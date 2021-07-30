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Новости Агрессия России против Украины
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Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - Песков

Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - Песков

Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси относительно размещения в республике российских вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обращений на этот счет от Беларусм не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия", - сказал Песков журналистам.

В пятницу Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Беларусь Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко

При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

армия РФ (19899) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Песков Дмитрий (1955)


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Топ комментарии
+6
Ніби хтось їх питати буде..
Все вже. Бацька по вуса в залежності від футіна.
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30.07.2021 14:53 Ответить
+5
А хто у них буде питати. Ви козлорилі прийняли закон навіть ввести своїх головорізів в Україну не те що в якийсь бульбоколгосп. Українцю, кацап брат лише мертвий.
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30.07.2021 14:53 Ответить
+3
Бульбафюрер запросил минимум 50 000 рюссаких баранов еще после августа прошлого года..кому вы лапти вешаете на уши? За последнюю неделю КАМАЗы УРАЛы иду на Бульбашию караванами ..НОЧЬЮ идут... ,нафиг тогда вам союзный договор..ИДИОТЫ...
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30.07.2021 14:51 Ответить
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Бульбафюрер запросил минимум 50 000 рюссаких баранов еще после августа прошлого года..кому вы лапти вешаете на уши? За последнюю неделю КАМАЗы УРАЛы иду на Бульбашию караванами ..НОЧЬЮ идут... ,нафиг тогда вам союзный договор..ИДИОТЫ...
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30.07.2021 14:51 Ответить
А хто у них буде питати. Ви козлорилі прийняли закон навіть ввести своїх головорізів в Україну не те що в якийсь бульбоколгосп. Українцю, кацап брат лише мертвий.
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30.07.2021 14:53 Ответить
Ніби хтось їх питати буде..
Все вже. Бацька по вуса в залежності від футіна.
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30.07.2021 14:53 Ответить
80 % на "выборах" Лукашеску надо защитить от Тихановской... Плешивые 2 идиота...
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30.07.2021 14:53 Ответить
таракан обещал лягушонку, что со стороны Беларуси опасности для Украины нет...
он пошутил...
Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - ПЕсков - Цензор.НЕТ 4756

.. (за здоровье "союзного государства"... не чокаясь! )..
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30.07.2021 14:55 Ответить
Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - ПЕсков - Цензор.НЕТ 2436
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30.07.2021 14:55 Ответить
нет уже никакой Беларуси. смиритесь. агент фсб Тихановская похоронила последнюю попытку удержать власть в этой стране у ее народа. считайте их расеянами. скоро там появятся патрули чичей
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30.07.2021 14:57 Ответить
Лукашеску попросил 5 ярдов на развитие колхоза,Путлер дал 2...вдруг Святой Лукажоп сбежить в Вашингтон...
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30.07.2021 14:58 Ответить
у яныка еще три пусть возьмет ..
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30.07.2021 15:14 Ответить
а то вам, казлам, какое разрешение надо?
завоняете всех хто рядом, тока одни отбиваются,
а другие под вас ложатся - ноги в стороны...
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30.07.2021 15:00 Ответить
Цирк в Минске розыгран что по нотам Оперы Дж.Пуччини ...Чио Чио Сан и денежка в карман Бульбафюреру...
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30.07.2021 15:02 Ответить
Блогер Дима Камикадзе вбросил видео...Москва Центр..Чечены издеваются над моцкалями по полному тарифу...девка не сбежала, а ее пацана мочили в сортире нехило...,это не эпизод..Чечены Кадыра хозяева Мокшандии...,летают на тачках по Москве что Мерины цыгана Будулая...полиция НОЛь реакции...,заслужили...
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30.07.2021 15:08 Ответить
дай ссылку
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30.07.2021 17:14 Ответить
Батальон чеченов в Минске есть,но это скрывается...военнай Тайна РАБссии...
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30.07.2021 15:10 Ответить
и не быть николеньке сцарем, в лучшем случае мером бобруйска.
в худшем - цветы на могилу.
кацапня не любит конкуренции...
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30.07.2021 15:13 Ответить
да тому же коленьке что белорусь что белоруссы в пуп не уперлись ... чухнет в загнивающую европу... вон Письков патриот кацапского шайтаната трусы готов порвать за отечество но лезут с вопросами мешают патриотить.. да путинские бараны стойлового содержания мычат не в тему да иногда провакационные вопросы задают а он не любит говорить Про свою дочь Лизу, гражданку Франции?Про своего сынка гражданина США?Про свою жену Навку гражданку США?Про своих младших детей с именами Мик и Денни?
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30.07.2021 15:20 Ответить
от вы сейчас правду сказали которая никому не нужна.
все все видят - все все понимают.
и шо песок обычная брехливая насквозь кремлевская шавка
об которую обнуленный ноги, когда не лень, вытирает - тоже все знают.
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30.07.2021 15:58 Ответить
вот тут ты прав кацапам правда не нужна .. все кацапы видят и все понимают.. свое фу они только на собственных кухнях теперь могут проблеять .. подсели массово на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах придать себе значимость бьют себя в грудь волая о патриотизме и величии ..... да и с общим курсом путина и опричников его я как бы согласен... одобряю .. почти.. ну да мол меня имеют.. иногда ... но с моего согласия )))) .. и понимают что выбора им плешивая крыса с опричниками не оставила .. или ты враг или лижи сапоги или просто глохни и выполняй что говорят .. это я к тому написал... что да правду они знают что только заикнется не там где надо со своей правдой тут тебе в лучшем случае и прилетит дубиной резиновой по хребту купленной за его же налоги...
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30.07.2021 16:53 Ответить
во первых строках письма смешу сообщить - мы с вами горькую вместе не пили поетому все таки на вы.
во вторых сторках:
"да и с общим курсом путина и опричников его я как бы согласен... одобряю .. почти.. ну да мол меня имеют.. иногда ... но с моего согласия )))) "
вы вообще ошиблись адресом, толик прикацапленый, на ***** подсевший....
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30.07.2021 17:01 Ответить
Значить, процес уже пішов.
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30.07.2021 15:53 Ответить
А шо...на Білорусь хтось напав !????
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30.07.2021 17:04 Ответить
Думаю, что и не попросит. Как бы там ни было, но государственность Беларуси Лукшенко бережет.
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30.07.2021 17:18 Ответить
Беларусь не просила ... так и Украина не просила! Как будто вы когда-то кого-то спрашивали!
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31.07.2021 06:47 Ответить
 
 