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Новости
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МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы Турции

МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы Турции

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью просим обращаться на "горячие" линии консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

"К борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции. Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.д." - указали в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему коллеге Рейджепу Эрдогану в связи с масштабными пожарами в Турции и отметил, что в пятницу Украина отправит в Турцию пожарный самолет с помощью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции.

Как сообщалось, сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.

Турецкая пресса сообщила, что не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, еще 58 человек отправлены в больницу.

МИД (7031) пожар (5983) Турция (3508)


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Топ комментарии
+1
А МИД Украины не хочет в таком случае вернуть людям деньги за уже купленные туры? Если оплатил тур с месяц назад просто прислушаться к заботливому МИДу?
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30.07.2021 14:46 Ответить
+1
Манавгат
Алания
Мармарис
Бодрум
Дидим
Адана
Мерсин
КахраманМараш
Османие
Кайсери
Коджаели
Кютахья - там пожары
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30.07.2021 15:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А МИД Украины не хочет в таком случае вернуть людям деньги за уже купленные туры? Если оплатил тур с месяц назад просто прислушаться к заботливому МИДу?
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30.07.2021 14:46 Ответить
до чого тут МІД, звертайся до туроператора, який, звісно, зішлеться на форс-мажор
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30.07.2021 15:04 Ответить
Экспертное мнение это то, чего не хватает в комментариях. Заходите чаще...
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30.07.2021 15:06 Ответить
залиште мені свій номер, я буду щодня писати поради
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30.07.2021 20:44 Ответить
Звоните 103, мне передадут...
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30.07.2021 21:02 Ответить
Ну да, особливо коли тур проплачено, звісно не поїдуть.
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30.07.2021 14:47 Ответить
Спасибо!
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30.07.2021 14:47 Ответить
Манавгат
Алания
Мармарис
Бодрум
Дидим
Адана
Мерсин
КахраманМараш
Османие
Кайсери
Коджаели
Кютахья - там пожары
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30.07.2021 15:06 Ответить
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04 10 апреля
https://twitter.com/buch10_04 @buch10_04

В турецком Манавгате задержали предполагаемого поджигателя.
Полиции пришлось спасать его от суда Линча. Сообщается, что его заметили во время разжигания огня и передали полиции.
Местные СМИ сообщают, что в разных районах страны задержаны и другие поджигатели.

Видео
https://twitter.com/i/status/1421046562294206469
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30.07.2021 15:27 Ответить
не минуло і місяця, як рашкованів пустили у Туреччину. Випадковий збіг?
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30.07.2021 16:19 Ответить
 
 