Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - Песков

Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси относительно размещения в республике российских вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обращений на этот счет от Беларусм не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия", - сказал Песков журналистам.

В пятницу Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Беларусь Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко

При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.