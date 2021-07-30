Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Нынешняя ситуация на энергорынке составляет вызов для национальной безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

"Отрасль энергорынка в долгах, "как в море: ни дна, ни берега, ни сна, ни покоя". Только представьте себе масштабность проблемы: задолженность оптового рынка электрической энергии, который работал до 01.07.2019, составляет 26,9 млрд грн, а нового - 36,7 млрд грн. Совершенно очевидно, что такая ситуация на энергорынке - это вызов для национальной безопасности Украины, ведь блокирует любые возможности отрасли развиваться в соответствии с мировыми трендами. При таких неутешительных условиях мы ни к ОЗП не подготовимся, ни обязательства перед ВИЭ не выполнит, а тем более не получим сертификацию "Укрэнерго" для будущей синхронизации с ENTSO-E", - подчеркнула Буславец.

По словам экс-министра, необходимо принять ряд законопроектов:



- "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии" (№ 5139 от 23.02.2021)

- "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии" (№ 2390 от 06.11.2019)

- "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии" (№ 2389 от 06.11.2019)

- "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно источников формирования специального фонда" (№ 2388 от 06.11.2019)

- "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по поддержке государственного предприятия "Гарантированный покупатель" для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии" (№ 5041 от 08.02.2021).

Буславец подчеркнула, что принимать эти законопроекты необходимо пакетом, а не по отдельности. И своевременно, без откладывания в "длинный карман".

"Минфину совместно с НЭК "Укрэнерго" необходимо принять меры по выпуску облигации, чтобы погасить задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель" за прошлый год. А также необходимо срочно решать вопрос погашения задолженности компании на балансирующем рынке - аж 11,4 млрд грн", - подытожила экс-министр.

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