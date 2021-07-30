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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Эксперимент" в ОРДО: местные мобильные номера привязали к московскому виртуальному оператору. В "ДНР" заявляют о переходе на коды РФ

В России телефонные номера сепаратистской мобильной связи "Феникс", работающей в ОРДО, привязали к московскому виртуальному оператору.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом информирует справочная служба "Феникса".

Отмечается, что некоторые абоненты сепаратистской мобильной связи получают SMS о том, что к их номеру +38071… привязали альтернативный российский номер с кодом +7958.

"Теперь, набирая российский номер, указанный в SMS, ваши родственники, друзья и коллеги могут беспрепятственно дозвониться до вас из любой точки мира, и разговаривать без ограничений. Это будет совершенно бесплатно для вас. Для вашего собеседника стоимость вызова будет равна тарифу его оператора при звонке в Москву на номер сети любого московского оператора".

В сообщении совершенно другой номер указан как "московский регион, оператор Sprint". А его код в системе позиционируется как "Виртуальный оператор сотовой связи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуация очень печальная", - Кент о политзаключенных в Крыму, ОРДЛО и Беларуси

Привязка к номерам "Феникса" российского виртуального номера породила вал неправдивой информации о том, что созданный на базе похищенного у "Киевстара" оборудования сепаратистский оператор избавляется от украинского кода +380 и переходит на российский. На самом деле все прежние номера внутри ОРДО сохраняются, просто к некоторым из них привязываются виртуальные, на которые можно звонить из России. О возможности осуществлять с них исходящие звонки пока не сообщается.

"Технические возможности виртуального оператора для дальнейшего качественного роста исчерпаны. Переход на российский код сейчас работает в тестовом режиме. Для полноценной работы необходима модернизация оборудования, оплаты ряда лицензий и согласований. Суммы очень серьёзные", - прокомментировал появившиеся слухи называющий себя "депутатом народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.

Возможно, этот "эксперимент" реализуется, для обеспечения телефонной связи жителей ОРДЛО, незаконно получивших российские паспорта с российским порталом Государственных услуг. Именно через этот сервис Кремль организует дистанционное голосование "новых русских" оккупированного Донбасса на выборах в Государственную Думу.

мобильная связь (437) Донецкая область (10126) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+13
Альо! Гуманітарки їм побільше! І довіз безкоштовний до пунктів пропуску. І пенсії. Головне - пенсії.
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30.07.2021 14:15 Ответить
+10
Гібридна війна триває !!!)))
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30.07.2021 14:12 Ответить
+9
Вы не пАнимате! Это же наши люди! Вове перед ними еще писюном играть!
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30.07.2021 14:23 Ответить
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Ще один вид експансії....
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30.07.2021 14:09 Ответить
Гібридна війна триває !!!)))
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30.07.2021 14:12 Ответить
Повзуча анексія !!!))))
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30.07.2021 14:12 Ответить
а мир об этом знает - шо еще над доказывать о окупации ?
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30.07.2021 14:15 Ответить
Альо! Гуманітарки їм побільше! І довіз безкоштовний до пунктів пропуску. І пенсії. Головне - пенсії.
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30.07.2021 14:15 Ответить
Вы не пАнимате! Это же наши люди! Вове перед ними еще писюном играть!
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30.07.2021 14:23 Ответить
Та червоний хрест їм допомогу везе-,,они же страдают,,....!
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30.07.2021 16:00 Ответить
С прєскорбієм сообщаю. Теперь бото-фигня из ОРДЛА на Цензоре несколько поуменьшится...)))
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30.07.2021 14:17 Ответить
Чому? Не бачу зв'язку.
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30.07.2021 18:27 Ответить
...на базе похищенного у "Киевстара" оборудования... Ага, и шифры доступа к базовым станциям тоже "похитили"? И коды доступа к серверам транспортного кольца? Продали твари оборудование или подарили...
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30.07.2021 14:20 Ответить
Проросійський електорат в резервації,завдяки самій россії.
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30.07.2021 14:26 Ответить
А у нас еще долго будут сопли жевать? Или может что то начнем делать уже?
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30.07.2021 14:27 Ответить
А чем тут можно отаетить реально, именно на это? Это как с паспортами РФ для ордло и рублями. Гибридная агрессия и ползучее интегрирование ЛДНР в рашку продолжается. Ещё одна форма давления на Украину.
Но решение это для дээнеровев, нужно сказать, вполне логичное. До этого сколько прослушек их разговоров всплывало. Что касается оборудования - тот вот тут бы не мешало провести расследование, чьё оно. Если старое украинское - то надо бы разобраться, как они получили контроль над ним, не стоит ли за этим банальная перепродажа техники украинскими операторами. Хотя и тут можно максимум их оштрафовать.
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30.07.2021 14:37 Ответить
Нормальная страна ответила бы просто еще 7 лет назад. Отбросила весь тот сброд за государственную границу, а тем кто остался за решетку на 15 лет или депортирование, как террористов в Раша тудей.
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30.07.2021 15:03 Ответить
Шаблю і білого коня подарувати?
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30.07.2021 18:28 Ответить
Що просили, те і отримали."Експеримент" в ОРДО: місцеві мобільні номери прив'язали до московського віртуального оператора. В "ДНР" заявляють про перехід на коди РФ - Цензор.НЕТ 7447
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30.07.2021 14:32 Ответить
Икон не хватает .
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30.07.2021 14:40 Ответить
дыныры теперь ещё и виртуальный))) а жрать то охота )) пенсий больше пенсий)) и пшена с сечкой жрать хотим
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30.07.2021 14:57 Ответить
За них не переживайте, пооформляли по ДВЕ пенсии от Украины и РФ. Платят коммуналку по тарифам 2014 года. Наверняка и пенсии поофрмляли ополченцы, а за этот праздник платят украинцы, они ведь щедрые.
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30.07.2021 15:01 Ответить
Не могли при отступлении хотя бы повзрывать вышки и головные станции. Все на блюдечке подарили оккупанту, как и все остальное, а в ответ вместо "спасибо" еще и проклятия.
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30.07.2021 14:59 Ответить
Де засідання РНБО? Де протест МЗС? Де чергове звернення до ООН та ПАРЕ? Зелені відпочивають!
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30.07.2021 16:13 Ответить
 
 