Экзамен на знание государственного языка сдали уже почти 3 тысячи чиновников, - Нацкомиссия по стандартам государственного языка

По состоянию на 30 июля экзамен на уровень знания украинского языка сдали около трех тысяч государственных служащих.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

По ее словам, на сегодня уже готовят 534 сертификата к выдаче. Демская уточнила, что 70% сертификатов показали свободное владение первой степени.

"Я считаю, это блестящие результаты. На сегодня нет никого, кто бы не сдал", - отметила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра стартует регистрация на экзамен по владению государственным языком, первый экзамен пройдет 19 июля, - глава Нацкомиссии Демская

В комиссии добавили, что информации о том, в каком регионе экзамен сдали лучше или хуже, пока нет. Однако предварительно наибольшее количество участников прошли испытания в Киеве. Также отмечается, что для граждан Украины экзамен является бесплатным, а для иностранцев стоит 492 гривны. Нарушений при сдаче экзаменов не зафиксировали.

По словам заместителя председателя комиссии Владимира Мозгунова, есть люди, которые имеют 97% правильных ответов, но 100% не было. В то же время он добавляет, что восточные регионы оказались "более проактивными" для создания локаций, чем западные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертификат на владение государственным языком может быть аннулирован судом, - глава Нацкомиссии Демская

По словам участницы комиссии Ольги Шевчук-Клюжевой, за две недели комиссия получила заявки от 20 иностранцев, которые намерены получить гражданство, а все остальные являются претендентами для трудоустройства.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент подписал его 15 мая 2019 года.

С 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно будет по результатам именно этого экзамена.

Основное назначение специального экзамена - выявить уровень владения украинским языком лицами, которые претендуют на избрание или назначение на должности и обязаны применять украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преподаватель Авраменко: Зеленский учил украинский язык 2 года. Говорил, что нужно для кино