На "летних каникулах" Рада не планирует принимать дополнительные постановления по "Северному потоку 2", - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что инициирование дополнительных документов касательно газопровода "Северный поток 2" не имеет перспектив к рассмотрению в период летнего перерыва в работе парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос, планирует ли Рада принимать дополнительные документы о противодействии запуску "Северного потока 2", спикер сказал, что нет.
"Постановление уже было принято (в конце мая Рада проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода "СП2". - Ред.). Дальше были заявления и от народных депутатов (члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в июле призвали США и ЕС прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода "СП2". - Ред.). По состоянию на сейчас, во время летнего перерыва, не думаю, что это (инициирование соответствующих проектов постановлений. - Ред.) будет иметь возможности к рассмотрению в Верховной Раде", - отметил Разумков.
В то же время, он подчеркнул, что парламент уже принял "все зависящие оь него решения касательно этого вопроса и в дальнейшем также продолжит принимать вне необходимые меры в отношении отстаивания национальных интересов Украины".
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почему не пересматривается режим труда и отдыха депутан согласно КЗоТУ ...
шо за каста полубогов???? а??? льготы нах, кортежи нах, дворцы - детям ? не?? )
Кушайте
Им выгодно /кашбек с $300 цена газа и $500-- разная /
Населению всеравно газ с европы /российский /
'' мы с окупантами не торгуем''
Когда только пошел разговор о северном потоке
Тогда надо было ставить асе на уши -- теперь поздно
В стране самый бедный народ в европе
Но самые богатые миллиардеры /закон экономики /