДЛят, а женитца - не хатят !
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30.07.2021 13:32 Ответить
бл. опять мины...
а я думал - стройматерьялы
для васстановления
маладых развиваюсчихся
рыцпублык
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30.07.2021 13:20 Ответить
а чего бы не бабахнуть по составу - и отморозиться как они это делают))
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30.07.2021 13:20 Ответить
Ибо голубь-мироносец узрел мир в шоколадном глазу *****
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30.07.2021 13:36 Ответить
Это завозят увеличенный пенсионный возраст россиян, пенсионные накопления россиян и увеличение цен на всю линейку товаров у россиян. Жрите дальше Скабееву с Соловьевым! 😈😈😈😈😈
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30.07.2021 13:23 Ответить
Фельдмаршалу какаяразніца? У нього нова іграшка. "Конгрес зебілів" з верхньою і нижньою палатами, на чолі з фсбшним дерьмаком, пропагувати.
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30.07.2021 13:34 Ответить
Який у мене ніж!!! "кулачний"!!! Лезо ховається в в межах паспорта Форма - місячна" Зроблений спеціально для зняття шкури Однак - шикарна штука - "пересікать" горло Ніколи про це не думав - а зараз зажав у кулаці і подумав - "ВОНО" "Рубящий" удар по горлу і все!!! Воно ж відкрите!!
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30.07.2021 13:36 Ответить
вкусняхи от *****))) траву жрите с червями...
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30.07.2021 14:54 Ответить
От у меня вопрос на 7 год войны хотя он и на первый год войны был актуален.Во вторую мировую взрывали эшелоны уничтожали технику подрывами и т.д.Почему у нас с такой высокоточной техникой и вооружением спокойно шастает техника врага и доставляется боеприпасы и вооружение?Они будут применины против нас.Почему они не уничтожаются?Фиксировать ума хватает и видения а уничтожать не хватает.Я не про ту технику что пацаны лупашат на позициях сепаров а там в тылу.Это бесконечная подпитка войны.Им нада устроить такой ад что бы каждый русский солдат при слове ВСУ обсырался и не хотел сюда ехать.
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30.07.2021 18:57 Ответить
 
 