Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - Песков
Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси относительно размещения в республике российских вооруженных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких обращений на этот счет от Беларусм не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия", - сказал Песков журналистам.
В пятницу Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Беларусь Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.
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Все вже. Бацька по вуса в залежності від футіна.
он пошутил...
.. (за здоровье "союзного государства"... не чокаясь! )..
завоняете всех хто рядом, тока одни отбиваются,
а другие под вас ложатся - ноги в стороны...
в худшем - цветы на могилу.
кацапня не любит конкуренции...
все все видят - все все понимают.
и шо песок обычная брехливая насквозь кремлевская шавка
об которую обнуленный ноги, когда не лень, вытирает - тоже все знают.
во вторых сторках:
"да и с общим курсом путина и опричников его я как бы согласен... одобряю .. почти.. ну да мол меня имеют.. иногда ... но с моего согласия )))) "
вы вообще ошиблись адресом, толик прикацапленый, на ***** подсевший....