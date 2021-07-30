Полиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате самолета Ryanair с Протасевичем в Минске

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair, который произошел в мае текущего года в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

В конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позже было принято решение о начале уголовного процесса. Проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились два гражданина Латвии.

Полиция пока не комментирует, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.

Уголовное дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел УЗ содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

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Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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