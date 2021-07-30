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Многие пляжи в Одесской области запрещены для посещения, в Киеве тоже сложная ситуация, - глава Госэкоинспекции Малеваный

Многие пляжи в Одесской области запрещены для посещения, в Киеве тоже сложная ситуация, - глава Госэкоинспекции Малеваный

В разгар лета и сезона отпусков в Одесской области существует большая проблема с пляжами. Многие из них вообще запрещены для посещения.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом в интервью УНИАН сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

"Насколько мне известно, в Одесской области с пляжами есть проблемы. Многие из них запрещены для посещения. Например, в Затоке", - подчеркнул Малеванный.

Сложная ситуация и с пляжами в столице Украины.

"В Киеве очень часто поднимается на пляжах так называемый желтый флаг – "не рекомендовано купаться", особенно после дождей. У нас ливневая канализация не качественная, поэтому после дождей резко повышается уровень загрязнения. Нужно несколько дней, чтобы вода очистилась", - отметил Малеваный.

"Пляжи - это скорее ответственность местных властей: безопасность, экологичность, отсутствие мусора, спасательные посты и тому подобное", - утверждает чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морская вода у городских пляжей Одессы соответствует норме, - исследование областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины

Киев (25793) Одесская область (3690) пляж (254) Малеваный Андрей (22)


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умеют на Цензоре заголовки писать...
где там у нас в Киеве черноморский пляж?
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30.07.2021 13:50 Ответить
А кому ти і не помітив.
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30.07.2021 14:00 Ответить
А еще пляж и территорию рядом можно оградить забором и построить там маеток
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30.07.2021 13:52 Ответить
главное - автомобиль рядом не ставить. бо придётся продать и пляж и маеток...
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30.07.2021 13:53 Ответить
Рекордная жара, канализация в воду, и селяви! Или в школе не обучены? Это же элементарно!
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30.07.2021 13:59 Ответить
интересно наблюдать за понаехавшими на одесских пляжах - купается такая фифа возле пирса а рядом говно плывет, жизнь удалась
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30.07.2021 14:57 Ответить
 
 