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Новости Языковой вопрос
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Экзамен на знание государственного языка сдали уже почти 3 тысячи чиновников, - Нацкомиссия по стандартам государственного языка

Экзамен на знание государственного языка сдали уже почти 3 тысячи чиновников, - Нацкомиссия по стандартам государственного языка

По состоянию на 30 июля экзамен на уровень знания украинского языка сдали около трех тысяч государственных служащих.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

По ее словам, на сегодня уже готовят 534 сертификата к выдаче. Демская уточнила, что 70% сертификатов показали свободное владение первой степени.

"Я считаю, это блестящие результаты. На сегодня нет никого, кто бы не сдал", - отметила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра стартует регистрация на экзамен по владению государственным языком, первый экзамен пройдет 19 июля, - глава Нацкомиссии Демская

В комиссии добавили, что информации о том, в каком регионе экзамен сдали лучше или хуже, пока нет. Однако предварительно наибольшее количество участников прошли испытания в Киеве. Также отмечается, что для граждан Украины экзамен является бесплатным, а для иностранцев стоит 492 гривны. Нарушений при сдаче экзаменов не зафиксировали.

По словам заместителя председателя комиссии Владимира Мозгунова, есть люди, которые имеют 97% правильных ответов, но 100% не было. В то же время он добавляет, что восточные регионы оказались "более проактивными" для создания локаций, чем западные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертификат на владение государственным языком может быть аннулирован судом, - глава Нацкомиссии Демская

По словам участницы комиссии Ольги Шевчук-Клюжевой, за две недели комиссия получила заявки от 20 иностранцев, которые намерены получить гражданство, а все остальные являются претендентами для трудоустройства.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент подписал его 15 мая 2019 года.

С 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно будет по результатам именно этого экзамена.

Основное назначение специального экзамена - выявить уровень владения украинским языком лицами, которые претендуют на избрание или назначение на должности и обязаны применять украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

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украинский язык (1196) язык (3780) Демская Орыся (9)


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Топ комментарии
+3
Мова,історія,релігія та культура,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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30.07.2021 14:07 Ответить
+2
А поліцейські державні службовці? Якщо так, то чому вони розмовлять не державною мовою?
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30.07.2021 14:32 Ответить
+2
надіюсь, що ви йому пояснили, що липень- енто жолтень?
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30.07.2021 14:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Українці більш наполеглево та завзято мають позбуватись ганебного спадку багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))
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30.07.2021 14:06 Ответить
А я можу ще і шпрехати. Дер собака дер біжить, ундер по дорозі.
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30.07.2021 14:07 Ответить
шпрехен зі дойч? Конечно буду дорогая, зачем спрашиваеш?
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30.07.2021 14:17 Ответить
Мова,історія,релігія та культура,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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30.07.2021 14:07 Ответить
--"Я считаю, это блестящие результаты. На сегодня нет никого, кто бы не сдал", - отметила чиновница.

-- восточные регионы оказались "более проактивными" для создания локаций, чем западные

--Демская уточнила, что 70% сертификатов показали свободное владение первой степени.Источник: https://censor.net/ru/n3280008

на фото жіноча версія Ткаченка чи його симбіоз із бородатою бабцею? Блестящие, що 70% на 1-му рівні (Липень- енто серпень или вересень?)
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30.07.2021 14:16 Ответить
Це мене якось ДАІшник на дорозі питав-Сейчас ліпєнь ілі сєрпєнь ???)))
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30.07.2021 14:36 Ответить
надіюсь, що ви йому пояснили, що липень- енто жолтень?
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30.07.2021 14:43 Ответить
А якщо сертифікат був отриманий раніше?
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30.07.2021 14:27 Ответить
А поліцейські державні службовці? Якщо так, то чому вони розмовлять не державною мовою?
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30.07.2021 14:32 Ответить
Іспит склали, а гавкатимуть парашним язиком!!!
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30.07.2021 14:35 Ответить
ЗЕ-команда в парламенті , міністр Ткаченко всі свої зусилля напрвляли на відтермінуванння вводу в дію положень закону про мову . А ці зусилля мали бути напрвлені на виконанні термінів вводу в дії закону. .ГЕТЬ МІНІСТРА ТА ДЕПУТАТІВ , ЩО НЕ ВИКОНУЮТЬ ЗАКОНИ !!
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30.07.2021 18:29 Ответить
 
 