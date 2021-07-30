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Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Нынешняя ситуация на энергорынке составляет вызов для национальной безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

"Отрасль энергорынка в долгах, "как в море: ни дна, ни берега, ни сна, ни покоя". Только представьте себе масштабность проблемы: задолженность оптового рынка электрической энергии, который работал до 01.07.2019, составляет 26,9 млрд грн, а нового - 36,7 млрд грн. Совершенно очевидно, что такая ситуация на энергорынке - это вызов для национальной безопасности Украины, ведь блокирует любые возможности отрасли развиваться в соответствии с мировыми трендами. При таких неутешительных условиях мы ни к ОЗП не подготовимся, ни обязательства перед ВИЭ не выполнит, а тем более не получим сертификацию "Укрэнерго" для будущей синхронизации с ENTSO-E", - подчеркнула Буславец.

По словам экс-министра, необходимо принять ряд законопроектов:

- "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии" (№ 5139 от 23.02.2021)
- "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии" (№ 2390 от 06.11.2019)
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии" (№ 2389 от 06.11.2019)
- "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно источников формирования специального фонда" (№ 2388 от 06.11.2019)
- "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021" по поддержке государственного предприятия "Гарантированный покупатель" для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии" (№ 5041 от 08.02.2021).

Буславец подчеркнула, что принимать эти законопроекты необходимо пакетом, а не по отдельности. И своевременно, без откладывания в "длинный карман".

"Минфину совместно с НЭК "Укрэнерго" необходимо принять меры по выпуску облигации, чтобы погасить задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель" за прошлый год. А также необходимо срочно решать вопрос погашения задолженности компании на балансирующем рынке - аж 11,4 млрд грн", - подытожила экс-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нормы Закона о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников не выполнены вообще или реализованы частично спустя год после принятия, - Буславец

Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец 01
Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец 02

Автор: 

энергетика (2579) Энергорынок (24) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+6
поршенко виноват - ротердам и не иначе))
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30.07.2021 13:35 Ответить
+5
Богуславец с ужасом комментирует результаты своего "керування" энергетическим рынком. Она действительно не знала что будет, когда тормозила генерацию АЭС и пхала угольные траты через ТЭЦ? Надеюсь, что на инфинити и домик небольшой заработала. А теперь косит под дурочку. Или такая и есть?
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30.07.2021 13:38 Ответить
+3
Что за рынок такой. Товар есть, денег нет. Еврейская дурилка
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30.07.2021 13:36 Ответить
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поршенко виноват - ротердам и не иначе))
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30.07.2021 13:35 Ответить
Откуда у них долги
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30.07.2021 13:36 Ответить
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
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30.07.2021 13:40 Ответить
От рехворм долги. В 17-м году в параше тоже власть пришла. Самая-самая прогрессивная, всх осчастливила и подарила прогресс и грамотность. Но с тех пор всех догоняем... Гондурас и Свазиленд и прочих.
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30.07.2021 13:41 Ответить
Что за рынок такой. Товар есть, денег нет. Еврейская дурилка
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30.07.2021 13:36 Ответить
Чтобы победить коммуналку нужно просто перестать платить!!!
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30.07.2021 13:37 Ответить
Взимку до підлоги примерзнеш ...
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30.07.2021 15:25 Ответить
Задолженность нового оптового рынка электроэнергии составляет 36,7 млрд грн, отрасль в долгах, - Буславец - Цензор.НЕТ 153
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30.07.2021 13:38 Ответить
Богуславец с ужасом комментирует результаты своего "керування" энергетическим рынком. Она действительно не знала что будет, когда тормозила генерацию АЭС и пхала угольные траты через ТЭЦ? Надеюсь, что на инфинити и домик небольшой заработала. А теперь косит под дурочку. Или такая и есть?
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30.07.2021 13:38 Ответить
Особенно приятно что на 2019г за зеленую энергию долгов нет, а теперь 21млард. Явный прогресс.
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30.07.2021 13:39 Ответить
Самі створили такі умови на ринку, самі і вирішуйте їх
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30.07.2021 13:41 Ответить
Если расстрелять Ахметика и Каламойского то проблемы с электрикой не будет.
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30.07.2021 13:45 Ответить
А что делать с 73% голосившего населения, отдавшими власть в стране куклам Бени с Ахметкой под веселое улюлюканье?
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30.07.2021 13:59 Ответить
Нужно вообще не платить ни за какие коммунальные услуги и всей страной! протест против олигархов! их так можно уничтожить полностью!
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30.07.2021 13:54 Ответить
Они подготовились заранее. Сейчас за долги коммуналки можно отбирать жилье или арестовывать все средства.
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30.07.2021 14:08 Ответить
"После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!"
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30.07.2021 14:02 Ответить
Тоже мне, проблема. Брагар же вам сразу сказал: продавайте собак, чтоб гасить долги за коммуналку, включая электроэнергию. Пока страной управляют трускавецкие выпускники, ничего национальной безопасности не угрожает.
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30.07.2021 14:06 Ответить
Бред сивой. Чтобы получить электроэнергию конечный потребитель должен авансом оплатить ее. Долги ваши просто коррупционная схема воровства народных денег сволочами олигархами.
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30.07.2021 14:08 Ответить
Это чмо, Буславец, вам любую цифру нарисует, лишь бы угодить заказчику - *****.
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30.07.2021 14:10 Ответить
 
 