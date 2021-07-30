В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.
"У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - сказал он.
"Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие Вооруженные силы, ни из России, ни с Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - подчеркнул Лукашенко.
Он также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.
"Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.
"По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?" - отметил белорусский лидер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все давно размещено без твоего вслипа....
він - чьмо калгасне)
хто то еще помнит етот колхозный прорыв сознания?
Він завжди був рузькою офіціянткою, що подає деруни в очікуванні на чайові, і з натяком на великий дорогий секс.
кацапы очень любят срать ,
на чужой земле,
засыпать её гильзами,
заливать - кровью
и опутывать колючкой !
Но не захотели быть майданутыми,а может пропаганда промыла мозги.Теперь только под одеялом можно шептать-"Живе Белорусь".
Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.
С таким диагнозом Лукашенко не должен занимать пост главнокомандующего белорусской армией. «Умеренно выраженная мозаичная психопатия» предусматривает негодность к военной службе не только в военное, но и в мирное время.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_LCqh5yKo8
Він завжди був рузькою офіціянткою, що подає деруни в очікуванні на чайові, і з натяком на великий дорогий секс.