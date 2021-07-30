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Новости Агрессия России против Украины
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В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко

В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. 

При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

"У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - сказал он.

"Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие Вооруженные силы, ни из России, ни с Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - подчеркнул Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко может использовать присутствие войск РФ в Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, - Тихановская

Он также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.

"Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

"По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?" - отметил белорусский лидер.

армия РФ (19892) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) россия (96442) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+39
Да, это именно то место, в которое завел беларусов Лукашенка
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30.07.2021 14:24 Ответить
+33
В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4504
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30.07.2021 14:32 Ответить
+32
Чего не сделаешь ради защиты собственной задницы!
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30.07.2021 14:22 Ответить
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Чего не сделаешь ради защиты собственной задницы!
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30.07.2021 14:22 Ответить
Да, это именно то место, в которое завел беларусов Лукашенка
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30.07.2021 14:24 Ответить
Так они оттуда и не уходили после учений.
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30.07.2021 14:23 Ответить
да нет нет да... Кручу верчу запутать хочу. Бульбофюрер, как обычно, в своём репертуаре: давайте бабло, а то 3-я мировая начнётся
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30.07.2021 14:23 Ответить
сябри не бійці....а те що було у другу світову-радянська пропаганда...достойні куйлашенка
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30.07.2021 14:23 Ответить
верно, всё "партизанское движение" - НКВД, от первого до последнего дня, даже такой момент интересный, самодеятельных партизан, НКВДэшники уничтожали без разговоров, даже тех кто под красной тряпкой, бил немецких нацианал.социалистов
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30.07.2021 15:25 Ответить
Ну вот, лидер начал валить в штаны
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30.07.2021 14:24 Ответить
Наглое дегенеративное существо.
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30.07.2021 14:26 Ответить
дурик-губернатор беларусского олуса - ты не владеешь ситуацией,
все давно размещено без твоего вслипа....
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30.07.2021 14:26 Ответить
*всхлипа
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30.07.2021 14:29 Ответить
два уродца из таЁжнага мать его сАюза, тьфу...

У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7454
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30.07.2021 14:56 Ответить
та ми і раніш не вважали Білорусь союзником
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30.07.2021 14:26 Ответить
прикинь!
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30.07.2021 14:28 Ответить
А нафиг тогда минские договоренности при батьке - посреднике........
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30.07.2021 16:08 Ответить
Ага, НАТО хочет на Вас напасть. Только НАТО все еще лишь хочет, а россия уже давно нападает. Везде, куда может дотянуться
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30.07.2021 14:27 Ответить
не соромно з помилками писати? россосіся, *********, параша.
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30.07.2021 14:52 Ответить
Недовго Лукашенка в шпагаті просидів, шось луснуло.
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30.07.2021 14:27 Ответить
пора вводить прямое внешнее управление в ...
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30.07.2021 14:28 Ответить
Правильно Лука, тепер пенсіям та зарплатам білорусів нічого не загрожує.
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30.07.2021 14:28 Ответить
а што, ктото сомневался что ******** своих опричников к болотным рабам зашлет?
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30.07.2021 14:30 Ответить
боже храни Украину!
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30.07.2021 14:30 Ответить
Лука теперь обычный ретранслятор идей кремлевского ху@ла...то есть теперь голосом Лукашенки говорит кремлевский гебнявый опарыш...
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30.07.2021 14:31 Ответить
В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4504
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30.07.2021 14:32 Ответить
Ой! Напугал, хитрозачьосаный!) Береги себя, чьмо колхозное!)
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30.07.2021 14:33 Ответить
білоруською "колгосп" - "калгас"
він - чьмо калгасне)
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30.07.2021 14:37 Ответить
"я на тракторе в Украину приеду"
хто то еще помнит етот колхозный прорыв сознания?
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30.07.2021 14:35 Ответить
Так хто там казав що бульбаші наші брати? Воювати будуть не **** з дояром а ************ бо вонишебратья.
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30.07.2021 14:35 Ответить
Лукашенко не білорус. І навіть не "бульбаш".
Він завжди був рузькою офіціянткою, що подає деруни в очікуванні на чайові, і з натяком на великий дорогий секс.
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30.07.2021 21:33 Ответить
давай лука давай !
кацапы очень любят срать ,
на чужой земле,
засыпать её гильзами,
заливать - кровью
и опутывать колючкой !
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30.07.2021 14:36 Ответить
Теперь и на северной границе у нас враг.
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30.07.2021 14:40 Ответить
Теперь? А раньше друзяки были?
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30.07.2021 14:47 Ответить
Жаль белорусов-был шанс,был шанс.
Но не захотели быть майданутыми,а может пропаганда промыла мозги.Теперь только под одеялом можно шептать-"Живе Белорусь".
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30.07.2021 14:43 Ответить
Саме так, це значно покращить економічні зв'язки з заходом, пенсії та соціальні виплати збільшаться. Зросте торгівля є Євросоюзом. Хоч премію Дарвіна давай.
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30.07.2021 14:49 Ответить
чокнутый, что тут скажешь. Если его паршивой шкуре будет угрожать хоть малейшая опасность, он не дрогнув ни на секунду прикажет разносить целые кварталы с бунтующим населением в пыль, а Рашка ему с этим поможет с огромным удовольствием, как уже сделала в Сирии
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30.07.2021 14:49 Ответить
усатый халдей паРаши


У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5730
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30.07.2021 14:53 Ответить
кака беларусь? тебе сказали: СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО!!! И войска рф на территории. Нету никакой беларуси.
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30.07.2021 16:38 Ответить
Ну и размещайте.... драники готовьте....бульбу сажайте. Их же кормить надо будет. От вы их и покормите....
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30.07.2021 14:57 Ответить
мои предки говорят что лукашенко - это большой молодец, сколько б не спорил - бестолку, путин и лукашенко - у них молодцы, вот так даже в одной семье есть вата
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30.07.2021 15:08 Ответить
А що, цей гаулятер над Білорусью, вже отримав право до розпорядження чужими (російськими) штиками? Хто ж тобі, калічне опудало при кремлівському Сюзерену, дасть чогось, крім можливості вилизати дупу Путіну до блиску, аж додатково робити приємне, та вусами дупу Путіну може й Пєсков щикотати - тож "не бери на себе багато".
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30.07.2021 15:09 Ответить
как же он за свою шкуру дрожит....аж страшно..))
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30.07.2021 15:15 Ответить
Врачи-психиатры признали Лукашенко мозаичным психопатом....
У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8870

Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.
С таким диагнозом Лукашенко не должен занимать пост главнокомандующего белорусской армией. «Умеренно выраженная мозаичная психопатия» предусматривает негодность к военной службе не только в военное, но и в мирное время.
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30.07.2021 15:21 Ответить
Отсос бульбашами по-полной.
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30.07.2021 15:24 Ответить
да уже разместили можете не прикрывать срам банным веничком
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30.07.2021 15:34 Ответить
не особо спрашивали и царемонились , сидиш пока путлеру не надоел...
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30.07.2021 15:59 Ответить
Нелегитимный какбыпрезидент приглашает на территорию страны для защиты несуществующнго союза. Это лютый п***ец.
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30.07.2021 15:53 Ответить
вейшнория сэр.... вейшнория!!!
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30.07.2021 17:55 Ответить
нам також потрібно просити альянс НАТО, щоб ввів в Україну свої війська... ще й в достатній кількості.
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30.07.2021 16:00 Ответить
ПОДОНОК.
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30.07.2021 16:04 Ответить
Да что там 500 тыс... Мильйон беларусов сразу как один под ружжо станут.
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30.07.2021 16:35 Ответить
Тобі пуйло давно вже ввів...По самі помідори.
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30.07.2021 16:52 Ответить
М-дааа... Горячий, савсэм белый.... Но и тебя вылечат тоже, таракан .
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30.07.2021 17:01 Ответить
фотка классная в теме, прямо как их диды вытираны.
У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2298
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30.07.2021 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_h7ZQyGSz6I или так в смоленске
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30.07.2021 18:38 Ответить
На севере у нас враг! Просто прекращайте тупить и осознайте этот факт!
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30.07.2021 18:38 Ответить
тут уже не до ********** --- раньше бульбафюрер изображал ..независимое.. государство . теперь этот шизонутый фюрер даст возможность ***** атаковать нас с беларуси в рамках ..саюзного.. гасударства и это вполне реально . просто у нашего зеленого ничтожества и его окружения ума не хватает чтобы это понять --- просто нет там таких людей . и это нам будет дорого стоить
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30.07.2021 19:15 Ответить
А какая там необходимость? Разве что Вейшнория может "пригрозить".
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30.07.2021 19:18 Ответить
Як одного разу Україна не туди повернула...

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LCqh5yKo8
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30.07.2021 20:06 Ответить
Лукашенко не білорус. І навіть не "бульбаш".
Він завжди був рузькою офіціянткою, що подає деруни в очікуванні на чайові, і з натяком на великий дорогий секс.
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30.07.2021 21:34 Ответить
 
 