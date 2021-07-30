ПТУРы, САУ, снайперские комплексы и мины: из РФ на Донбасс завезли очередную партию вооружения и боеприпасов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, в течение текущего месяца через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ было ввезено более 1,4 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины.

Кроме того, на временно оккупированную территорию в Луганской области перевезены самоходные артиллерийские установки после проведения ремонта на предприятиях РФ.

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