Многие пляжи в Одесской области запрещены для посещения, в Киеве тоже сложная ситуация, - глава Госэкоинспекции Малеваный

В разгар лета и сезона отпусков в Одесской области существует большая проблема с пляжами. Многие из них вообще запрещены для посещения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

"Насколько мне известно, в Одесской области с пляжами есть проблемы. Многие из них запрещены для посещения. Например, в Затоке", - подчеркнул Малеванный.

Сложная ситуация и с пляжами в столице Украины.

"В Киеве очень часто поднимается на пляжах так называемый желтый флаг – "не рекомендовано купаться", особенно после дождей. У нас ливневая канализация не качественная, поэтому после дождей резко повышается уровень загрязнения. Нужно несколько дней, чтобы вода очистилась", - отметил Малеваный.

"Пляжи - это скорее ответственность местных властей: безопасность, экологичность, отсутствие мусора, спасательные посты и тому подобное", - утверждает чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морская вода у городских пляжей Одессы соответствует норме, - исследование областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины